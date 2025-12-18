Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шипованные и нешипованные зимние шины
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 18:46

Поддельные зимние шины выдают себя одной деталью: проверьте свой комплект

Фрикционные шины подходят для города с частыми оттепелями — автоэксперт

Зима всегда приходит неожиданно только к тем, кто тянет с подготовкой до последнего. Шины — главный элемент безопасности в сезон, когда сцепление меняется на каждом повороте и тормозной путь растёт даже на знакомых улицах. Ошибка в выборе или покупке "вслепую" может обернуться нервами и лишними расходами уже в первые морозы. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда переобуваться и почему лучше не ждать снега

Ориентироваться стоит не на календарь, а на температуру. Как только среднесуточные значения опускаются ниже +5…+7 градусов, летняя резина начинает хуже держать дорогу, а зимняя уже работает в своей зоне эффективности. Если прогноз обещает резкое похолодание и осадки, затягивать с шиномонтажом не стоит: в период первых заморозков очереди растут, а риск "поймать" гололёд на летних шинах становится реальным.

Важно помнить и про особенности современных составов: часть моделей теряет стабильность уже около +5°C. Поэтому ранняя замена в середине осени часто оказывается более разумной, чем попытка выиграть ещё неделю на летнем комплекте.

Шипы или "липучка": что выбрать под свои маршруты

На рынке зимних шин есть два основных направления, и каждое рассчитано на свои условия. Шипованные покрышки берут там, где много льда, укатанных трасс и нечищеных участков. Металлические шипы помогают "вцепляться" в скользкую поверхность и дают водителю больше уверенности на гололёде. При этом современные технологии снизили шум и вибрации, так что "грохот как раньше" встречается реже, особенно у свежих моделей.

Фрикционные шины, которые в быту называют "липучками", чаще выбирают для города. Там дороги регулярно чистят и обрабатывают, а водитель больше сталкивается с мокрой кашей, реагентами и частыми оттепелями. У таких шин тоже есть деление: "европейские" — под мягкую зиму, и "скандинавские" — под морозы и снег. Последние обычно мягче и лучше цепляются за рыхлый снег, но требуют аккуратного отношения на сухом асфальте.

На что смотреть кроме типа шин

Даже идеальный тип резины не поможет, если ошибиться с параметрами. Размер, индекс нагрузки и скорости нужно подбирать строго по рекомендациям производителя автомобиля. Эти данные есть в руководстве и на табличках в салоне. Экономия за счёт "похожего размера" нередко заканчивается плохой управляемостью, быстрым износом или проблемами при балансировке.

Как не нарваться на подделку и сомнительное качество

В сезон на рынке становится больше предложений с подозрительно привлекательной ценой. Здесь важно включать критическое мышление: слишком дешёвый "бренд" часто означает риск подделки или неясного происхождения. Лучше выбирать проверенные точки продаж — фирменные центры, крупные сети или магазины с понятной гарантией и документами.

Отдельный фактор последних лет — появление большого количества новых марок и шин из разных стран, качество которых не всегда предсказуемо. В таких условиях особенно ценны прозрачные условия гарантии и программы поддержки клиента, когда производитель или продавец предлагает замену при повреждении при определённых условиях.

Как продлить ресурс зимнего комплекта

Чтобы шины служили дольше и не теряли характеристики, важно соблюдать базовые правила. Давление нужно проверять регулярно: даже небольшое отклонение ускоряет износ и влияет на сцепление. Перестановка колёс местами каждые 7-10 тысяч километров помогает сделать износ равномерным. Новые шины требуют спокойной "прикатки", а резкие старты и торможения особенно вредны для шипованных моделей.

Если износ стал неровным, это повод проверить развал-схождение и балансировку — иначе даже хороший комплект быстро потеряет форму и начнёт шуметь сильнее. В итоге выигрывает тот, кто готовится заранее: выбирает шины под реальные маршруты и следит за ними весь сезон, а не только в день покупки.

