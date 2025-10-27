Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автосервис
© Freepik by senivpetro
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:49

Россия переобувается по наитию: опрос показал, как на самом деле водители встречают зиму

Авто Mail: большинство российских водителей меняют шины при температуре ниже +7 °C

Когда именно стоит менять летнюю резину на зимнюю — вопрос, который каждый год вызывает горячие споры среди автолюбителей. Одни тянут до последнего, другие спешат на шиномонтаж уже в сентябре. Портал Авто Mail провёл опрос среди почти девяти тысяч российских водителей и выяснил, как на самом деле поступает большинство.

Когда водители переходят на зимние шины

Главным ориентиром для большинства остаётся погода. 31% участников исследования признались, что отправляются менять шины, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 °C — это считается безопасным порогом, при котором летняя резина теряет эластичность и сцепление с дорогой. Ещё 27% ждут первых ночных заморозков, а 11% ждут устойчивого минуса днём. Только 10% предпочитают подготовиться заранее и сделать замену ещё до похолодания.

Интересно, что 8% опрошенных меняют резину "по обстоятельствам" — когда появляется свободное время, а не подходящая погода. Столько же ждут первого снегопада. Ещё 3% признались, что вообще не переобуваются, предпочитая всесезонные шины или ограничиваясь осторожной ездой зимой. И лишь 2% водителей следят за датами, прописанными в законодательстве.

Какую резину выбирают зимой

Большинство респондентов отдают предпочтение шипованным шинам — так ответили 63% участников. Они считают, что шипы обеспечивают надёжное сцепление на льду и укатанном снегу, особенно за городом. На втором месте — фрикционные, или "липучки", их выбирают 32%. Эти шины работают тише и лучше подходят для мягких зим и городских дорог. Всесезонкой пользуются только 3%, а на летней резине зимой рискуют ездить 2% опрошенных.

Покупают ли водители новые шины

Большинство водителей не планируют обновлять комплект: 78% продолжат ездить на прошлогодних шинах. Новые собираются приобрести 14%, а ещё 7% признаются, что их покрышки изношены, но менять пока не будут. Подержанную резину рассматривают как вариант лишь 1% участников.

Автомобилисты отмечают, что шины дорожают каждый год, поэтому покупка комплекта становится серьёзной статьёй расходов. Особенно это касается премиальных брендов. Средняя цена за комплект в 2025 году варьируется от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от размера и марки.

На что обращают внимание при выборе

Около 43% водителей выбирают шины среднего ценового сегмента — баланс между качеством и стоимостью. Для 17% ключевым критерием становятся результаты тестов, опубликованные автомобильными журналами и независимыми экспертами. Ещё 12% опираются на отзывы других автовладельцев.

Не готовы экономить на безопасности 9% участников опроса: они предпочитают самые дорогие модели. 8% ориентируются на бренд — важен производитель и его репутация. 6% выбирают самые дешёвые шины из доступных, а 5% принимают решение в пользу тех, на которые действует наибольшая скидка.

Сравнение типов зимней резины

Тип шин Преимущества Недостатки
Шипованные Отличное сцепление на льду, уверенность на трассе Шум, повышенный износ асфальта, не везде разрешены
Фрикционные ("липучки") Тихие, комфортные, не портят покрытие Хуже работают на льду, быстрее стираются
Всесезонные Экономия, не требуют переобувки Потеря сцепления в сильные морозы
Летние Подходят только для плюсовой температуры Опасны зимой, плохое торможение и управляемость

Как правильно подготовиться к зиме

  1. Проверить глубину протектора — минимальная безопасная глубина для зимней резины 4 мм.

  2. Осмотреть боковины на наличие трещин и вздутий.

  3. Проверить давление — на холоде оно падает быстрее.

  4. Очистить колёсные диски от налёта и грязи перед монтажом.

  5. После установки — обкатать шины в течение первых 300 км, избегая резких манёвров.

Ошибки при переходе на зимние шины

Ошибка: менять шины только после первого снега.
Последствие: потеря управляемости на холодном асфальте, где летняя резина уже дубеет.
Альтернатива: переобуваться заранее, когда температура держится около +5…+7 °C.

Ошибка: покупать подержанные шины.
Последствие: неизвестная история эксплуатации, микротрещины и деформация.
Альтернатива: рассмотреть бюджетные новые модели среднего класса.

Ошибка: использовать шипованные шины круглый год.
Последствие: износ шипов и штраф за нарушение ПДД.
Альтернатива: менять резину вовремя — весной и осенью.

А что если ездить зимой на летней резине

Некоторые водители уверены, что если аккуратно, то и на летних шинах можно доехать до весны. На деле это опасное заблуждение. Летняя смесь при минусовой температуре теряет гибкость, а тормозной путь может увеличиться вдвое. Даже при +3 °C автомобиль на летней резине хуже держит дорогу на поворотах и при торможении.

Мифы и правда о зимней резине

Миф 1. Всесезонка подходит для мягкой зимы.
Правда: даже при слабых морозах всесезонная смесь теряет эластичность, ухудшается сцепление.

Миф 2. Шипы портят асфальт и бесполезны в городе.
Правда: современные шипованные шины менее агрессивны, а в гололёд дают преимущество при торможении.

Миф 3. Новая резина не требует притирки.
Правда: первые сотни километров нужно ездить спокойно, чтобы шины адаптировались к дискам и температуре.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать зимние шины?
Определитесь, где чаще ездите. Для города подойдут фрикционные модели, для трассы и северных регионов — шипованные. Смотрите на результаты тестов и отзывы владельцев.

Сколько служат зимние шины?
В среднем 4-5 сезонов, если соблюдать давление и хранить в сухом, прохладном месте. После 6 лет эксплуатации даже неиспользуемая резина теряет свойства.

Когда менять зимнюю резину на летнюю?
Весной, когда среднесуточная температура стабильно превышает +7 °C. Поздняя замена повышает расход топлива и износ шин.

3 интересных факта

  1. На шинах премиум-класса рисунок протектора разрабатывают с помощью нейросетевых симуляций для оптимального отвода снега.

  2. В Японии и Финляндии действует обязательное требование к глубине протектора — не менее 5 мм.

  3. Исследования показывают: водитель на шипованной резине останавливается на 10 метров раньше, чем на фрикционной, при скорости 50 км/ч на льду.

