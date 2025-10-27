Россия переобувается по наитию: опрос показал, как на самом деле водители встречают зиму
Когда именно стоит менять летнюю резину на зимнюю — вопрос, который каждый год вызывает горячие споры среди автолюбителей. Одни тянут до последнего, другие спешат на шиномонтаж уже в сентябре. Портал Авто Mail провёл опрос среди почти девяти тысяч российских водителей и выяснил, как на самом деле поступает большинство.
Когда водители переходят на зимние шины
Главным ориентиром для большинства остаётся погода. 31% участников исследования признались, что отправляются менять шины, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 °C — это считается безопасным порогом, при котором летняя резина теряет эластичность и сцепление с дорогой. Ещё 27% ждут первых ночных заморозков, а 11% ждут устойчивого минуса днём. Только 10% предпочитают подготовиться заранее и сделать замену ещё до похолодания.
Интересно, что 8% опрошенных меняют резину "по обстоятельствам" — когда появляется свободное время, а не подходящая погода. Столько же ждут первого снегопада. Ещё 3% признались, что вообще не переобуваются, предпочитая всесезонные шины или ограничиваясь осторожной ездой зимой. И лишь 2% водителей следят за датами, прописанными в законодательстве.
Какую резину выбирают зимой
Большинство респондентов отдают предпочтение шипованным шинам — так ответили 63% участников. Они считают, что шипы обеспечивают надёжное сцепление на льду и укатанном снегу, особенно за городом. На втором месте — фрикционные, или "липучки", их выбирают 32%. Эти шины работают тише и лучше подходят для мягких зим и городских дорог. Всесезонкой пользуются только 3%, а на летней резине зимой рискуют ездить 2% опрошенных.
Покупают ли водители новые шины
Большинство водителей не планируют обновлять комплект: 78% продолжат ездить на прошлогодних шинах. Новые собираются приобрести 14%, а ещё 7% признаются, что их покрышки изношены, но менять пока не будут. Подержанную резину рассматривают как вариант лишь 1% участников.
Автомобилисты отмечают, что шины дорожают каждый год, поэтому покупка комплекта становится серьёзной статьёй расходов. Особенно это касается премиальных брендов. Средняя цена за комплект в 2025 году варьируется от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от размера и марки.
На что обращают внимание при выборе
Около 43% водителей выбирают шины среднего ценового сегмента — баланс между качеством и стоимостью. Для 17% ключевым критерием становятся результаты тестов, опубликованные автомобильными журналами и независимыми экспертами. Ещё 12% опираются на отзывы других автовладельцев.
Не готовы экономить на безопасности 9% участников опроса: они предпочитают самые дорогие модели. 8% ориентируются на бренд — важен производитель и его репутация. 6% выбирают самые дешёвые шины из доступных, а 5% принимают решение в пользу тех, на которые действует наибольшая скидка.
Сравнение типов зимней резины
|Тип шин
|Преимущества
|Недостатки
|Шипованные
|Отличное сцепление на льду, уверенность на трассе
|Шум, повышенный износ асфальта, не везде разрешены
|Фрикционные ("липучки")
|Тихие, комфортные, не портят покрытие
|Хуже работают на льду, быстрее стираются
|Всесезонные
|Экономия, не требуют переобувки
|Потеря сцепления в сильные морозы
|Летние
|Подходят только для плюсовой температуры
|Опасны зимой, плохое торможение и управляемость
Как правильно подготовиться к зиме
-
Проверить глубину протектора — минимальная безопасная глубина для зимней резины 4 мм.
-
Осмотреть боковины на наличие трещин и вздутий.
-
Проверить давление — на холоде оно падает быстрее.
-
Очистить колёсные диски от налёта и грязи перед монтажом.
-
После установки — обкатать шины в течение первых 300 км, избегая резких манёвров.
Ошибки при переходе на зимние шины
• Ошибка: менять шины только после первого снега.
Последствие: потеря управляемости на холодном асфальте, где летняя резина уже дубеет.
Альтернатива: переобуваться заранее, когда температура держится около +5…+7 °C.
• Ошибка: покупать подержанные шины.
Последствие: неизвестная история эксплуатации, микротрещины и деформация.
Альтернатива: рассмотреть бюджетные новые модели среднего класса.
• Ошибка: использовать шипованные шины круглый год.
Последствие: износ шипов и штраф за нарушение ПДД.
Альтернатива: менять резину вовремя — весной и осенью.
А что если ездить зимой на летней резине
Некоторые водители уверены, что если аккуратно, то и на летних шинах можно доехать до весны. На деле это опасное заблуждение. Летняя смесь при минусовой температуре теряет гибкость, а тормозной путь может увеличиться вдвое. Даже при +3 °C автомобиль на летней резине хуже держит дорогу на поворотах и при торможении.
Мифы и правда о зимней резине
Миф 1. Всесезонка подходит для мягкой зимы.
Правда: даже при слабых морозах всесезонная смесь теряет эластичность, ухудшается сцепление.
Миф 2. Шипы портят асфальт и бесполезны в городе.
Правда: современные шипованные шины менее агрессивны, а в гололёд дают преимущество при торможении.
Миф 3. Новая резина не требует притирки.
Правда: первые сотни километров нужно ездить спокойно, чтобы шины адаптировались к дискам и температуре.
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать зимние шины?
Определитесь, где чаще ездите. Для города подойдут фрикционные модели, для трассы и северных регионов — шипованные. Смотрите на результаты тестов и отзывы владельцев.
Сколько служат зимние шины?
В среднем 4-5 сезонов, если соблюдать давление и хранить в сухом, прохладном месте. После 6 лет эксплуатации даже неиспользуемая резина теряет свойства.
Когда менять зимнюю резину на летнюю?
Весной, когда среднесуточная температура стабильно превышает +7 °C. Поздняя замена повышает расход топлива и износ шин.
3 интересных факта
-
На шинах премиум-класса рисунок протектора разрабатывают с помощью нейросетевых симуляций для оптимального отвода снега.
-
В Японии и Финляндии действует обязательное требование к глубине протектора — не менее 5 мм.
-
Исследования показывают: водитель на шипованной резине останавливается на 10 метров раньше, чем на фрикционной, при скорости 50 км/ч на льду.
