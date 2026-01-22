Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сельдерей
Сельдерей
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:20

Январский посев даёт фору летом — но сеять подряд нельзя: есть список “медленных” культур

Сельдерей сеют в январе из-за медленного развития — salutbonjour

Зима в саду — не пауза, а подготовка к рывку. Пока за окном холодно и темно, именно январь даёт фору тем культурам, которые растут медленно и любят долгий старт. Грамотный зимний посев в помещении позволяет к лету получить крепкие растения, а не догонять сезон впопыхах. Об этом сообщает salutbonjour.

Зимний старт: что нужно для рассады

Для январского посева не требуется сложная техника. Достаточно чистых контейнеров, качественного грунта для рассады, распылителя с водой и этикеток, чтобы не перепутать всходы. Дополнительным плюсом станет коврик с подогревом и прозрачный колпак для сохранения влажности, но они не обязательны. Главное правило — не спешить без плана: слишком ранний посев часто создаёт больше проблем, чем пользы.

Культуры, которым нужен ранний посев

Некоторые овощи и травы развиваются медленно и выигрывают от старта уже в январе или феврале. Именно они чаще всего дают слабый урожай при позднем посеве.

К таким культурам относятся:

  1. Острые и сладкие перцы, особенно редкие и ароматные сорта.
  2. Баклажаны, требующие длительного периода роста.
  3. Сельдерей корневой и черешковый, отличающийся медленным развитием.
  4. Лук-порей, который формирует крепкий стебель только при раннем старте.

Этим растениям нужно несколько недель в тепле и свете, прежде чем они будут готовы к закалке и пересадке в открытый грунт.

Что не стоит сеять слишком рано

Есть культуры, которые быстро растут и в домашних условиях легко вытягиваются. Ранний посев делает их ломкими и плохо адаптируемыми.

К ним относят томаты, огурцы, кабачки и тыквы, базилик и большинство салатов. Их лучше оставить на более поздний срок, когда световой день станет длиннее.

Как вырастить крепкую рассаду дома

Процесс прост, но требует аккуратности. Почву предварительно увлажняют, контейнеры заполняют и выравнивают, семена раскладывают без загущения. После этого поверхность опрыскивают, подписывают ёмкости и накрывают прозрачным колпаком. До появления всходов важнее всего тепло и стабильная влажность, а после — умеренный полив и прохлада, чтобы растения не вытягивались.

Стратификация: вариант для терпеливых

Некоторые многолетники, кустарники и деревья не прорастают без холодного периода. Им требуется стратификация — выдержка во влажной среде при низкой температуре. Это актуально, например, для азимины трёхлопастной, экзотического, но зимостойкого плодового дерева. Такой проект интересен, но не подходит тем, кто ждёт быстрых результатов уже этим летом.

Свет — ключевой фактор успеха

Главная ошибка зимнего посева — нехватка света. Даже тёплый подоконник не спасёт рассаду без досветки. Простые светодиодные лампы, расположенные на расстоянии 5-10 см от растений и включённые на 14-16 часов в сутки, заметно улучшают качество рассады и делают стебли крепкими.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В январе советуют осматривать деревья без листвы на мох и сухие ветви — The Progress сегодня в 12:12
Мох и лишайник на деревьях — не просто “красота”: в январе делают шаг, который спасает сезон

Январь — лучшее время оценить деревья без листвы: мох, сухие ветви, перекос кроны. Рассказываем, как провести спящие обработки и обрезку.

Читать полностью » Таяние снега постепенно доставляет минералы золы в верхний слой почвы — дачники вчера в 19:35
Плодовые просыпались вяло — после одного зимнего приёма почки пошли ровнее

Древесная зола, аккуратно посыпанная по снегу вокруг плодовых деревьев, мягко доставляет калий и фосфор в почву весной — правила посыпки, нормы и противопоказания.

Читать полностью » Шелуху лука и чеснока используют в лунках при посадке картофеля — огородники вчера в 9:30
Зимой коплю одну кухонную "мелочь" — весной картофель радует, а проволочник не в восторге

Зимняя шелуха становится защитой картофеля весной: узнайте, как собрать чесночную и луковую шелуху зимой, сохранить её и применить на грядке, чтобы отпугнуть проволочника и снизить потери без химии.

Читать полностью » Фазы Луны определяют сроки посевов и ухода за растениями — садоводы 20.01.2026 в 19:52
Луна открывает тайный ритм сада: дни силы, тишины и ошибок, которые растения не прощают

Лунный календарь с 19 января по 12 февраля подсказывает, когда сеять, поливать и ухаживать за растениями, чтобы подготовка к сезону прошла эффективно.

Читать полностью » Избыток влаги зимой ухудшает качество компоста — Богумил Краус 20.01.2026 в 16:12
Оставляла компост без внимания зимой — весной получалась каша: теперь делаю иначе

Защитите компост зимой: утеплите компостер, соблюдайте баланс зелёного/коричневого, измельчайте отходы и мягко подкормите азотом — весной удивитесь.

Читать полностью » Монеты в воде помогают дольше сохранять свежесть цветов — sfp versilia 20.01.2026 в 14:51
Копеечный приём с монетой в горшке даёт эффект, который раньше приписывали дорогой химии

Небольшая деталь на дне цветочного горшка может повлиять на состояние растений. Зачем в воду кладут монету и как это связано с уходом за цветами.

Читать полностью » Дикие помидоры дали урожай без регулярного ухода — Симона Седлачкова 20.01.2026 в 13:44
Подкормками только портила урожай — дикие помидоры показали, что лучше не мешать

Дикие помидоры: секрет минимального ухода и самосева, дарующие обильный урожай и яркий вкус без лишних действий — идеальный выбор для простого и вкусного сада.

Читать полностью » Мыло повреждает шёлк и меняет фактуру деликатных тканей — специалисты по тканям 20.01.2026 в 13:00
Шёлк после мыла стал грубее — теперь ясно, почему деликатные ткани нельзя так чистить

Уборка дома: узнайте, почему мыло вредно для паркета, кожи, гранита, деликатных тканей и сенсорных экранов — как правильно ухаживать за мебелью.

Читать полностью »

Новости
Наука
Космические лучи записали историю Земли в зёрнах пляжного песка — PNAS
Спорт и фитнес
Растяжка без техники и разминки привела к повреждению мышц — Мустафьева гимнастка
Дом
Выбор пола повлиял на комфорт и уход за жильём — The Spruce
Красота и здоровье
Мигрень у женщин длится дольше и повторяется чаще — Хусёй
Наука
Понятия вверх и вниз работают только в гравитации Земли — The Conversation
Еда
Дип из печёного перца и феты готовят за несколько минут — Chowhound
Наука
Эволюция шеи превратила зауроподов в самых массивных наземных животных — RSOS
Общество
Школа заканчивается, профессия начинается: как выбрать специальность за полгода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet