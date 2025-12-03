Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
марафон зимой
марафон зимой
© freepik.com by gpointstudio is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:10

Пробежала 14 миль по снегу — и не почувствовала холода: секрет прост

Капа Armourbite облегчает дыхание при беге — заявляют эксперты Under Armour

Февраль, Манхэттен укутан свежим снегом, температура держится около минус двух, а ветер с силой хлещет по лицу. Но для Джаклин Эмерик это не повод отменять 14-мильную пробежку: впереди её первый марафон, и тренировки не ждут. В таких условиях даже холодный Центральный парк кажется приятнее, чем два часа на беговой дорожке. Об этом сообщает SELF.

Экипировка, которая не подведёт зимой

Зимний бег требует особого отношения к экипировке: одежда и аксессуары должны не только защищать от холода, но и обеспечивать комфорт на длинных дистанциях. Для Джаклин правильное снаряжение стало залогом успешных тренировок и хорошего настроения.

Кроссовки для длинных дистанций

Она делает ставку на New Balance 759 - лёгкие (всего 8,8 унции), но устойчивые кроссовки с отличной амортизацией. Их конструкция подходит бегунам с нейтральной постановкой стопы и помогает смягчать удар при каждом шаге. Такое сочетание облегчает длительные пробежки и снижает нагрузку на суставы.

Тёплые и удобные носки

Не менее важная часть экипировки — правильные носки. Nike Elite low-cut стали фаворитом Джаклин. Несмотря на холод, она категорически не советует надевать два слоя носков: это не добавит тепла, зато обеспечит мозоли. Её выбор — тонкие, компрессионные модели с анатомическим кроем для правой и левой ноги. Они тёплые, дышащие и идеально фиксируются на стопе.

"Не носите два слоя носков в холод — это не спасёт от мороза, а только принесёт волдыри", — говорится в материале SELF.

Уверенность на льду

Чтобы не бояться гололёда, бегунья использует YakTrax Pro - специальные металлические спирали, которые надеваются поверх обуви и обеспечивают отличное сцепление со снегом и льдом. Несмотря на необычный вид, они почти не ощущаются под ногами и позволяют бежать в привычном ритме.

Необычные помощники бегуна

Современная спортивная индустрия предлагает массу технологичных решений, способных сделать тренировку продуктивнее. Джаклин не боится экспериментировать и делится своими находками.

Средство против стресса

Одним из самых удивительных гаджетов в её арсенале стал Under Armour Armourbite - специальная капа, улучшающая дыхание. Она уменьшает сжимание челюстей и расширяет дыхательные пути, помогая легче переносить длительные забеги. Такой аксессуар способствует снижению уровня кортизола и накопления молочной кислоты, что особенно важно при марафонской подготовке.

Вода — главный спутник

Даже в мороз тело теряет влагу. Чтобы избежать обезвоживания, Джаклин берёт с собой CamelBak Annadel - женский гидратор с ёмкостью 1,5 литра. Он лёгкий, не мешает движениям и позволяет пить на ходу, не останавливаясь. Регулярное пополнение запасов жидкости помогает поддерживать энергию и предотвращает судороги.

"Даже зимой нужно пить так же часто, как в жару. Потери влаги в холоде не менее значительны", — отмечается в издании SELF.

Аксессуары, которые делают бег комфортным

Когда руки начинают мёрзнуть, весь бег превращается в испытание. Поэтому хорошие перчатки — не роскошь, а необходимость.

Тёплые перчатки с функционалом

Lululemon Brisk Run Gloves стали настоящей находкой. Они плотные, но не сковывают движения, сохраняют тепло, не вызывая перегрева, и имеют небольшой кармашек для мелочи. Прорезиненные кончики пальцев позволяют управлять плеером, не снимая перчатки.

Такой уровень продуманности делает аксессуар незаменимым для зимних пробежек. Важно, чтобы руки оставались в тепле, ведь от этого зависит комфорт и общая выносливость.

Почему хорошее снаряжение важно

Подготовка к марафону — это не только километры, но и внимание к деталям. Правильная экипировка помогает не просто бежать, а получать удовольствие от процесса. Джаклин признаётся, что для неё покупки спортивных товаров стали дополнительной мотивацией — ведь новый комплект одежды или обуви вдохновляет на очередную пробежку.

"Отличная экипировка — это не просто трата, а инвестиция в собственное здоровье и желание тренироваться", — говорится в материале SELF.

Хорошая форма, удобные аксессуары и позитивный настрой превращают даже суровую зиму в сезон возможностей. Ведь марафон — это не только про скорость, но и про силу духа, устойчивость к погоде и любовь к движению.

Популярные вопросы о зимнем беге

1. Как выбрать обувь для зимнего бега?
Главный критерий — сцепление. Подошва должна быть с выраженным протектором или дополнительными насадками вроде YakTrax. Важно, чтобы обувь была водоотталкивающей, но при этом "дышала".

2. Что надевать под низ, чтобы не замёрзнуть?
Используйте принцип многослойности: термобельё, утеплённый лонгслив и ветровку. Между слоями должно оставаться немного воздуха — он удерживает тепло.

3. Нужно ли пить воду зимой во время пробежек?
Да, обязательно. Хотя в холоде жажда ощущается меньше, потери жидкости всё равно происходят. Лучше брать небольшой гидратор или пить перед стартом и после финиша.

4. Как предотвратить переохлаждение?
Не стойте на месте после пробежки, сразу заходите в тёплое помещение и переодевайтесь. Носите шапку и перчатки — через голову и руки уходит до 30% тепла.

5. Что делать, если скользко?
Выбирайте маршруты с утрамбованным снегом или посыпанными дорожками. Используйте шипованные накладки на обувь, чтобы избежать падений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йога в положении сидя помогает снизить стресс у офисных сотрудников — врачи вчера в 9:36
Делаю эту растяжку прямо в офисе — усталость уходит за минуты

Простые позы йоги, которые можно выполнять сидя, помогают вернуть телу гибкость и лёгкость. Узнайте, как растяжка сидя снимает усталость и улучшает самочувствие.

Читать полностью » Три движения активируют все основные мышцы тела — отмечает тренер Том Холланд вчера в 7:10
Просто добавила одно упражнение в утреннюю зарядку — результат поразил

Узнайте, как с помощью трёх простых, но эффективных упражнений можно быстро привести тело в тонус и почувствовать себя увереннее уже через несколько дней

Читать полностью » Физические упражнения сохраняют мышечное качество при похудении — The Conversation вчера в 5:25
Метаболический огонь тлеет внутри: сочетание спорта и голода перестраивает мышцы в молодой режим

Новое исследование показывает: физические упражнения во время похудения помогают не только сохранить мышцы, но и запускают процессы, напоминающие их омоложение.

Читать полностью » Физиотерапевты предложили пожилым тренировать равновесие дома — врачи вчера в 3:22
Шесть тысяч шагов не спасут: главная ошибка тех, кто верит в прогулки

Почему простая ходьба не гарантирует подвижность после 70 лет и какие реальные движения помогают сохранить силу, равновесие и независимость.

Читать полностью » Упражнение конькобежец укрепляет мышцы бедер и ягодиц — отмечают тренеры вчера в 1:10
Убрала привычные приседания — попробовала новое движение и удивилась результату

Домашние тренировки можно уместить в любой день: упражнение "конькобежец" прокачивает ноги и ягодицы без инвентаря и учит мягко приземляться

Читать полностью » Исследователи доказали, что кардио укрепляет память и внимание — Femina 02.12.2025 в 23:01
Аэробные тренировки таят в себе силу, которую недооценивают: три эффекта, которые работают всегда

Аэробные упражнения укрепляют сердце, улучшают работу мозга и помогают контролировать уровень сахара. Наука выделяет три ключевые причины включить их.

Читать полностью » Потеря мышц ускоряет старение организма — тренер Альваро Пуче 02.12.2025 в 21:15
Всего два упражнения вернули мне энергию и сон — не ожидал такого эффекта

Даже после 60 лет можно вернуть телу силу и энергию: эксперт рассказывает, почему силовые тренировки становятся главным инструментом здорового старения.

Читать полностью » Подсчёт калорий повышает осознанность в питании — отмечают диетологи 02.12.2025 в 19:10
Узнала свой тип питания — и перестала мучиться с вечным чувством вины

Узнай, почему твоя диета не работает: авторы Lose It! объясняют, как определить свой тип питания, перестроить привычки и похудеть без строгих запретов.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Кыргызстане нашли две новые согдийские надписи — Герман
Питомцы
Кошка ездит на попе из-за проблем со здоровьем — ветеринар
Садоводство
Покраснение сегментов декабриста часто связано с ярким светом — цветоводы
Туризм
Мурманская область отмечена как одно из самых привлекательных зимних направлений России — тургиды
Авто и мото
Резкая нагрузка на холодный двигатель повышает риск повреждений — автоэксперт
Красота и здоровье
Жировая болезнь печени выявлена у 40% населения — врачи
Дом
Однообразный режим освещения выдаёт отсутствие жильцов — Ohga
Еда
Баклажаны с чесноком на сковороде получаются мягкими внутри с корочкой снаружи — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet