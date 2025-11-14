Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона

Переход с летней резины на зимнюю — важная часть подготовки автомобиля к холодам, особенно в ноябре, когда температура начинает стремительно опускаться. Однако, несмотря на общепринятое правило смены шин до 1 декабря, важно ориентироваться не только на календарь, но и на реальные климатические условия. Петр Баканов, автоэксперт и ведущий телеканала "Авто Плюс", поделился с URA.RU рекомендациями по выбору зимней резины, определению времени для её установки и на что стоит обратить внимание при выборе шипованной или фрикционной резины.

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю?

Основным ориентиром для смены резины является среднесуточная температура. Петр Баканов подчеркивает, что смена шин необходима, когда температура стабильно опускается ниже +4 градусов, особенно если ночью уже наступают заморозки.

"Важно понимать именно среднесуточную температуру, — объясняет эксперт. — Это означает, что ночью у вас уже заморозки, а днем плюс 3-4 градуса, может быть плюс 5. Но при этом уже есть стабильный переход через ноль."

Эксперт также отмечает, что риск для автомобилистов повышается в период между утром и вечером, когда температура изменяется, и особенно это актуально для мостов, эстакад и туннелей, где наледь образуется быстрее. Переобувка рекомендуется, когда температура стабильно держится около нуля.

Министерство транспорта России рекомендует устанавливать зимние шины, когда среднесуточная температура опустится до +5…+7 градусов или перед первым гололедом. В 2025 году экспертами было названо 26-27 октября как оптимальное время для перехода на зимнюю резину.

Шипы или липучка: что выбрать?

Существует два основных типа зимних шин:

Шипованные шины: Эти шины оснащены металлическими шипами, которые врезаются в лед, обеспечивая отличное сцепление на скользких дорогах. Они обеспечивают быстрое торможение и хорошую управляемость на льду, но могут быть шумными и приводить к повышенному износу на сухом асфальте. Фрикционные шины (липучки): Это нешипованные шины, которые используют множество ламелей (тонких прорезей) для улучшения сцепления с дорогой. Эти шины более тихие на сухом асфальте, но на льду их сцепление может быть хуже, чем у шипованных.

Петр Баканов объясняет, что выбор между шипами и липучками зависит от условий эксплуатации:

Шипованные шины - оптимальны для регионов с частыми гололедами и снежными зимами.

Липучки - подходят для регионов с более мягкими зимами, когда снег встречается не так часто, и гололеда почти нет.

"Все зависит от того, какой тип резины у вас установлен, — говорит Баканов. — Понятное дело, скрябать шипами по сухому асфальту не всем хочется. Но если у вас зимняя нешипованная резина, можно задумываться о переобувке уже сейчас."

Как выбрать зимнюю резину в зависимости от региона?

Петр Баканов подчеркивает, что выбор резины должен зависеть от региональной специфики:

Для средней полосы России он рекомендует шипованные шины, так как это оптимальный выбор для переменчивых условий зимы, когда температура часто колеблется около нуля.

Для северных регионов - обязательно шипованные шины , так как зимы здесь суровые, с продолжительными холодами и сильным гололедом.

Для южных регионов - если вы не планируете ездить в горы, можно выбрать фрикционные шины, которые достаточно хорошо себя показывают в условиях малоснежной зимы.

Особенности эксплуатации в городе: Если вы используете автомобиль исключительно в городе, где коммунальные службы активно чистят дороги, можно подумать о нешипованных шинах. Однако для поездок за город или в горные регионы шипованные шины будут более безопасным выбором, особенно в условиях ледяного дождя.

"Если предстоит поездка за город, то она может свести на нет все ваши преимущества в комфорте. Если, не дай бог, возникнет ледяной дождь, а за ним вам нужно преодолеть подъем или спуск, вы поймете всю тщетность езды на нешипованных шинах", — предупреждает эксперт.

Стоит ли покупать китайские шины?

Петр Баканов советует отдавать предпочтение отечественным шинам. Он объясняет, что российские производители шин, даже если они используют технологии международных брендов, учитывают специфику российских зим. В отличие от китайских шин, которые могут быть рассчитаны на мягкие зимы с небольшим количеством снега, отечественные шины разработаны с учетом суровых климатических условий.

"При прочих равных выбирайте шины, которые производятся здесь, в нашей стране, — советует Баканов. — Дело даже не в патриотизме, а в том, что наши производители, которые сейчас выпускают продукцию бывших известных брендов, учитывают специфику наших климатических и географических особенностей".

Советы для автомобилистов

Переобувайтесь вовремя. Следите за температурой и ориентируйтесь на среднесуточные показатели, а не на календарь. Выбирайте резину в зависимости от региона. Шипованные шины — для северных и средней полосы, фрикционные — для юга. Отдавайте предпочтение отечественным шинам. Это более безопасный и адаптированный вариант для российских условий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Переобуваться слишком рано или слишком поздно.

Последствие: Потеря сцепления с дорогой в переходные моменты температуры.

Альтернатива: Переобуваться при стабильно низких температурах — как минимум +4 градуса. Ошибка: Выбор липучек для северных регионов.

Последствие: Снижение сцепления на льду и снегу.

Альтернатива: Для северных регионов — шипованные шины. Ошибка: Покупка китайских шин без учета российских условий.

Последствие: Низкая эффективность на российских дорогах зимой.

Альтернатива: Отдавать предпочтение отечественным шинам, которые лучше подходят для холодных и снежных зим.

Таблица "Плюсы и минусы шипованных и фрикционных шин"

Параметры Плюсы Минусы Шипованные шины Отличное сцепление на льду, короткий тормозной путь Шумные, износ на сухом асфальте Фрикционные шины Тише на сухом асфальте, комфорт на снегу и льду Менее эффективны на скользком льду

А что если…

Что если вы хотите обезопасить себя на дороге в условиях холодной зимы? Правильный выбор резины поможет сохранить контроль на скользкой дороге и сделать поездки более безопасными.

FAQ

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю?

Когда среднесуточная температура стабильно опускается до +4 градусов или ниже. Какие шины лучше для зимы?

Для северных и центральных регионов — шипованные шины, для южных — фрикционные шины. Когда можно вернуться к летним шинам?

Когда среднесуточная температура снова поднимется выше +4 градусов.

Мифы и правда

Миф : Летнюю резину можно оставлять до декабря.

Правда : Нужно переобуваться при стабильной температуре +4 градуса и ниже.

Миф: Фрикционные шины — неэффективны на льду.

Правда: Фрикционные шины — хорошее решение для регионов с мягкой зимой, где не часто бывают сильные морозы.

Интересные факты

В некоторых регионах России, например, в Сибири, зимние шины с шипами являются обязательными для безопасности. Российские производители шин активно развиваются и выпускают продукцию, адаптированную под климатические условия страны.

Исторический контекст

Зимняя резина в России стала обязательной в определенные сроки после введения новых стандартов безопасности, что способствовало росту спроса на качественные шины, особенно в условиях суровых зим.