Купил новые зимние шины — и уже через 300 км понял секрет их долгой службы

Шипованные и нешипованные зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:57

Обкатка новых зимних шин шипованного типа требует 500–600 км — владелец шиномонтажа

Купив новый комплект зимних шин, многие водители расслабляются, считая, что теперь можно смело выезжать на дороги. Но на практике свежие шины требуют внимания и правильной подготовки к эксплуатации. Пренебрежение этим этапом приводит к потере шипов и быстрому износу резины уже после первого сезона. О том, как правильно обкатать новые колеса и продлить их срок службы, рассказал владелец шиномонтажа.

Почему обкатка важна

Когда покупается новый автомобиль, большинство владельцев заботится лишь о движке и трансмиссии, забывая про остальные элементы. Между тем все узлы машины, включая шины, требуют щадящего режима первых километров. Эксплуатация в интенсивном режиме сразу после покупки способна сократить срок службы оборудования и привести к неожиданным расходам.

"Нужно помнить, что первые 200 — 300 километров езды должны быть щадящими", — отметил владелец шиномонтажа.

Это касается не только летних и всесезонных шин, но и зимних шипованных моделей. На заводе резина покрывается специальным защитным слоем, который продлевает срок хранения и сохраняет свойства протектора. Пока этот слой не стёрт, шины не показывают всю свою эффективность на дороге.

Сколько километров нужно для обкатки

Для обычных шин достаточно проехать 200 — 300 километров, чтобы защитный слой был полностью удалён. Шипованным зимним колесам требуется больше времени. Сначала нужно пройти 200 — 300 километров, чтобы убрать консервант с протектора, а затем ещё 100 — 200 километров для надёжного закрепления шипов. Таким образом, щадящая эксплуатация в течение 500 — 600 километров гарантирует, что резина прослужит максимально долго.

"Зимнюю резину с шипами рекомендуют эксплуатировать осторожно первые 500 — 600 километров", — пояснил эксперт.

Скоростной режим и особенности сцепления

Важно учитывать, что на шипованных шинах автомобиль менее управляем на сухой дороге. Резкие старты и активное ускорение создают нагрузку на шипы, способствуя их выпадению. Чтобы избежать преждевременного износа, рекомендуется придерживаться умеренной скорости — оптимально 60 — 70 км/ч на трассе. Только при таком подходе комплект будет терять всего 5 — 10% шипов за сезон.

Сравнение: обкатка разных типов шин

Тип шин Пробег для обкатки Особенности эксплуатации
Летние 200-300 км Удаляется защитный слой, резина готова к активной езде
Всесезонные 200-300 км Щадящий режим для первых километров
Зимние шипованные 500-600 км Дополнительно закрепляются шипы, избегать динамичной езды

Советы шаг за шагом

  1. После установки новых колес проезжайте первые 200-300 км в умеренном режиме.

  2. Не превышайте 60-70 км/ч на трассе первые сотни километров.

  3. Избегайте резких ускорений и торможений, особенно на сухой дороге.

  4. Контролируйте давление в шинах, это также продлевает срок службы шипов.

  5. После обкатки можно постепенно возвращаться к привычному стилю вождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резкий старт → Выпадение шипов → Щадящий режим первых 500 км

  • Высокая скорость на трассе → Быстрый износ протектора → Снижение скорости до 60-70 км/ч

  • Игнорирование давления → Неравномерный износ → Регулярная проверка давления

А что если…

Если первые километры пройдены в агрессивном режиме, шипы будут выпадать быстрее, сцепление ухудшится, а срок службы резины сократится. Даже правильный уход после этого уже не сможет полностью восстановить исходные характеристики шин.

FAQ

Как выбрать зимние шины для города и трассы?
Рекомендуется ориентироваться на качество шипов и мягкость резины. Для трассы лучше подойдут модели с крупными шипами.

Сколько стоит комплект шипованных шин?
Цены варьируются от 15 000 до 50 000 рублей в зависимости от бренда и размера.

Что лучше: шипованные или фрикционные шины?
Шипы лучше на льду, фрикционные — на сухом и мокром асфальте. Выбор зависит от климата и стиля вождения.

Мифы и правда

  • Миф: шипы на новых колесах держатся сами по себе.
    Правда: без обкатки первые шипы могут выпадать уже в первый сезон.

  • Миф: обкатка нужна только новым автомобилям.
    Правда: любые новые шины требуют щадящей эксплуатации для долгого срока службы.

  • Миф: можно ускорить обкатку.
    Правда: любое превышение рекомендованного режима приводит к преждевременному износу.

