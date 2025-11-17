Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уход за комбинированной кожей
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 17:40

Зимний холод ударил по коже: одна повседневная ошибка делает её суше с каждым днём

Плотные кремы с керамидами удерживают влагу в коже зимой — косметологи

Когда приходит холод, кожа реагирует первой: теряет влагу, становится более капризной и хуже переносит перепады температуры. Отопление сушит воздух в помещении, а мороз на улице разрушает защитный барьер. В итоге появляются стянутость, тусклость, шелушения, и даже привычный уход перестаёт давать прежний эффект. Часто дело не в косметике, а в мелких повседневных ошибках, которые незаметно ухудшают состояние кожи.

Зимой кожа нуждается не только в питательных кремах: ей важны мягкое очищение, восстановление липидного слоя, солнцезащитный фильтр и формулы, которые помогают удерживать влагу. Снижение влажности воздуха и постоянное воздействие отопления могут уменьшать собственную увлажнённость кожи почти на четверть — поэтому грамотная корректировка ухода становится необходимостью.

Основные ошибки зимнего ухода

Слишком горячая вода

Горячая вода кажется спасением после холода, но именно она активнее всего "смывает" естественные липиды, отвечающие за удержание влаги. Отсюда — зуд, шелушения и ощущение стянутости. Лучше использовать тёплую воду и сокращать время душа. После него — промакивать кожу полотенцем и наносить крем буквально через минуту, пока влажность ещё "заперта" в верхних слоях эпидермиса.

Отказ от солнцезащитного крема

Даже зимой ультрафиолет не исчезает. Он спокойно проходит через облака и отражается от снега, вызывая пигментацию и преждевременное старение. Кроме того, свет от ноутбуков и смартфонов тоже влияет на тон кожи. Утренняя порция SPF 30 — минимум, который помогает сохранить ровный цвет и предотвращает появление новых пятен.

Чрезмерное отшелушивание

Скрабы и кислоты зимой работают иначе: если перестараться, барьер кожи повреждается, и вместо ровного сияния появляются покраснения и сухие пятна. Мягкое отшелушивание раз в неделю с лактобионовой, миндальной или молочной кислотой — более безопасный вариант. Текстурные скрабы лучше выбирать деликатные и использовать аккуратно, без давления.

Недостаток увлажнения

Лёгкие летние кремы в холодный период почти не работают. Сниженная влажность воздуха ускоряет испарение воды, и кожа тускнеет буквально на глазах. Средства с гиалуроновой кислотой, керамидами, ниацинамидом и растительными маслами возвращают мягкость и укрепляют защитный слой. А питьевой режим помогает поддерживать гидратацию изнутри так же эффективно, как и сыворотки.

Отсутствие ухода за губами и руками

Эти зоны страдают быстрее всех: нет сальных желез — нет природной защиты. Холод и ветер приводят к трещинкам и болезненной сухости. Бальзамы с маслом ши, пчелиным воском или витамином Е и плотные кремы для рук позволяют избежать дискомфорта и сохранить кожу мягкой.

Сравнение средств для зимнего ухода

Категория

Лето

Зима

Очищение

Гелевые и пенящиеся формулы

Мягкие молочки, кремы, гидрофильные масла

Увлажнение

Лёгкие гели, флюиды

Кремы с керамидами, маслами, скваланом

SPF

Лёгкие текстуры SPF 30

Плотные кремы или санскрины SPF 30-50

Отшелушивание

1-2 раза в неделю

1 раз в неделю, мягкие кислоты

Доп. защита

Минимальная

Бальзамы, питательные маски, ночные средства

Советы шаг за шагом

  1. Используйте тёплую воду при умывании и душе.
  2. Переходите на мягкие очищающие средства без агрессивных ПАВ.
  3. Наносите увлажняющий крем в течение 1-2 минут после воды.
  4. Добавьте в уход сыворотку с гиалуроновой кислотой или керамидами.
  5. Защищайте кожу SPF ежедневно, даже если пасмурно.
  6. Делайте мягкое отшелушивание не чаще раза в неделю.
  7. Держите под рукой крем для рук и бальзам для губ.
  8. Используйте увлажнитель воздуха, особенно рядом с отоплением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Горячий душ → Сухость и зуд → Тёплая вода + питательный крем.
  2. Скраб дважды в неделю → Раздражение → Лактобионовые или миндальные кислоты.
  3. Лёгкий гель-крем → Тусклая кожа → Крем со скваланом, маслами, керамидами.
  4. Нет SPF → Пигментация → Санскрин SPF 30-50.
  5. Без бальзама для губ → Трещины → Средства с воском, витамином Е, ши.

А что если…

…кожа жирная?
Зимой она тоже теряет влагу, но при этом может активнее выделять себум. Подойдут гелевые увлажняющие средства с ниацинамидом и легкими маслами.

…вы используете кислотные тоники?
Снизьте частоту до 1-2 раз в неделю и обязательно добавляйте увлажняющую сыворотку.

…возникают покраснения?
Обратите внимание на средства с церамидами, центеллой и пантенолом, а также уменьшите время умывания.

Плюсы и минусы зимнего ухода

Плюсы

Минусы

Глубокое питание кожи

Повышенная чувствительность к перепадам температур

Возможность укрепить барьер

Требуется больше времени на уход

Хороший сезон для восстановления после процедур

Лёгкие средства работают хуже

Улучшение текстуры при регулярном уходе

Высушивающее действие отопления

Большой выбор плотных кремов

Необходимость SPF даже зимой

FAQ

Как выбрать зимний крем?

Подберите текстуру плотнее, чем летом: подойдут формулы с керамидами, маслами, скваланом или гиалуроновой кислотой. Обращайте внимание на то, как быстро впитывается средство и остаётся ли чувство комфорта.

Что лучше для сухой зимней кожи — масло или крем?

Кремы с маслами внутри обычно работают эффективнее: они сочетают и воду, и липиды, что помогает удерживать влагу и восстанавливать барьер.

Мифы и правда

Миф: зимой не нужен SPF.
Правда: ультрафиолет действует круглый год.

Миф: сухость — это просто недостаток крема.
Правда: чаще причины — в потере влаги и нарушении барьера.

Миф: жирная кожа не страдает зимой.
Правда: она тоже реагирует на холод и отопление

2 факта

  1. Влажность воздуха зимой иногда падает до уровня пустыни.
  2. Солнце отражается от снега и усиливает воздействие UV.

