Январь без снега и шапок: три страны, где россияне купаются, пока дома трещат морозы

Зима в России всё чаще подталкивает путешественников искать солнце за пределами привычных маршрутов, особенно в январе, когда морозы затягиваются, а длинные выходные располагают к поездкам. Туристический рынок реагирует на этот спрос ростом интереса к направлениям с мягким климатом и стабильной погодой. В 2026 году у россиян по-прежнему есть несколько надёжных вариантов зимнего отдыха без холода. Об этом сообщает издание "Турпром".

Тёплая альтернатива январским морозам

Январь остаётся одним из самых холодных месяцев в России, но именно в этот период возрастает интерес к поездкам в страны с комфортной температурой. Туристы всё чаще ориентируются не только на пляжи, но и на возможность сменить обстановку, не перегружая организм резкими климатическими контрастами. Важную роль играет развитая инфраструктура, прямые рейсы и понятные условия въезда. Такой формат отдыха подходит как для короткого отпуска, так и для более продолжительного пребывания.

Египет: пляжи и история в одном маршруте

Египет традиционно удерживает позиции одного из самых популярных зимних направлений. В январе курорты Красного моря предлагают температуру воздуха в пределах +22…+25 градусов, а море остаётся тёплым и комфортным для купания. Эти условия позволяют совмещать пляжный отдых с активными развлечениями и экскурсиями. Всё больше туристов выбирают формат, при котором зимний отдых в Египте дополняется поездками к историческим памятникам и знакомством с культурой страны.

Такой подход делает поездку более насыщенной и оправдывает популярность направления среди разных категорий путешественников.

ОАЭ: комфорт, сервис и впечатления

Объединённые Арабские Эмираты в январе предлагают мягкую солнечную погоду без экстремальной жары. Температура воздуха держится на уровне +24…+26 градусов, а море подходит для спокойного пляжного отдыха. Туристов привлекает возможность сочетать отдых у воды с городскими развлечениями, шопингом и архитектурными достопримечательностями.

При этом всё чаще внимание уделяется финансовой стороне поездки: грамотное планирование позволяет сделать отдых в ОАЭ более доступным без потери комфорта и впечатлений.

Таиланд: экзотика в разгар сезона

Январь считается одним из лучших месяцев для путешествий в Таиланд. Сухая погода и температура воздуха +26…+28 градусов создают идеальные условия для пляжей, морских прогулок и активного отдыха. Курорты Андаманского моря и Сиамского залива остаются востребованными благодаря сочетанию природы, сервиса и разнообразия развлечений.

Таиланд привлекает тех, кто ищет экзотику и насыщенную программу, сохраняя при этом комфорт и предсказуемость зимнего сезона.

Зимний отпуск в тёплых странах в 2026 году остаётся для россиян реальной возможностью уйти от морозов без сложной логистики. Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают разные форматы отдыха, объединённые стабильной погодой и развитой туристической средой, что делает январь удачным временем для путешествий.