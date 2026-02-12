Морозные дни сокращаются, лёд слабеет: зимние соревнования входят в зону турбулентности

Зимы становятся мягче, и это уже меняет привычный ритм соревнований на снегу и льду. Там, где раньше лежал плотный морозный наст, сегодня спортсмены нередко видят траву по краям трасс и сталкиваются с непривычно влажным покрытием. Даже любительские катания на замёрзших озёрах требуют всё большей осторожности. Об этом сообщает SnExplores.

Искусственный снег и новая реальность склонов

Тренер сборной США по ски-альпинизму Сара Куклер вспоминает этап молодёжного чемпионата мира в Пиренеях весной 2023 года. Склон был покрыт искусственным снегом, тогда как по его краям зеленела трава, а температура держалась на уровне +4-5 °C. Для спортсменов, привыкших к сухому и холодному снегу гор Юты, такие условия стали серьёзным испытанием.

Искусственный снег образуется при распылении воды под давлением при температуре ниже -2,5 °C. Капли замерзают в воздухе и превращаются в плотные ледяные гранулы. В отличие от естественных снежинок со сложной кристаллической формой, такие частицы содержат меньше воздуха, поэтому покрытие получается более жёстким и устойчивым.

"Искусственный снег меньше разрезается лыжами и реже образует колеи", — отмечает специалист по снежной гидрологии Ноа Молотч.

Плотность делает трассу быстрой, но падения на таком покрытии оказываются более болезненными. Кроме того, гранулы действуют как абразив и быстрее стирают лыжную мазь. Спортсменам приходится тщательнее подбирать воск, затачивать канты и корректировать технику поворотов, чтобы сохранить контроль и скорость.

Изменения связаны не только с локальными погодными условиями, но и с более широкими климатическими процессами. Учёные всё чаще говорят о влиянии изменения климата на сезонность осадков и продолжительность морозных периодов, что напрямую отражается на работе горнолыжных курортов.

Ледовые арены и стандарты качества

На крытых аренах ситуация стабильнее, однако и здесь многое зависит от температуры воздуха, влажности и толщины ледового слоя. Фигуристам требуется более мягкая поверхность для сцепления с лезвием, хоккеистам — твёрдый и холодный лёд для высокой скорости, а в керлинге важна особая текстура поверхности.

"Нет единого мнения о том, какой лед является оптимальным", — говорит Стефания Импеллиццери.

Даже при существовании стандартов лиги арены не всегда могут точно измерить соответствие этим требованиям. Поэтому команды учитывают особенности каждой площадки и адаптируют стратегию игры под конкретные условия.

Тенденция к потеплению подтверждается и международными наблюдениями: в Северном полушарии за последнее десятилетие в среднем сократилось количество морозных дней зимой. Это влияет не только на соревнования, но и на массовый спорт.

Озёра под вопросом

Особенно заметны перемены на замёрзших водоёмах. Исследования показывают, что период безопасного ледостава сокращается, а лёд формируется позже и разрушается раньше. При этом толщина покрытия уже не гарантирует его прочность.

"Когда льда много и он белый, а температура близка к 0 °C, он примерно на 50 % слабее, чем черный лед при той же температуре", — говорит Калпеппер.

Белый лёд образуется из замёрзшего снега и уступает по прочности прозрачному "чёрному" льду. На устойчивость ледяного покрова влияют и процессы, происходящие под поверхностью — например, тепловые аномалии под ледниками, подобные тем, что изучаются под ледяным щитом Гренландии. Всё это делает природные катки менее предсказуемыми.

Специалисты советуют не выходить на лёд в одиночку, проверять его структуру и учитывать погодные условия последних дней. Даже опытные спортсмены признают, что прежние ориентиры безопасности требуют пересмотра.

Зимние виды спорта не исчезают, но они меняются вместе с окружающей средой. Искусственный снег, разные стандарты льда и сокращение морозных дней формируют новую спортивную реальность. Чтобы продолжать наслаждаться лыжами или коньками, важно понимать свойства покрытия и относиться к рискам осознанно.