Иван Рогов Опубликована сегодня в 6:15

Когда лёд сильнее тормозов: как зимняя резина превращается в вопрос выживания

Автоэксперт Касьяненко: шипованные шины должны быть установлены на всех четырёх колёсах

В начале зимы дороги становятся непредсказуемыми: снег, наледь, перепады температуры делают передвижение опасным даже для опытных водителей. Именно поэтому использование сезонных шин — не просто формальность, а реальная необходимость для безопасности. Автоэксперты напоминают, что требования к зимним покрышкам в России строго регламентированы и игнорировать их нельзя.

Почему зимние шины — не опция, а обязанность

С 1 декабря по 28 (или 29) февраля движение на легковых и грузовых автомобилях без зимних шин запрещено. Это правило установлено техрегламентом Таможенного союза и действует по всей стране. Нарушение может обернуться не только штрафом, но и повышенным риском аварии, ведь летняя резина теряет эластичность уже при температуре ниже +5 °C.

"Без зимних автошин передвижение с 1 декабря по 28 (29) февраля на легковых и грузовых машинах запрещено", — пояснил автоэксперт, сопредседатель Ивановского отделения Народного фронта Александр Касьяненко.

Почему шипы должны быть на всех колесах

Нередко водители пытаются сэкономить и устанавливают шипованные покрышки только на ведущие колеса. Однако это грубая ошибка, которая делает автомобиль нестабильным. Разница в сцеплении передней и задней оси приводит к заносам и потере управляемости.

Шипы увеличивают сцепление на льду и укатанном снегу, но работают эффективно только при равномерном распределении по осям. Разнородные комплекты резины могут привести к непредсказуемому поведению автомобиля в экстренных ситуациях.

Сравнение типов зимних шин

Тип шин Особенности Преимущества Недостатки
Шипованные Металлические вставки в протекторе Максимальное сцепление на льду Шум, износ асфальта
Фрикционные (липучки) Эластичная резина и глубокие канавки Тихие, лучше на снегу Слабее на гололеде
Всесезонные Универсальный состав Экономия на смене шин Неэффективны при сильных морозах

Советы шаг за шагом

Что сделать Инструменты / услуги
Проверить дату производства шин Табличка DOT на боковине
Измерить глубину протектора (не менее 4 мм) Глубиномер или монета
Проверить давление и равномерность износа Манометр, шиномонтаж
Поменять местами передние и задние колеса Сервисный центр
Нанести маркировку "Ш" на заднее стекло Магнитная наклейка

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Установлены шипы только на передней оси.
    Последствие → Машина уходит в занос при торможении.
    Альтернатива → Полный комплект шипованных шин, например, Nokian Hakkapeliitta или Continental IceContact.
  • Ошибка → Использование всесезонных шин зимой.
    Последствие → Потеря сцепления при гололеде.
    Альтернатива → Переход на фрикционные модели типа Michelin X-Ice.
  • Ошибка → Игнорирование давления в шинах.
    Последствие → Увеличенный расход топлива и ухудшение управляемости.
    Альтернатива → Регулярный контроль давления, использование датчиков TPMS.

А что если зима пришла раньше?

Если снег выпал в ноябре, а шиномонтаж уже перегружен, временно допустимо снизить скорость и избегать резких маневров. Однако это не замена зимней резине. Современные погодные условия требуют гибкости: водителям стоит менять шины по фактической температуре, а не по календарю.

Плюсы и минусы шипованных шин

Плюсы Минусы
Отличное сцепление на льду Повышенный шум
Предсказуемость в гололед Износ дорожного покрытия
Долговечность при аккуратной езде Нельзя использовать летом

FAQ

Как выбрать подходящие шины?
Ориентируйтесь на тип дорожного покрытия в регионе: шипы — для гололеда, фрикционные — для мягкой зимы.

Сколько стоит комплект зимних шин?
Цены начинаются от 20-25 тысяч рублей за комплект бюджетных моделей, премиум-класс — от 45 тысяч и выше.

Что лучше: шипы или липучки?
Для северных регионов — шипы. В городах с частыми оттепелями и чистыми дорогами подойдут липучки.

Мифы и правда

Миф: Шипованные шины портят подвеску.
Правда: При правильной установке они не влияют на ходовую, а износ деталей связан с агрессивным вождением.

Миф: Всесезонная резина подходит для российского климата.
Правда: Она создана для мягких зим и не выдерживает сильных морозов.

Миф: Можно поставить шипы только на ведущие колеса.
Правда: Это нарушает баланс и делает авто опасным.

Сон и психология

Недостаток сна зимой повышает риск ДТП. Исследования показывают, что усталый водитель реагирует медленнее, чем тот, кто употребил алкоголь. Перед поездкой важно выспаться и избегать ночных переездов без перерывов. Комфортная температура в салоне и аромат цитрусовых помогают сохранять бодрость.

Три интересных факта

  1. В Финляндии шипованные шины разрешены только в зимний сезон, и водители строго соблюдают сроки.

  2. В Японии использование шипов ограничено — там предпочитают фрикционные модели.

  3. Первые шипованные покрышки появились в 1930-х годах и использовались исключительно на военной технике.

Исторический контекст

Первые нормативы, касающиеся сезонных шин, появились в России в 2015 году, когда вступил в силу техрегламент Таможенного союза. Он обязал водителей менять покрышки в зависимости от времени года. С тех пор обсуждаются поправки о продлении зимнего периода, особенно для северных регионов, где снег лежит дольше трёх месяцев.

