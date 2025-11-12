Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Зима ещё не началась, а снаряжение уже сметают: Ямал готовится к сезону катаний

В ЯНАО продажи зимней экипировки выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа активно закупаются снаряжением и одеждой для зимнего отдыха. По данным аналитиков "Авито Услуг", в октябре 2025 года продажи товаров для зимних видов спорта в регионе заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

Что покупают чаще всего

Лидером продаж стала зимняя одежда - её приобретают почти вдвое чаще, чем в 2024 году.

"Среди товаров с историей первое место заняла зимняя одежда — рост продаж составил 1,8 раза по сравнению с прошлым годом и 40% относительно сентября, при средней цене 4 081 рубль", — сообщили эксперты.

На втором месте — сноуборды. Интерес к ним увеличился на 100%, а средняя стоимость покупки составила 12 630 рублей.

Третью позицию заняли ботинки и крепления - их продажи выросли на 50% за месяц, при средней цене 5 255 рублей.

Рост продаж новых товаров

Повышенный интерес наблюдается не только к подержанному, но и к новому оборудованию. Продажи новой зимней одежды увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при средней стоимости 13 339 рублей.

Популярность зимнего обучения

Жители региона активно не только покупают экипировку, но и учатся кататься на лыжах и сноубордах. В целом по УрФО спрос на обучение горнолыжному спорту вырос на 87%, а средняя стоимость одного урока составила около 2 000 рублей.

Эксперты связывают этот рост с ранним приходом зимы и увеличением интереса к активному отдыху, особенно в северных регионах, где лыжные и сноубордические базы начинают работу уже в ноябре.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

