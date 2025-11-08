Больше никакой изоляции в тайге — в ХМАО понастроят зимники для "оторванных" поселков

В Ханты-Мансийском автономном округе началась подготовка зимников и ледовых переправ. В этом году планируется построить 57 зимних дорог и 61 ледовую переправу, что значительно улучшит транспортную доступность отдалённых районов округа.

Зачем строят зимники и ледовые переправы?

Это не просто строительство дорог — создание зимних маршрутов и ледовых переправ жизненно важно для жителей ХМАО. С их помощью обеспечивается регулярное сообщение с районными центрами, доставляются продукты, медикаменты и почта. В условиях суровых зим таких переправ и дорог требует сама природа.

"Начало строительства зимников и ледовых переправ - по-настоящему жизненно важное событие. По сезонным маршрутам можно легко и быстро добраться до районных центров, доставить продукты, медикаменты и почту", — отмечает telegram-канал "Стройкомплекс Югры".

Кто занимается строительством?

Строительные работы проводит АКО "ГК Северавтодор", которая уже приступила к реализации проекта на отдельных участках.

Сроки строительства

Основной срок завершения строительства зимников и ледовых переправ — 25 декабря 2025 года. Однако несколько участков будут сданы раньше:

Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье - до 1 декабря.

Белогорье — Луговской с ледовой переправой через протоку Ендырская — до 15 декабря.

График работы переправ

График нагрузки на переправы будет постепенно увеличиваться. Сначала нагрузка составит 20 тонн, но к концу января она возрастёт до 60 тонн, что позволит увеличить объёмы перевозок в зимний период.

Значение зимников и ледовых переправ для округа

Создание зимних дорог и переправ — важный элемент транспортной инфраструктуры ХМАО. Они не только обеспечивают доступ к удалённым территориям округа, но и являются основой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения в зимний период.