Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Катание на сноуборде
Катание на сноуборде
© public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:22

Морозные дни сокращаются, лёд слабеет: зимние соревнования входят в зону турбулентности

Зимы становятся мягче, и это уже меняет привычный ритм соревнований на снегу и льду. Там, где раньше лежал плотный морозный наст, сегодня спортсмены нередко видят траву по краям трасс и сталкиваются с непривычно влажным покрытием. Даже любительские катания на замёрзших озёрах требуют всё большей осторожности. Об этом сообщает SnExplores.

Искусственный снег и новая реальность склонов

Тренер сборной США по ски-альпинизму Сара Куклер вспоминает этап молодёжного чемпионата мира в Пиренеях весной 2023 года. Склон был покрыт искусственным снегом, тогда как по его краям зеленела трава, а температура держалась на уровне +4-5 °C. Для спортсменов, привыкших к сухому и холодному снегу гор Юты, такие условия стали серьёзным испытанием.

Искусственный снег образуется при распылении воды под давлением при температуре ниже -2,5 °C. Капли замерзают в воздухе и превращаются в плотные ледяные гранулы. В отличие от естественных снежинок со сложной кристаллической формой, такие частицы содержат меньше воздуха, поэтому покрытие получается более жёстким и устойчивым.

"Искусственный снег меньше разрезается лыжами и реже образует колеи", — отмечает специалист по снежной гидрологии Ноа Молотч.

Плотность делает трассу быстрой, но падения на таком покрытии оказываются более болезненными. Кроме того, гранулы действуют как абразив и быстрее стирают лыжную мазь. Спортсменам приходится тщательнее подбирать воск, затачивать канты и корректировать технику поворотов, чтобы сохранить контроль и скорость.

Изменения связаны не только с локальными погодными условиями, но и с более широкими климатическими процессами. Учёные всё чаще говорят о влиянии изменения климата на сезонность осадков и продолжительность морозных периодов, что напрямую отражается на работе горнолыжных курортов.

Ледовые арены и стандарты качества

На крытых аренах ситуация стабильнее, однако и здесь многое зависит от температуры воздуха, влажности и толщины ледового слоя. Фигуристам требуется более мягкая поверхность для сцепления с лезвием, хоккеистам — твёрдый и холодный лёд для высокой скорости, а в керлинге важна особая текстура поверхности.

"Нет единого мнения о том, какой лед является оптимальным", — говорит Стефания Импеллиццери.

Даже при существовании стандартов лиги арены не всегда могут точно измерить соответствие этим требованиям. Поэтому команды учитывают особенности каждой площадки и адаптируют стратегию игры под конкретные условия.

Тенденция к потеплению подтверждается и международными наблюдениями: в Северном полушарии за последнее десятилетие в среднем сократилось количество морозных дней зимой. Это влияет не только на соревнования, но и на массовый спорт.

Озёра под вопросом

Особенно заметны перемены на замёрзших водоёмах. Исследования показывают, что период безопасного ледостава сокращается, а лёд формируется позже и разрушается раньше. При этом толщина покрытия уже не гарантирует его прочность.

"Когда льда много и он белый, а температура близка к 0 °C, он примерно на 50 % слабее, чем черный лед при той же температуре", — говорит Калпеппер.

Белый лёд образуется из замёрзшего снега и уступает по прочности прозрачному "чёрному" льду. На устойчивость ледяного покрова влияют и процессы, происходящие под поверхностью — например, тепловые аномалии под ледниками, подобные тем, что изучаются под ледяным щитом Гренландии. Всё это делает природные катки менее предсказуемыми.

Специалисты советуют не выходить на лёд в одиночку, проверять его структуру и учитывать погодные условия последних дней. Даже опытные спортсмены признают, что прежние ориентиры безопасности требуют пересмотра.

Зимние виды спорта не исчезают, но они меняются вместе с окружающей средой. Искусственный снег, разные стандарты льда и сокращение морозных дней формируют новую спортивную реальность. Чтобы продолжать наслаждаться лыжами или коньками, важно понимать свойства покрытия и относиться к рискам осознанно.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёрную дыру поставили под сомнение: центр Млечного Пути ведёт себя слишком странно вчера в 10:15

Новое исследование предполагает, что в центре Млечного Пути может скрываться не чёрная дыра, а плотное ядро тёмной материи, создающее схожие гравитационные эффекты.

Читать полностью » Хищник оставил след — и побил рекорд эпохи: этот динозавр бежал быстрее ожиданий 10.02.2026 в 16:56

Исследование монгольских следов динозавров показывает, что средние тероподы достигали около 45 км/ч, подтверждая их скорость и манёвренность.

Читать полностью » Луна снова в игре, но ставки выросли: новый виток космической гонки может изменить судьбу Земли 10.02.2026 в 11:28

NASA готовит новое возвращение на Луну: миссии Артемида открывают научные, технологические и стратегические цели, о которых рассказывают астронавты и инженеры.

Читать полностью » Под адскими облаками Венеры нашли пустоту: планета может скрывать гигантский подземный туннель 10.02.2026 в 10:03

Учёные нашли признаки огромного подземного туннеля на Венере: архивные данные указывают на лавовую трубу, меняющую представления о геологической активности планеты.

Читать полностью » Невозможное стало рутиной: интернет-кабель передал то, что нельзя копировать 10.02.2026 в 5:30

Учёные впервые передали квантовое состояние света через обычный интернет-канал, показав, что квантовые коммуникации могут работать в реальной сети.

Читать полностью » Чума Юстиниана получила лица: в Иордании нашли первую братскую могилу древней пандемии 09.02.2026 в 19:29

Обнаруженное в Иордании массовое захоронение даёт новое понимание о масштабах первой пандемии в истории и её влиянии на древний Византия.

Читать полностью » Горы спрятали целый народ: ДНК показала тысячелетнюю изоляцию юга Греции 09.02.2026 в 16:23

Исследование показало, что у горных маниотов благодаря изоляции сохранились уникальные генетические особенности, уходящие в глубину тысячелетий.

Читать полностью » Японская компания разработала проект солнечного кольца вокруг Луны — Shimizu 09.02.2026 в 13:15
В Японии показали план получения энергии из космоса — после этого мир уже не будет прежним

Японская корпорация предложила построить солнечное кольцо вокруг Луны и передавать энергию на Землю. Проект может изменить будущее мировой энергетики.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая
Красота и здоровье
Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала
Красота и здоровье
Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи
Красота и здоровье
Кишечник болит, а анализы идеальны — врачи советуют начинать лечение с головы
Садоводство
Поливал эвкалипт "как все" — листья пожелтели за неделю: ошибка оказалась в одном нюансе
Недвижимость
Обычные ветки превращают квартиру в зимний оазис: этот бесплатный приём меняет интерьер за один вечер
Наука
Древний хищник покинул родные земли: путь через суперконтинент оказался дорогой к вымиранию
Красота и здоровье
Начал есть жирную рыбу каждую неделю — вспышек злости стало заметно меньше: учёные нашли связь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet