Женщина с телефоном, стоя у своей машины в зимнем лесу
Женщина с телефоном, стоя у своей машины в зимнем лесу
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:07

Зимняя дорога не прощает растерянность: эти решения удерживают жизнь, когда машина сдаётся холоду

Дальняя зимняя поездка без подготовки повысила риск переохлаждения — МЧС

Зимняя дорога может стать настоящим испытанием даже для опытного водителя, если мороз и метель застают в пути неожиданно. В таких условиях автомобиль перестаёт быть надёжным укрытием, а любая поломка быстро превращается в угрозу для жизни. Особенно уязвимы те, кто отправляется в дальние поездки по малонаселённым трассам. Об этом сообщает Аргументы и факты chel.aif.ru.

Когда техника перестаёт быть защитой

Перед дальней поездкой зимой важно быть полностью уверенным в автомобиле. Речь идёт не только о визуальном осмотре, но и о комплексной диагностике в сервисе. Специалисты рекомендуют проверить тормоза, рулевое управление, подвеску и уровень всех технических жидкостей. В мороз мелкая неисправность может быстро перерасти в серьёзную проблему, особенно если остановка происходит вдали от населённых пунктов.

Отдельного внимания требует аккумулятор, исправность системы отопления и состояние уплотнителей дверей. Подготовка машины напрямую связана с тем, как она поведёт себя на заснеженной трассе, где тормозной путь автомобиля на снегу увеличивается в разы и не прощает ошибок.

"Убедитесь в исправности системы отопления и, при необходимости, используйте автоодеяло для сохранения тепла. Изучите прогноз погоды и информацию о возможных ограничениях на дорогах. При ухудшении погодных условий рассмотрите возможность отложить поездку", — напомнил замначальника отдела Управления Госавтоинспекции Челябинской области Виталий Мордовин.

Экстремальные морозы и цена просчёта

Реальные истории подтверждают, что зима не оставляет времени на раздумья. В Якутии трагически погиб молодой водитель после поломки радиатора — машина оказалась на заброшенной трассе, а температура воздуха опускалась до -50 °C. Даже кратковременный отказ системы отопления в таких условиях становится смертельно опасным.

Подобные случаи показывают, что техническая исправность — лишь часть безопасности. Не менее важно заранее продумывать маршрут, сообщать близким о планах и не пытаться сокращать путь по сомнительным дорогам, особенно в условиях плохой видимости и отсутствия связи.

Стратегический запас для зимней дороги

Сотрудники экстренных служб советуют всегда иметь в машине запас тёплой одежды, воды, еды и простых инструментов для очистки снега и льда. Даже при короткой поездке полезно взять плед или термоодеяло. Одежда должна подбираться по принципу многослойности — так тепло сохраняется значительно дольше.

"В условиях аномальных морозов одеваться лучше по принципу "капусты", в несколько слоев, так тепло сохраняется намного лучше, либо надевать термобельё. При этом всё равно взять плед или термоодеяло", — пояснил замначальника отдела Управления МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Он также подчеркнул, что алкоголь не согревает, а ускоряет потерю тепла. При первых признаках обморожения нельзя растирать кожу снегом — согревание должно быть постепенным.

Связь, сигналы и ожидание помощи

Если автомобиль всё же остановился, важно экономить заряд телефона и топливо. Спасатели рекомендуют периодически включать аварийную сигнализацию, подавать звуковые сигналы и использовать яркие предметы для привлечения внимания. Такие действия повышают шанс, что машину заметят на трассе.

Опытные водители подчёркивают: заранее оговорённые контрольные звонки могут спасти жизнь. Практика показывает, что планирование маршрута и соблюдение базовых принципов, о которых говорится в материалах о том, как движение и разминка спасают от переохлаждения в машине, часто оказываются решающими.

Поведение за рулём в снег и гололёд

Зимнее вождение требует спокойствия и отказа от резких манёвров. Дистанцию до других машин стоит увеличивать минимум в полтора-два раза, а скорость выбирать исходя из состояния дороги, а не разрешённых значений. Любое резкое торможение или ускорение на скользком покрытии может привести к потере управления.

В тёмное время суток и при ухудшении видимости важно быть заметным — допустимо кратковременно использовать аварийную сигнализацию. В совокупности подготовка автомобиля, продуманный маршрут и осторожный стиль вождения значительно повышают шансы безопасно пережить дальнюю зимнюю поездку.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

