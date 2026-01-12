Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 22:09

20 минут вместо привычных километров: главный принцип бега зимой, который спасает здоровье

Зимние пробежки поддерживают аэробную выносливость — тренер Лера Буры

Зимний бег может стать устойчивой привычкой, если подойти к нему без спешки и завышенных ожиданий. Холод, скользкое покрытие и плотная экипировка меняют ощущение от тренировки, даже если маршрут кажется знакомым. В этот период особенно важно внимательно относиться к сигналам организма и корректировать нагрузку. Об этом сообщает Sport-Express.

Польза зимних пробежек

Пробежки на улице зимой подходят тем, кто воспринимает бег прежде всего как умеренную кардионагрузку. Несмотря на снижение темпа и сокращение дистанций, такие тренировки помогают поддерживать выносливость, тонус мышц и общее физическое состояние. Дополнительный плюс — воздействие свежего воздуха, которое положительно отражается на настроении и уровне стресса, что перекликается с выводами о том, что бег снижает уровень стресса у взрослых людей.

При этом для тех, кто готовится к марафонам или другим соревнованиям, уличный бег зимой не всегда остается оптимальным вариантом. Попытки сохранить летний темп в холодную погоду могут привести к переохлаждению и повышенной нагрузке на суставы. В таких случаях многие временно переносят часть тренировок в зал, сохраняя форму без лишнего риска.

"Зимой важно снижать ожидания от темпа и дистанции. Основная цель зимних пробежек — поддержание аэробной выносливости, а не развитие скорости. Лучше ориентироваться не на цифры, а на дыхание, ритм и самочувствие", — отмечает тренер Лера Буры.

Как подготовиться к зимней пробежке

Холодное время года требует более тщательной подготовки. Разминка должна быть продолжительной и активной, чтобы мышцы и суставы успели "включиться” еще до выхода на улицу. Это снижает риск травм и помогает телу легче адаптироваться к низкой температуре.

"Особое внимание стоит уделять стопам, голеностопам, коленям, тазобедренным суставам и позвоночнику. Лучше выбирать динамическую разминку перед выходом", — говорит Лера Буры.

Выбор одежды играет не меньшую роль. Перегрев и переохлаждение одинаково нежелательны, а влажная после бега экипировка может стать причиной простуды. Оптимальной считается многослойная система, при которой одежда сохраняет тепло и одновременно отводит влагу, позволяя поддерживать комфорт на протяжении всей тренировки.

"Одевайтесь по принципу слоев и не перегревайтесь", — советует Лера Буры.

После пробежки важно не затягивать с восстановлением. Заминка, переодевание в сухую одежду и постепенное согревание помогают избежать мышечных зажимов и дискомфорта, а при необходимости бег можно заменить альтернативной активностью — например, спокойной ходьбой, которая тоже дает нагрузку и поддерживает форму.

"После пробежки важно быстро переодеться в сухое, согреться и дать себе время на восстановление", — подчеркивает тренер.

Как бегать зимой на улице

Зимний бег требует более спокойного и ровного темпа. Интенсивные ускорения и интервалы на скользком покрытии увеличивают риск перегрузки связок и суставов, а частое дыхание ртом на морозе может привести к простуде. Гораздо безопаснее выбрать темп, при котором дыхание остается ровным.

"Если во время бега вы можете спокойно дышать и говорить — темп выбран правильно", — отмечает Лера Буры.

Продолжительность тренировок зимой также лучше сократить. Организм тратит больше энергии на терморегуляцию, а неровная поверхность усложняет технику бега. Короткие, но регулярные пробежки оказываются эффективнее, чем попытки любой ценой сохранить привычный километраж, особенно если в дни сильного мороза их дополняют прогулки на свежем воздухе.

"Лучше 20-30 минут стабильного бега, чем попытка дотянуть привычную дистанцию. Регулярность и бережное отношение к себе важнее любой галочки в плане", — подчеркивает Лера Буры.

В целом зимний бег требует гибкости и здравого подхода. При гололеде или экстремально низких температурах разумнее выбрать альтернативную активность или тренировку дома. Если же пробежка все-таки запланирована, стоит подчеркнуть безопасность маршрута и избегать безлюдных мест.

