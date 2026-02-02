Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
марафон зимой
марафон зимой
© freepik.com by gpointstudio is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 14:48

Секрет зимних пробежек оказался простым — холод незаметно превращает бег в жиросжигатель

Зимний бег часто воспринимают как испытание, но холодная погода может работать на пользу тем, кто не готов отказываться от движения. Низкие температуры меняют реакции организма, помогают поддерживать форму и влияют на эмоциональное состояние. Специалисты отмечают, что пробежки зимой дают заметные преимущества при разумном подходе. Об этом сообщает издание Shape.

Почему холод подходит для бега

Прохладный воздух снижает тепловую нагрузку на организм и облегчает работу сердечно-сосудистой системы. В таких условиях телу проще регулировать температуру, поэтому бег переносится легче, чем в жару или при высокой влажности. Не случайно крупные марафоны редко проводят летом, предпочитая более прохладные месяцы.

"Хотите верьте, хотите нет, но холодная погода на самом деле является идеальным условием для пробежки", — говорит физиолог и тренер по спортивным достижениям Том Холланд.

Активность и контроль веса зимой

В холодное время года уровень повседневной активности обычно снижается, а рацион становится более калорийным. Уличный бег помогает сохранить движение без спортзала и однообразной беговой дорожки. Он доступен, не требует абонементов и позволяет поддерживать привычный ритм тренировок круглый год.
При этом эффективность пробежек зависит не только от темпа, но и от условий, длительности и регулярности. Подробнее о том, как формируется расход калорий при беге и почему цифры могут отличаться, специалисты объясняют отдельно. Исследования также связывают регулярный бег со снижением риска преждевременной смертности.

Настроение и обмен веществ

Короткий световой день и холод часто отражаются на психоэмоциональном фоне. Физическая активность стимулирует выработку гормонов, которые поддерживают настроение и снижают уровень стресса. Пробежки на свежем воздухе усиливают этот эффект за счет смены обстановки.

"Бег способствует высвобождению гормонов, которые помогают бороться с депрессией, повышая позитивное настроение в холодные месяцы", — отмечает Том Холланд.

Зимой организм склонен замедлять метаболизм, однако регулярные тренировки помогают этого избежать. Холод в сочетании с движением также связан с активацией бурого жира — ткани, участвующей в сжигании энергии.

Безопасность на зимних пробежках

Перед выходом важно разогреться в тепле, используя динамическую разминку. Это снижает риск травм и помогает мышцам быстрее адаптироваться к холоду. Темп стоит выбирать с учетом снега, льда и ветра, ориентируясь на усилия, а не скорость.
Рекомендации по экипировке и осторожности во время зимних пробежек помогают снизить риск падений и переохлаждения.

"Самая большая проблема при занятиях на открытом воздухе зимой — это риск обморожения", — говорит тренер по бегу Джесс Андерхилл.

Одежда и техника шага

Перчатки, шапка и теплые носки защищают конечности, а технические ткани помогают сохранять тепло и сухость. Кожу важно беречь от ветра и солнца, используя защитные средства. На скользких участках лучше делать более короткие и частые шаги, приземляясь под корпусом, чтобы сохранить устойчивость.

Зимний бег требует внимания к деталям, но при грамотной подготовке становится эффективным способом поддерживать здоровье, форму и эмоциональный баланс в холодный сезон.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренируюсь регулярно, а вес стоит — причина оказалась не в питании и не в лени 31.01.2026 в 19:03

Вес часто застревает не из‑за лени, а из‑за потери сухой массы и хронического стресса. Перераспределение нагрузки и защита мышц возвращают отклик организма.

Читать полностью » Эти движения 31.01.2026 в 15:18

Пять простых упражнений с эспандером для домашних тренировок: повышают стабильность таза, улучшают осанку и уменьшают ударную нагрузку на коленные суставы.

Читать полностью » Фитнес тормозит сам себя: 5 популярных мифов о тренировках, которые воруют результат 31.01.2026 в 11:57

Вокруг фитнеса сложилось много мифов, которые мешают прогрессу. Разбираемся, какие привычные убеждения снижают эффективность тренировок и почему.

Читать полностью » Приседания сжигают калории как печка, но есть нюанс: одна ошибка превращает пользу в травму 31.01.2026 в 9:53

Приседания дают мощную нагрузку на мышцы ног, но требуют точной техники. Как выбрать глубину, избежать перегрузки коленей и повысить эффективность тренировок.

Читать полностью » Задержался в этой позе на пару минут — и талия стала заметно собраннее: японский поворот удивил эффектом 30.01.2026 в 22:00

Японский поворот — статичное изометрическое упражнение: полуприсед с поворотом корпуса включает поперечную мышцу и косые, улучшает кровообращение таза и собирает талию.

Читать полностью » Нет времени на спорт? 30.01.2026 в 14:00

Исследования показывают: 1–10 минут интенсивных «перекусов» движения несколько раз в день повышают VO2 max, силу ног и сердечно‑сосудистую форму без спортзала.

Читать полностью » Живот перестаёт быть слабым местом: компактная тренировка, которая включается с первого круга 30.01.2026 в 13:22

Короткая тренировка на пресс без оборудования может быть эффективнее долгих занятий. Всего 10 минут в день — и мышцы кора работают на результат.

Читать полностью » Беговая дорожка, эллипс или вело: популярный выбор для похудения даёт неожиданный перекос в калориях 30.01.2026 в 11:25

Кардиотренажёры помогают сжигать калории, но результат зависит от подхода. Разбираемся, какой вариант эффективнее и как усилить эффект тренировок.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Поездка в Южную Корею не разоряет — если знать, где туристы переплачивают
Недвижимость
Пятый фасад дома вышел из тени: потолки нового типа делают натяжные дешёвым компромиссом
Красота и здоровье
Весы перестали двигаться, хотя рацион идеальный: привычное меню поставило процесс на тормоза
Еда
Яичный салат перестаёт быть "майонезной кашей" — польский приём меняет текстуру за минуту
Красота и здоровье
Один родительский тон ломает уверенность — ребёнок чувствует угрозу, даже если слова "правильные"
Наука
Старые снимки Хаббла выдали сюрприз: алгоритм нашёл сотни объектов, которых раньше никто не замечал
Авто и мото
Экономия на потом выходит боком: несменённый ремень ГРМ делает авто финансовой ловушкой
Питомцы
Идея "второго хвоста" оборачивается проблемой — если кошка реагирует так
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet