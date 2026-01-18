Зимой в машине нет термоса? Лучше вообще не выезжайте на трассу — это прямая угроза жизни

Зимняя трасса не прощает ошибок, особенно когда автомобиль внезапно глохнет и отказывается заводиться. Вдали от населённых пунктов такая ситуация быстро перестаёт быть просто технической проблемой и превращается в испытание на выносливость. Автослесарь рассказал, как действовать водителю, чтобы не растеряться и дождаться помощи без серьёзных последствий. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Подготовка к поездке и первые действия

Даже исправный автомобиль не застрахован от отказов, особенно в мороз. Поэтому зимой в машине всегда должен быть минимальный "набор выживания". Речь идёт о тёплой одежде, перчатках, шапке, спичках или зажигалке, простом инструменте, газовой горелке с баллонами и небольшом запасе еды — именно такие обязательные вещи зимой в машине нередко становятся решающими.

Если двигатель заглох на трассе, первое и главное — не поддаваться панике. Спокойствие позволяет трезво оценить обстановку и не допустить ошибок. Прежде чем пытаться что-либо чинить, важно позаботиться о тепле. Без этого даже несложный ремонт в мороз может оказаться невозможным, особенно если отказ связан с типичными проблемами запуска двигателя зимой.

Тепло, свет и связь — основа безопасности

Если рядом есть лесополоса, допустимо развести небольшой костёр, используя сухие ветки. При этом крайне важно иметь источники света — зимой темнеет рано, а без фонаря ориентироваться и работать практически невозможно. Пара простых фонариков на батарейках должна быть в машине всегда.

Не менее важен горячий напиток. Термос с чаем или кофе помогает поддерживать температуру тела и снижает риск переохлаждения. Также стоит заранее проверить заряд смартфона. Даже при слабом сигнале связь может дать шанс вызвать помощь или передать координаты.

"В экстренной ситуации зимой на трассе водителю важно не только пытаться починить машину, но и создать условия, в которых он сможет безопасно переждать", — отметил автослесарь в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Что поможет дождаться помощи

Полезным подспорьем могут стать обычные восковые свечи. Несколько толстых свечей, размещённых в салоне, способны дать заметное количество тепла и на время улучшить условия внутри автомобиля. Использовать их нужно аккуратно, соблюдая меры пожарной безопасности.

Обязательный элемент — знак аварийной остановки. Даже на малолюдной трассе рано или поздно появятся другие машины. Чётко установленный знак увеличивает шансы, что проезжающий водитель остановится и предложит помощь. Дополнительно можно обозначить проблему подручными средствами, чтобы быть заметнее.

Наконец, важно не застывать на месте. Если позволяет состояние и обстановка, стоит периодически двигаться, разминаться, чтобы поддерживать кровообращение. Движение помогает согреться и снижает риск переохлаждения, пока водитель ждёт помощи или возможности продолжить путь.