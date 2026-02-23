Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Катание на лыжах
Катание на лыжах
© commons.wikimedia.org by Mathoi90 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 16:17

Страх на лыжной трассе меняет нейронные связи — предел оказывается иллюзией

Скорость, лёд и непредсказуемый рельеф требуют от спортсмена не только физической подготовки, но и мгновенной когнитивной реакции. На зимних дисциплинах Олимпиады-2026 в Милане и Кортине решающим фактором становится способность мозга адаптироваться к риску и неопределённости. Именно в таких условиях особенно активно проявляется нейропластичность — способность мозга перестраиваться под воздействием опыта и обучения.

Механизм "бей или беги" в условиях снега и льда

В экстремальной среде активируется древний защитный механизм, известный как реакция "бей или беги".

"Это называется "бей или беги” — древний ментальный механизм, который активирует мозг в случае опасности", — объясняет спортивный психолог Роберто Греко.

На лыжной трассе, в хафпайпе или на ледовой арене мозг должен мгновенно анализировать ситуацию, выбирать новую траекторию, координировать движения и корректировать ошибки. Опасность здесь не абстрактна: меняющаяся поверхность, скорость, погодные условия создают переменные, которые могут измениться за секунды.

По словам Греко, у профессиональных спортсменов этот механизм не приводит к панике. Напротив, они учатся воспринимать угрозу как активирующий фактор, который мобилизует ресурсы и усиливает концентрацию.

Как спорт меняет восприятие страха

Страх травмы — естественная реакция, особенно при скоростном спуске или выполнении сложных прыжков. Однако регулярная практика формирует иной когнитивный сценарий.

"Мозг, сформированный спортом, способен перерабатывать страх, когда воспринимает его уже не как негативную эмоцию, а как нормальную часть процесса", — отмечает Греко.

Это означает, что страх не вытесняется и не подавляется. Он принимается как элемент ситуации, с которым можно работать. Такой опыт постепенно закрепляется на уровне нейронных связей. Повторяющиеся циклы "опасность — анализ — действие" усиливают гибкость мышления и способность сохранять контроль в стрессовых условиях.

Мозг как ограничитель и союзник

Современные данные показывают, что ощущение предела часто формируется именно когнитивно.

"Когда кажется, что достигнут предел, не тело говорит нам остановиться, а мозг, который в целях предосторожности подаёт сигнал "стоп”", — подчёркивает Греко.

При этом тот же мозг способен расширять границы возможного, если правильно интерпретирует нагрузку и риск. Всё зависит от того, как человек воспринимает происходящее: как угрозу или как вызов.

Спорт становится своеобразной лабораторией, где допускаются ошибки и поощряется повторная попытка.

"Спорт — это величайшая человеческая лаборатория, потому что именно здесь мы тренируемся снова и снова ради одного дня выступления", — говорит Греко.

Этот подход меняет отношение к неудачам: они перестают восприниматься как поражение и становятся частью процесса развития.

Польза вне профессионального спорта

Психологические преимущества зимних дисциплин выходят далеко за пределы соревнований. Навык быстро принимать решения, адаптироваться к переменным условиям и управлять тревогой переносится в повседневную жизнь — в работу, обучение, межличностные отношения.

Даже тем, кто не занимается спортом профессионально, полезно понимать, как физическая активность влияет на когнитивные процессы. Регулярная практика способствует развитию problem solving, укрепляет стрессоустойчивость и формирует более гибкое мышление.

Зимние виды спорта особенно показательны, поскольку сочетают скорость, неопределённость и фактор окружающей среды. Именно это сочетание делает их мощным инструментом для тренировки нейропластичности и переосмысления страха как ресурса, а не препятствия.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

вчера в 15:41

Глютеальная амнезия может стать серьёзной проблемой для здоровья, но есть простые методы для её преодоления.

Читать полностью » Печь внутри нас: эффект дожигания калорий заставляет тело худеть даже во время сна и отдыха вчера в 10:14

Узнайте, как запустить механизм EPOC, который заставляет организм расходовать энергию в течение 36 часов после завершения занятий. Секреты плотности нагрузки.

Читать полностью » Тренируюсь дома 30 минут — грудь, плечи и спина в тонусе даже в плотном графике вчера в 9:49

Узнайте, как калистеника кардинально меняет подход к тренировкам даже в пиковые сезоны веселья.

Читать полностью » Отказалась от принципа 21.02.2026 в 20:27

Жёсткие правила в фитнесе могут привести к усталости. Узнайте, как маленькие шаги и гибкий подход помогут избежать срывов.

Читать полностью » Тело буксует, хотя зал стал привычкой: принципы, которые ломают эффект плато и включают рост мышц 21.02.2026 в 15:58

Как ускорить набор мышечной массы и сделать тренировки эффективнее? Простые принципы, техника и планирование меняют результат в зале.

Читать полностью » Тренируетесь регулярно, а мышцы не растут — причина может скрываться в одном процессе 21.02.2026 в 14:29

Узнайте, как синтез мышечного белка и его правильное управление помогут нарастить мышцы и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Кисть теряет силу — жизнь теряет запас: простой показатель оказался точнее привычных факторов риска 21.02.2026 в 11:55

Сила хвата может рассказать о здоровье больше, чем кажется. Исследования связывают ее с долголетием и риском болезней — узнайте, как укрепить этот показатель.

Читать полностью » Пара гантелей меняет силуэт за месяц: приёмы, которые включают бицепсы, дельты и трицепсы на максимум 20.02.2026 в 18:09

Рельеф рук без изнурительных марафонов — как ускорить результат с гантелями, фитболом, йогой и даже в бассейне. 10 эффективных способов для тренировки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Зеркало раздевалки не прощает ошибок: мышца за бицепсом решает, как вы будете выглядеть в платье
Спорт и фитнес
Дзен в большом городе: простая практика превращает префронтальную кору в броню
Питомцы
Домашняя кошка избегает объятий — причина кроется в эволюции одиночного хищника
Еда
Лимон и оливковое масло превращают салат в хит — секрет кроется в одной детали
Красота и здоровье
Эмоциональное пренебрежение в детстве не оставляет синяков — пустота проявляется позже
Питомцы
Запах страха против феромонов: невидимые сигналы помогают мозгу кошки переключиться на покой
Авто и мото
Краш-тест на 35 км/ч показал больше травм — меньшая скорость оказалась опаснее
Туризм
Карнавал в Ретимно на Крите разогревает февраль — тихий остров внезапно взрывается красками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet