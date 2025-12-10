Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кормушка
Кормушка
© commons.wikimedia.org by Joe Mabel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Елена Малинина Опубликована сегодня в 1:50

Ошибалась всю зиму, пока эксперт не подсказал, чем заменить хлеб: малиновки стали активнее и почти перестали мерзнуть

Малиновки зимой особенно нуждаются в калорийном корме — IdealHome

Зимние месяцы становятся серьёзным испытанием для садовых птиц, и особенно это касается малиновок — ярких, наблюдательных гостей, которые часто выбирают участки рядом с домами. Их энергичные движения, узнаваемая окраска и отсутствие боязни людей делают их желанными посетителями садов. Однако чтобы малиновки возвращались регулярно, важно учитывать особенности их рациона в холодное время года. Об этом сообщает дзен-канал IdealHome.

Почему питание птиц зимой требует особого внимания

Зимний период резко сокращает количество доступной пищи. Насекомые прячутся глубоко в почве, а ягоды и мягкие плоды постепенно исчезают. Малиновки нуждаются в энергии ежедневно, и её недостаток может негативно влиять на их способность пережить холодные ночи, сохранять тепло и защищать территорию.

Птицы теряют значительную часть массы за ночь, поэтому утренний приём пищи становится критически важным. Чем разнообразнее будет корм, тем устойчивее малиновки переносят морозы. Важную роль играет и безопасность: некоторые виды корма должны быть размещены так, чтобы их не достали домашние животные.

Главный продукт для малиновок в холодное время года

Одним из самых подходящих компонентов зимнего рациона считаются изюм и мягкие сухофрукты, которые обеспечивают птиц быстрым зарядом энергии. Малиновки предпочитают плотные, сладкие и легко усвояемые корма. Изюм подходит идеально — он питателен, калориен и быстро восполняет силы.

Однако важно учитывать безопасность домашних животных. Изюм токсичен для собак, поэтому его размещение должно исключать доступ питомцев.

"Если в доме есть собака или если соседские животные могут попасть на участок, лучше размещать изюм так, чтобы доступ к нему был невозможен: на высоком столике для кормления или внутри закрытой кормушки. Либо выбрать более безопасные варианты, например, сушёных червей или мягкие зерновые смеси", — отмечает эксперт по диким птицам Дэнни Йоман.

Размещение корма играет важную роль. Малиновки часто ищут пищу в укрытиях или на низких ветках, поэтому кормушка должна находиться в защищённом от нежелательных гостей месте.

Как правильно подготовить изюм для подкормки

Чтобы изюм стал максимально полезным и удобным для поедания, его рекомендуется предварительно размягчить. Зимой сухофрукты твердеют, и птицам сложнее их переваривать.

"Малиновки очень любят изюм. Это отличный источник энергии в периоды, когда естественной пищи почти нет. Если предварительно замочить ягоды в тёплой воде, они становятся мягче и легче усваиваются. Это особенно важно в морозные утра, когда черви и насекомые недоступны под замёрзшим грунтом", — объясняет эксперт.

Тёплая вода помогает сделать корм менее жёстким, а смягчённая структура облегчает употребление. Для кормления достаточно нескольких ягод, но регулярность имеет значение — птицы быстрее запоминают безопасные места с постоянным источником питания.

Сравнение: изюм и другие виды корма для малиновок

Изюм обеспечивает высокую энергетическую ценность, но не является единственным подходящим кормом. Чтобы сбалансировать рацион, часто используют и другие продукты. Изюм — быстрый источник калорий, хорошо подходит для утренней подкормки, но требует осторожности при наличии собак.

Сушёные мучные черви — универсальный вариант, любимый большинством насекомоядных птиц, легко усваиваются и не требуют предварительной обработки. Мягкие фруктовые смеси — подойдут в периоды сильного голода, но могут быстро портиться на морозе.

Зерновые смеси — являются долговременным кормом, но малиновки предпочитают более мягкие и калорийные компоненты. Сравнение показывает, что оптимальный результат достигается при чередовании нескольких видов кормов, что обеспечивает птицам разнообразие и необходимые питательные вещества. При организации кормления также важно учитывать общие условия участка, включая защиту сада от зимних вредителей и грызунов.

Плюсы и минусы использования изюма

Использование изюма в зимнем рационе малиновок имеет свои преимущества. Он обладает высокой калорийностью, мягким вкусом, привлекает птиц и помогает им быстро восстановить силы. Небольшое количество продукта легко добавлять в кормушки.

Однако существуют и ограничения. Изюм опасен для собак, а значит, требует правильного размещения. При сильных морозах он может твердеть, поэтому предварительное замачивание обязательно. Птицам также противопоказаны продукты, покрытые сахаром или ароматизаторами, поэтому важно выбирать натуральные варианты.

Такие особенности не снижают ценность корма, но требуют внимательного подхода.

Советы по привлечению малиновок в сад зимой

  • Размещайте кормушки в укромных местах, защищённых от ветра, но видимых для птиц.
  • Используйте несколько типов корма, чтобы обеспечить разнообразие рациона.
  • Замачивайте изюм перед подачей, чтобы облегчить птицам процесс поедания.
  • Добавляйте корм утром, когда птицам требуется восполнить энергию.
  • Оставляйте рядом с кормушками воду — зимой её особенно не хватает.
  • Высаживайте кустарники с ягодами, чтобы создать дополнительные источники пищи.
  • Регулярность является ключевым фактором: птицы возвращаются туда, где корм доступен ежедневно.

Популярные вопросы о кормлении малиновок зимой

Можно ли кормить малиновок свежими фруктами?
Да, но мягкие фрукты быстро замерзают и портятся. Лучше использовать размягчённый изюм или специализированные смеси.

Опасен ли изюм для всех животных?
Он токсичен именно для собак. Для кошек прямой угрозы нет, но смесь всё равно должна быть недоступной для домашних животных.

Как часто нужно оставлять корм?
В зимние месяцы желательно пополнять кормушки ежедневно утром и при необходимости вечером.

