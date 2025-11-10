Летняя резина — под запрет: в Подмосковье предупреждают о первых морозах и снеге

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей срочно перейти на зимнюю резину. Причиной стали понижение среднесуточной температуры до +5 °C, ночные заморозки и прогнозируемый первый снег в конце недели.

Почему важно сменить шины сейчас

В пресс-службе Минтранса отметили, что эксплуатация летних покрышек при холодной погоде опасна: при температуре ниже +5 °C резина теряет эластичность, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь.

"Уже необходимо сменить резину, чтобы избежать аварийных ситуаций и комфортно управлять автомобилем. Из-за воздействия низких температур летняя резина становится слишком твёрдой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и повышает риск потери управления", — пояснили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что в условиях понижения температуры даже сухой асфальт становится скользким, а первые заморозки часто сопровождаются гололёдом. Поэтому своевременная смена шин — важнейшая мера безопасности, особенно в период межсезонья.

Рекомендации автолюбителям

Для движения по загородным трассам Минтранс рекомендует использовать шипованные шины, которые обеспечивают лучшее сцепление на обледенелых и заснеженных покрытиях. При этом водителям советуют внимательно следить за состоянием протектора и давлением в шинах.

Автодорожные службы Подмосковья также обратили внимание на необходимость соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров, особенно в ночное время и на мостах, где лёд образуется быстрее всего.

Подготовка к зимнему сезону

По данным синоптиков, уже к концу недели в Московской области ожидается минусовая температура и первый снег, что потребует от водителей повышенной осторожности. Коммунальные и дорожные службы региона находятся в режиме готовности: на трассах появится противогололёдная техника, а движение будет контролироваться усиленными нарядами ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что правильная подготовка автомобиля к зиме — ключ к безопасности на дорогах.