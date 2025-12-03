Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сухость кожи от отопления
Сухость кожи от отопления
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 14:20

Добавила в зимний уход сыворотку с одним компонентом — и раздражение исчезло уже на следующий день

Зимний холод ослабляет кожный барьер и усиливает чувствительность — дерматологи

Зимний сезон традиционно становится испытанием для кожи: улица встречает морозом, помещение — пересушенным воздухом, а переходы между ними усугубляют раздражение. В результате кожа быстро теряет комфорт, реагирует стянутостью и проявлениями чувствительности. Иногда даже проверенный уход перестает работать привычным образом. Об этом сообщает дзен-канал "Мода. Стиль. Личность".

Почему зимой кожа нуждается в особой защите

Кожный барьер ослабевает под действием холода, ветра и сухого воздуха, поэтому именно зимой важно щадяще относиться к очищению и поддерживать оптимальный уровень липидов. Перепады температур вызывают микротрещины, ухудшают микроциркуляцию и делают кожу восприимчивой к малейшему раздражению. Даже обладатели нормальной или комбинированной кожи зимой могут заметить усиленную реактивность.

Даже качественные кремы могут казаться недостаточными, если уход не адаптирован к сезону. Сочетание мягкого очищения, более плотных текстур и дополнительных средств с успокаивающим эффектом делает зимний уход устойчивым и эффективным. Ключевой акцент — укрепление кожного барьера и защита от внешних факторов.

Правило №1: мягкое очищение вместо агрессивных средств

Первое, на что реагирует кожа в холодное время года, — её защитный барьер. Если продолжать использовать пенящиеся или сильно очищающие гели, появляется ощущение сухости и стянутости. Гидролипидная плёнка разрушается быстрее, чем восстанавливается, особенно при контакте с горячей водой.

Зимой лучше переходить на кремовые средства или очищающее молочко. Они эффективно справляются с удалением загрязнений, не повреждая липидный слой. А утром достаточно умывания водой комнатной температуры. Такой подход помогает оставлять кожу более устойчивой и уменьшает вероятность раздражений.

Правило №2: переход на питательные кремы

Зимой увлажняющих кремов базовой плотности часто оказывается недостаточно. Из-за сухого воздуха в помещении и мороза на улице кожа теряет влагу быстрее, и ей требуется дополнительная поддержка. Плотные, питательные кремы образуют на поверхности кожи защитную плёнку, помогающую сохранить влагу и создать барьер от ветра.

При выборе обращайте внимание на керамиды, масло ши, пептиды, восстанавливающие компоненты. Эти ингредиенты помогают восполнить липиды и укрепить барьер. Плотная текстура не обязательно означает тяжесть — современные средства впитываются достаточно быстро, сохраняя комфорт.

Правило №3: добавление средства для снятия раздражения

Зимой кожа становится более чувствительной: на холоде сосуды сужаются, в тепле расширяются, что вызывает покраснение и неприятные ощущения. Даже при регулярном уходе может понадобиться дополнительное средство, которое уменьшает реактивность и снимает раздражение.

Одним из самых эффективных компонентов для чувствительной кожи считается центелла азиатская. Её используют при покраснениях, сухости, приступах чувствительности и склонности к куперозу. Она помогает успокаивать кожу, улучшать восстановление и укреплять стенки сосудов. Нередко в составах сочетается с ниацинамидом или витамином С, которые придают коже сияние.

Сыворотки с центеллой обычно имеют лёгкую текстуру и быстро впитываются, оставляя ощущение свежести и комфорта. Их наносят после тонера утром и вечером, а затем закрепляют кремом. Это помогает подготовить кожу к внешним условиям и укрепить её реактивность.

Правило №4: использование увлажнителя воздуха

Даже самый плотный крем не сможет компенсировать сухость воздуха, если помещение плохо увлажнено. Зимой батареи работают на полную мощность, а влажность часто падает до уровня пустынных условий. В таких условиях кожа интенсивно теряет воду, и это заметно уже через несколько часов.

Увлажнитель воздуха — быстрое и эффективное решение. Его можно включать возле кровати ночью или держать на рабочем столе днём. Уже через несколько дней кожа становится более мягкой и менее чувствительной. Этот шаг особенно важен тем, кто проводит много времени в помещениях.

Правило №5: регулярный уход за губами и руками

Зимой губы и руки страдают в первую очередь. Из-за отсутствия сальных желез они почти не защищены и быстро сохнут. Чтобы предупредить трещины, важно наносить крем для рук и бальзам для губ несколько раз в день, особенно после умывания или мытья рук.

Питательные бальзамы с воском, маслами и мягкими увлажняющими компонентами помогают удерживать влагу. Кремы для рук лучше выбирать с густой текстурой. Правильный уход помогает предупредить появление раздражения задолго до того, как оно станет заметным.

Плюсы и минусы зимней косметической рутины

Зимний уход имеет свои преимущества и особенности.

  • Плюсы: плотные кремы помогают восстанавливать барьер, мягкое очищение сохраняет липиды, а сыворотки снимают реактивность. Увлажнитель воздуха укрепляет эффект ухода, а рутины становятся более предсказуемыми.
  • Минусы: текстуры могут казаться более тяжёлыми, требуется дополнительное время на слои ухода, а при неправильном подборе средств кожа может перегружаться. Однако при грамотной адаптации зимний уход обеспечивает комфорт и устойчивость.

Советы по правильному зимнему уходу

  1. Переходите на кремовые очищающие средства.

  2. Выбирайте кремы с питательной текстурой и восстанавливающими компонентами.

  3. Используйте сыворотки с центеллой или другими успокаивающими ингредиентами.

  4. Старайтесь избегать горячей воды при умывании.

  5. Включите увлажнитель воздуха в ежедневный режим.

  6. Носите с собой бальзам для губ и крем для рук.

  7. Делайте акцент на уходе вечером, когда кожа восстанавливается активнее.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Почему зимой кожа сильнее сохнет?
Из-за мороза, сухого воздуха и перепадов температур нарушается липидный барьер.

Можно ли пользоваться тем же уходом, что и летом?
Нет, зимой требуется более питательная и защитная косметика.

Нужны ли сыворотки зимой?
Да, особенно успокаивающие или восстановительные формулы, которые уменьшают реактивность.

