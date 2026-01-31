Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:05

Зимой простыни пачкаются быстрее, чем кажется — вот почему стирку нельзя откладывать

Зимой особенно приятно забираться в тёплую постель, когда за окном холодно и темно. Мягкие простыни создают ощущение уюта и безопасности, но именно в это время года уход за постельным бельём часто отходит на второй план. Многие считают, что из-за меньшего потоотделения стирать простыни можно реже. Однако зима вносит свои нюансы, о которых редко задумываются. Об этом пишет Southern Living.

Нужно ли менять простыни зимой реже

Базовая рекомендация остаётся неизменной и в холодное время года: если все, кто спит в кровати, здоровы, простыни стоит менять раз в неделю. Даже при низких температурах человек ежедневно теряет ороговевшие клетки кожи и кожные жиры, которые остаются на ткани. Зимой ситуация усугубляется тем, что дома хуже проветриваются, а системы отопления и вентиляции гоняют по помещению сухой воздух с частицами пыли.

"Даже если вы не потеете, простыни всё равно накапливают клетки кожи и жиры, а зимой эти частицы дольше циркулируют в воздухе", — отмечает эксперт по уходу за тканями Мэри Марлоу Леверетт.

Дополнительный фактор — слои постельных принадлежностей. Зимой многие используют дополнительные одеяла или пледы, которые реже стирают. Между тем именно они собирают пыль и аллергены. В таких условиях регулярная стирка помогает снизить нагрузку на дыхательные пути и кожу.

Когда простыни нужно менять чаще обычного

Существуют ситуации, при которых зимний режим "раз в неделю" уже недостаточен. Во время простуды, гриппа или желудочных вирусов бельё рекомендуется менять как минимум дважды в неделю, а наволочки — ежедневно. Это снижает риск повторного заражения и распространения бактерий.

Проблемы с кожей тоже требуют более частой стирки. Загрязнённая ткань может усиливать раздражение, акне, экзему и сухость, которая зимой и так проявляется сильнее. Домашние животные, спящие в кровати, добавляют на простыни шерсть, перхоть и уличную грязь. Еда в постели оставляет крошки и пятна, создавая среду для бактерий и насекомых. Даже зимой ночная потливость у некоторых людей остаётся выраженной, а сон без пижам ускоряет загрязнение ткани из-за прямого контакта с кожей.

Как сделать зимние простыни комфортнее

В холодный сезон кожа становится более чувствительной, поэтому важно учитывать не только частоту, но и способ стирки. Лучше выбирать мягкие, гипоаллергенные моющие средства без красителей и резких ароматов, которые могут усиливать сухость и зуд. Избыток порошка или геля оставляет на ткани остатки, из-за которых простыни становятся жёсткими и неприятными на ощупь.

"Часто проблема не в ткани, а в остатках моющего средства, которые делают простыни грубыми", — подчёркивает Мэри Марлоу Леверетт.

Вместо кондиционера для белья можно использовать дистиллированный белый уксус в цикле полоскания — он помогает удалить налёт и делает ткань мягче. Фланелевые простыни лучше стирать отдельно, в тёплой воде и сушить при умеренной температуре, чтобы сохранить структуру ткани и избежать образования катышков.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

