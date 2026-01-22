Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сочинский аэропорт
© commons.wikimedia.org by karel291 is licensed under CC BY 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:50

Сочи зимой оказался ловушкой для ожиданий: море красиво, а отдых быстро превращается в скуку

Туристка из Тюмени отказалась от повторной поездки в Сочи зимой

Зимний Сочи всё активнее продвигают как курорт на любой сезон, однако реальные впечатления туристов часто расходятся с ожиданиями. Поездка в рождественские дни может подарить красивые виды, но не всегда приносит ощущение полноценного отдыха. С таким опытом столкнулась жительница Тюмени, для которой путешествие стало разовым экспериментом. Об этом сообщает издание 93.RU.

Первый визит без желания повторить

Для туристки эта поездка стала девятой по счёту в пределах России, но именно Сочи оставил наиболее противоречивые эмоции. По возвращении она призналась, что не рассматривает курорт как направление для будущих поездок.

"Это был первый и, думаю, последний раз. По крайней мере, на ближайшие несколько лет", — передают слова девушки из издания 93.RU.

По её словам, такое мнение сложилось не сразу, а постепенно — по мере того как эйфория от смены обстановки уступала повседневным впечатлениям от города.

Природа как главный аргумент

Главным достоинством Сочи туристка называет природу. Контраст моря и гор произвёл на неё сильное впечатление и стал редким моментом безусловного восторга.

"Куда ни глянь — сплошная эстетика и рай для глаз. Иногда ловила себя на мысли, что завидую тем, кто видит такие пейзажи каждый день", — рассказывает девушка.

Она отмечает, что именно ради таких видов люди готовы копить деньги целый год. При этом культурные форматы и зимние пространства Сочи могли бы усилить впечатление, но, по её ощущениям, они не перекрывают бытовые и инфраструктурные сложности.

Повседневные сложности и нехватка впечатлений

За пределами природных локаций город показался ей не слишком удобным для неспешного отдыха. Зимой прогулки у моря ограничены погодой: сильный ветер и резкое похолодание после захода солнца быстро отбивают желание задерживаться на набережной. Ассортимент продуктов в магазинах также вызвал недоумение.

"Ассортимент в супермаркетах оказался таким же, а иногда и беднее, чем у нас в Тюмени. Я этого не ожидала", — отмечает туристка.

Отдельное разочарование связано с инфраструктурой горных районов. На Красной Поляне, по её наблюдениям, не хватает удобных пешеходных маршрутов, из-за чего приходится либо идти по дороге, либо постоянно пользоваться такси. При этом зимой курорт в основном ориентирован на лыжников и сноубордистов, а сравнение цен с европейскими направлениями вроде Куршевеля и Сочи лишь усилило ощущение несоответствия цены и наполненности отдыха.

"Для меня лично достопримечательностей здесь совсем мало", — подчёркивает девушка.

За девять дней она успела хорошо изучить Сириус, немного времени провела в Адлере и на один день съездила в Абхазию. Главная цель поездки — сменить уральские морозы на более мягкий климат — была достигнута. Однако сам город не стал для неё точкой притяжения. По словам туристки, путешествия по Европе и Азии кажутся ей более насыщенными и эмоционально яркими, поэтому возвращение в Сочи она рассматривает лишь как редкий визит к знакомым, а не как формат отдыха.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

