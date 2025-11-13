Тепло не по сезону: как изменение климата угрожает срокам строительства зимников в Югре
Строительство зимников и ледовых переправ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) может столкнуться с рисками, которые повлияют на сроки завершения работ. Основной проблемой, которая может задержать проект, является аномальное потепление, сообщили URA.RU в Депдорхозе Югры.
Риски для сроков строительства
По словам специалистов, основной риской для своевременного завершения работ является отсутствие устойчивых отрицательных температур. Именно потепление может стать решающим фактором, который задержит строительство зимников и ледовых переправ.
"Основные риски неисполнения государственных контрактов и несвоевременного ввода зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в автономном округе связаны с отсутствием устойчивых отрицательных температур. Это основной фактор своевременного строительства зимников и ледовых переправ", — сообщили в Депдорхозе.
Когда планируется завершение работ?
На данный момент подрядчики уже начали строительство зимников, и планируется, что они будут открыты к 25 декабря 2025 года. Все ледовые переправы должны быть запущены до 31 января 2026 года.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru