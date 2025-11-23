Зима ударила по коже — одно простое действие спасает от стянутости мгновенно

Холодный сезон всегда становится испытанием для кожи: резкие перепады температур, низкая влажность, ветер и сухой воздух в помещениях действуют на неё одновременно, вызывая стянутость, шелушение и ощущение дискомфорта. Чтобы сохранить ровный тон, гладкость и здоровое сияние, уход в зимний период стоит обновить: от выбора плотных кремов до правильного очищения, которое не разрушает защитный барьер.

Почему зимой кожа становится уязвимой

Как только появляются стабильные морозы, естественные механизмы увлажнения кожи начинают работать хуже. Холод замедляет микроциркуляцию, нарушает выработку себума, а тёплый сухой воздух помещений дополнительно вытягивает влагу, ослабляя барьерный слой. В результате кожа быстрее краснеет, становится чувствительнее и хуже переносит даже привычные косметические средства.

"Зимой не рекомендуется наносить увлажняющие средства непосредственно перед выходом на улицу. Предпочтение стоит отдавать кремам и бальзамам с более высоким содержанием жиров, которые создают на коже защитную пленку и предотвращают потерю влаги. Такие продукты обеспечивают не столько увлажнение, сколько питание и комфорт для кожи", — пояснила дерматолог и косметолог Лариса Сафонова в беседе с Pravda.Ru.

Именно плотные формулы — лучшее решение в морозный период, поскольку они работают как защитная "куртка" для кожи, предотвращая пересушивание и микроповреждения.

На что опираться при выборе зимнего ухода

Зимний уход — это баланс между восстановлением, защитой и мягкостью. Продукты с липидами, маслами, церамидами и глицерином компенсируют потерю влаги, а правильный порядок нанесения укрепляет барьер.

Не стоит забывать и о защите от ультрафиолета — даже в пасмурные дни. Свет отражается от снежной поверхности, усиливая воздействие UV-лучей на кожу.

"Пилинги можно делать и зимой, но необходим хороший постпилинговый уход. Следует использовать питательные маски и кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой, маслами и глицерином, чтобы помочь коже удерживать влагу и восстановить барьерную функцию", — подчеркнула дерматолог.

Это касается не только салонных процедур, но и домашних кислотных средств — их использование требует аккуратности и тщательного подбора последующего ухода.

Сравнение

Тип ухода Осенний период Зимний период Крем Лёгкие увлажняющие текстуры Плотные бальзамы и питательные кремы Очищение Гели и пенки Мягкие пенки, крем-очищение, гидрофильные масла Пилинг 1-2 раза в неделю щадящие формулы + обязательный уход SPF Средний уровень защиты Ежедневно, даже в мороз Маски Увлажняющие Питающие, барьерные

Советы шаг за шагом

Начинайте с мягкого очищения. Используйте гидрофильное масло или щадящую пенку — такие средства сохраняют липидный слой. Выбирайте кремы с насыщенной текстурой. Продукты с маслами ши, авокадо и скваланом работают как дополнительная защита. Добавьте сыворотку с гиалуроновой кислотой. Она помогает удерживать влагу, особенно если наносить её до крема. Не забывайте о SPF. Кремы с защитой от UV-излучения подходят даже для коротких прогулок. Используйте увлажнитель воздуха дома. Это снижает ощущение сухости и помогает коже дольше оставаться комфортной. Питайтесь сезонными продуктами. Орехи, рыба и растительные масла поддерживают уровень омега-жиров, влияющих на состояние кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Очищение гелями со спиртом → сушит и раздражает кожу → замените на гидрофильное масло или крем-очищение. Использование лёгких летних кремов → кожа стягивается и шелушится → переходите на плотные питательные формулы с маслами. Отказ от SPF зимой → активация пигментации → используйте солнцезащитный крем с уровнем SPF 30. Частые жёсткие пилинги → истончение барьера → выбирайте мягкие средства и наносите кремы с церамидами.

А что если кожа остаётся сухой несмотря на уход

Такое бывает при значительном нарушении барьера. В этом случае стоит временно отказаться от любых кислот, уменьшить количество водных процедур, добавить масляные сыворотки и барьерные кремы. Ещё один вариант — "слоистый" уход: сначала увлажняющая сыворотка, затем крем, а сверху защитный бальзам.

Плюсы и минусы

Плюсы зимнего плотного ухода Минусы при неправильном уходе Защита от холода Обезвоживание Укрепление барьера Раздражение и покраснение Комфорт и мягкость кожи Шелушение Предотвращение трещинок Повышенная чувствительность

FAQ

Как выбрать зимний крем

Ищите формулы с маслами, церамидами, холестеролом и жирными кислотами. Слишком лёгкие текстуры подходят только для жирной кожи.

Подходит ли минеральная SPF-защита для зимы

Да, особенно для чувствительной кожи. Минеральные фильтры менее раздражающие и подходят для ежедневного применения.

Мифы и правда

Миф: зимой кожа не нуждается в SPF.

Правда: отражённый от снега свет усиливает воздействие ультрафиолета.

Миф: пилинги запрещены при морозах.

Правда: они допустимы, но требуют грамотного восстановления.

Миф: жирный крем забивает поры зимой.

Правда: плотные текстуры защищают барьер, а современная косметика некомедогенна.

2 интересных факта

Сухие холодные климатические условия провоцируют потерю влаги в эпидермисе, а сильнейшие морозы могут негативно сказаться на гидролипидной защите кожи.

Снежная поверхность отражает до 80–95% солнечной радиации.

Исторический контекст