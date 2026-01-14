Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина держит девушку за руку на пляже
Мужчина держит девушку за руку на пляже
© Designed by Freepik by tawatchai07 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:38

Январь без снега и шапок: три страны, где россияне купаются, пока дома трещат морозы

Египет ОАЭ и Таиланд вошли в зимний обзор отдыха для россиян — туристические СМИ

Зима в России всё чаще подталкивает путешественников искать солнце за пределами привычных маршрутов, особенно в январе, когда морозы затягиваются, а длинные выходные располагают к поездкам. Туристический рынок реагирует на этот спрос ростом интереса к направлениям с мягким климатом и стабильной погодой. В 2026 году у россиян по-прежнему есть несколько надёжных вариантов зимнего отдыха без холода. Об этом сообщает издание "Турпром".

Тёплая альтернатива январским морозам

Январь остаётся одним из самых холодных месяцев в России, но именно в этот период возрастает интерес к поездкам в страны с комфортной температурой. Туристы всё чаще ориентируются не только на пляжи, но и на возможность сменить обстановку, не перегружая организм резкими климатическими контрастами. Важную роль играет развитая инфраструктура, прямые рейсы и понятные условия въезда. Такой формат отдыха подходит как для короткого отпуска, так и для более продолжительного пребывания.

Египет: пляжи и история в одном маршруте

Египет традиционно удерживает позиции одного из самых популярных зимних направлений. В январе курорты Красного моря предлагают температуру воздуха в пределах +22…+25 градусов, а море остаётся тёплым и комфортным для купания. Эти условия позволяют совмещать пляжный отдых с активными развлечениями и экскурсиями. Всё больше туристов выбирают формат, при котором зимний отдых в Египте дополняется поездками к историческим памятникам и знакомством с культурой страны.

Такой подход делает поездку более насыщенной и оправдывает популярность направления среди разных категорий путешественников.

ОАЭ: комфорт, сервис и впечатления

Объединённые Арабские Эмираты в январе предлагают мягкую солнечную погоду без экстремальной жары. Температура воздуха держится на уровне +24…+26 градусов, а море подходит для спокойного пляжного отдыха. Туристов привлекает возможность сочетать отдых у воды с городскими развлечениями, шопингом и архитектурными достопримечательностями.

При этом всё чаще внимание уделяется финансовой стороне поездки: грамотное планирование позволяет сделать отдых в ОАЭ более доступным без потери комфорта и впечатлений.

Таиланд: экзотика в разгар сезона

Январь считается одним из лучших месяцев для путешествий в Таиланд. Сухая погода и температура воздуха +26…+28 градусов создают идеальные условия для пляжей, морских прогулок и активного отдыха. Курорты Андаманского моря и Сиамского залива остаются востребованными благодаря сочетанию природы, сервиса и разнообразия развлечений.

Таиланд привлекает тех, кто ищет экзотику и насыщенную программу, сохраняя при этом комфорт и предсказуемость зимнего сезона.

Зимний отпуск в тёплых странах в 2026 году остаётся для россиян реальной возможностью уйти от морозов без сложной логистики. Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают разные форматы отдыха, объединённые стабильной погодой и развитой туристической средой, что делает январь удачным временем для путешествий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Харбине построили ледяной мегаполис с аттракционами — Reuters вчера в 11:39
Не только ледяные скульптуры: как фестиваль в Харбине стал зимним мегаполисом с аттракционами и высокими технологиями

Зимний фестиваль в Харбине — это не просто ледяные скульптуры, а настоящий ледяной мегаполис с аттракционами, шоу дронов и уникальной атмосферой. Как подготовиться к визиту?

Читать полностью » Путешественница назвала Бали переоценённым из-за бытовых неудобств вчера в 7:11
Поездка на Бали разрушила “идеальную” картинку: реальность ударила по мелочам, к которым не готовят

Планировка идеальной поездки на Бали может обернуться разочарованием: автор рассказывает о своих ожиданиях и реальных трудностях на острове.

Читать полностью » Апарт-отели становятся выбором для путешественников, ценящих свободу — эксперт 12.01.2026 в 22:38
Жить по своему ритму: почему апарт-отели — это не просто тренд, а будущее европейского туризма

Апарт-отели становятся всё более популярным выбором среди путешественников. Этот формат проживания идеально сочетает удобство, свободу и функциональность, что особенно важно для длительных поездок и удалённой работы.

Читать полностью » Семья из трех человек купила тур в Бодрум за 35,3 млн рублей - АТОР 12.01.2026 в 15:12
Отдых “как квартира премиум-класса”: какой тур стал самым дорогим в 2025 году

Список самых дорогих поездок в России 2025 года: Бодрум за 35,3 млн рублей и другие экзотические направления для состоятельных туристов.

Читать полностью » Морджим остаётся популярным районом Гоа среди русскоязычных туристов — гиды 12.01.2026 в 14:02
Один Гоа — десятки сценариев: где отдых превращается в мечту, а где в сплошной шум

Гоа удивляет контрастами: шумные курорты, уединённые пляжи и разные ритмы жизни. Как выбрать район и не разочароваться в отдыхе.

Читать полностью » Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами 12.01.2026 в 10:16
Новый Lightwater Valley: аттракционы для детей и взрослых — что ждать от перезапуска парка в 2026 году

Легендарный парк аттракционов Lightwater Valley возвращается с новыми аттракционами и обновленной концепцией. В конце 2026 года он снова откроет свои двери для семейных поездок.

Читать полностью » Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко 12.01.2026 в 8:25
Владивосток перестал быть единственной точкой: туристы в Приморье начали разъезжаться по краю

Приморье почти дошло до 4 млн посещений в 2025-м: регион наращивает зимние форматы, инфраструктуру и приток иностранцев.

Читать полностью » Горнолыжный курорт Шерегеш занял пятое место в рейтинге дорогих мест — ТВИЛ.РУ 12.01.2026 в 7:42
Не Шерегешем единым: какой город стал самым дорогим для туристов в январе 2026

Шерегеш оказался в числе самых дорогих направлений для путешествий по России в январе, уступив лишь нескольким популярным курортам.

Читать полностью »

Новости
Еда
Самыми гигиеничными досками для кухни стали стекло и сталь — Панарелли, технолог
Авто и мото
Honda обновила эмблему H для всего автоподразделения
Дом
Хлопковые полотенца выдерживают частые стирки без потери формы — House Digest
Авто и мото
Skoda готовит премьеру Peaq летом 2026 как самый большой EV бренда - Autocar
Еда
Томаш Стерницкий варит домашний суп на площадке в чугунном котле — EatingWell
Наука
Река Финке течёт по своему руслу уже 300–400 млн лет — Journal of Geography
Садоводство
Зимний уход за комнатными растениями требует света и влажности — агрономы
Садоводство
Шеффлеру обрезают над листом чтобы растение ветвилось и не вытягивалось — House Digest
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet