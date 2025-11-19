Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 17:40

Не могла поверить, что причина в обычном креме — заменила его на это, и кожа перестала стягиваться на холоде

Зимний уход требует более плотных кремов — эксперты по уходу за кожей

Зимой кожа реагирует на холод, ветер и сухой воздух куда острее, чем летом. На улице её сушит мороз и ветер, дома — отопление и кондиционеры. В таком режиме обычного "лёгкого увлажнения" уже недостаточно: на первый план выходит защита и восстановление липидного барьера — того самого слоя, который удерживает влагу и делает кожу мягкой и устойчивой к раздражению.

Почему зимой коже нужен особый уход

Липидный барьер — это своего рода "защитная плёнка" из жиров и влаги на поверхности кожи. Зимой на него одновременно действуют:

  • холодный воздух на улице;
  • резкие перепады температуры;
  • сухой воздух от батарей;
  • горячий душ и умывание.

Если барьер повреждён, кожа становится тусклой, стянутой, начинает шелушиться и хуже переносит любые активные компоненты. Поэтому в холодный сезон задача номер один — не просто увлажнять, а укреплять защиту: выбирать более плотные кремы, где больше масел и восстанавливающих компонентов, чем воды.

Таблица "Сравнение" летнего и зимнего ухода

Параметр Лето Зима
Текстура крема Лёгкие гели, флюиды Более плотные, кремовые текстуры
Основная задача Контроль себума, лёгкое увлажнение Защита барьера, питание, удержание влаги
Ключевые компоненты Гиалуроновая кислота, алоэ Церамиды, сквалан, масла ши, жожоба, авокадо
Частота активов (кислоты, ретинол) Чаще, но под SPF Осторожное введение, акцент на восстановлении

Советы шаг за шагом: базовый зимний уход

  1. Выбирайте мягкое очищение: гель или крем-умывалку без агрессивных ПАВ, чтобы не разрушать липидный слой.

  2. После умывания используйте увлажняющий тоник или эссенцию, чтобы смягчить кожу перед кремом.

  3. Днём берите более плотный крем с церамидами, скваланом, маслами ши, жожоба или авокадо. Они помогают восстановить барьер и предотвратить испарение влаги.

  4. Обращайте внимание на низкомолекулярную гиалуроновую кислоту — она лучше удерживает влагу в глубоких слоях.

  5. Для чувствительной и реактивной кожи выбирайте формулы с центеллой азиатской, ниацинамидом и пантенолом — они уменьшают покраснение и облегчают дискомфорт.

  6. Наносите дневной крем за 30-60 минут до выхода на улицу, чтобы вода успела впитаться, а не замерзала на поверхности.

  7. Ночью можно использовать более восстанавливающий крем или сыворотку с пептидами, пантенолом, гиалуроновой кислотой. В это время кожа активно регенерирует.

  8. При антивозрастном уходе аккуратно вводите ретинол и витамин С, обязательно сочетая их с церамидами и скваланом.

  9. Следите за микроклиматом: используйте увлажнитель воздуха, особенно если дома жарко.

  10. Не забывайте про увлажнение изнутри — пейте достаточно воды, даже если зимой жажда ощущается меньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Лёгкий летний крем зимой → сухость, шелушения → переход на более плотный крем с маслами и церамидами.
  • Нанесение крема перед самым выходом → испарение влаги, ощущение стянутости → наносить за 30-60 минут до улицы.
  • Слишком частые пилинги и кислоты → истончённый барьер, чувствительность → сократить частоту, добавить пантенол и центеллу.

А что если кожа уже сильно пересушена

Если кожа постоянно шелушится, краснеет, реагирует на любой крем, стоит временно упростить уход:

  • убрать агрессивные очищающие средства и частые скрабы;
  • оставить базу: мягкое умывание, плотный крем с церамидами, скваланом, маслами, пантенолом;
  • на время снизить частоту применения ретинола, кислот и высоких концентраций витамина С;
  • добавить маски с успокаивающими компонентами (центелла, аллантоин, овсяные экстракты).

При выраженном дискомфорте и трещинах имеет смысл проконсультироваться с дерматологом, чтобы исключить дерматозы и подобрать лечебный уход.

Плюсы и минусы активного антивозрастного ухода зимой

Плюсы Минусы
Меньше солнца — удобнее использовать ретинол и кислоты Повышенный риск пересушить кожу при слабом барьере
Кожа чаще в помещении — легче контролировать режим Нужно тщательно комбинировать активы с защитой
Можно пройти курс салонных процедур (пилинги, RF-лифтинг) Требуется восстановительный домашний уход

FAQ

Какой крем лучше выбрать на зиму для нормальной кожи?
Плотный, но не тяжёлый по ощущениям крем с церамидами, скваланом и мягкими маслами (ши, жожоба, авокадо) плюс низкомолекулярная гиалуроновая кислота.

Нужен ли SPF зимой?
Да, особенно при использовании ретинола, кислот или витамина С, а также при прогулках в солнечную погоду и в горах. Ультрафиолет присутствует круглый год.

За сколько времени до выхода на улицу наносить крем?
Оптимально за 30-60 минут, чтобы вода успела впитаться, а защитные компоненты "усесться" на коже.

Можно ли зимой начинать средства с ретинолом?
Да, но с низких концентраций, 1-2 раза в неделю, обязательно под прикрытием восстанавливающего крема с церамидами и скваланом.

Мифы и правда

Миф: зимой нужно просто "намазываться пожирнее", и всё.
Правда: важны не только жирность, но и состав — церамиды, сквалан, пантенол, центелла и ниацинамид работают куда лучше, чем случайные тяжёлые текстуры.

Миф: плотные кремы неизбежно забивают поры.
Правда: грамотные формулы с ши, жожоба, авокадо, скваланом и церамидами могут быть плотными по ощущению, но некомедогенными.

Миф: зимой антивозрастной уход работает лучше сам по себе.
Правда: без восстановленного барьера ни ретинол, ни пептиды не покажут максимум эффекта и могут вызывать раздражение.

Три интересных факта

  1. Липидный барьер примерно на 50% состоит из керамидов — без них кожа быстрее теряет влагу и сильнее реагирует на холод.

  2. Сквалан по строению близок к собственным кожным липидам, поэтому хорошо переносится даже чувствительной кожей.

  3. Зимой показатели влажности в квартире с работающими батареями могут падать до уровня пустыни, что усиливает трансэпидермальную потерю воды.

Исторический контекст зимнего ухода

Ещё до появления современной косметологии жители северных регионов защищали кожу маслами, животными жирами и воском, создавая на поверхности лица и рук защитную плёнку. Современные "зимние" кремы развивают ту же идею: вместо простых жиров в составе — сбалансированные комплексы церамидов, сквалана, растительных масел, пептидов и витаминов, которые одновременно и защищают, и поддерживают естественные процессы обновления.

