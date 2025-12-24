Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Трухин Опубликована сегодня в 10:33

Эта груша не боится морозов до −40 и плодоносит щедро — находка для холодных регионов

Груша Nova даёт крупные десертные плоды в холодном климате — House Digest

Вырастить во дворе плодовое дерево, которое не боится суровой зимы и при этом даёт щедрый урожай, — мечта многих садоводов. Груши часто считают более "капризными", чем яблони, особенно в холодных регионах, но это не всегда так. Сорт Nova как раз из тех, что способны приятно удивить и выносливостью, и качеством плодов. Об этом сообщает House Digest.

Чем интересна груша Nova

Nova — европейский сорт, который нашли в холодной части северной части штата Нью-Йорк. Его назвал владелец питомника St. Lawrence Nurseries Билл МакКентли в честь своей дочери Новы. Главная идея сорта простая: он рассчитан на зимы, где многим грушам приходится тяжело, и при этом даёт крупные десертные плоды.

Вкус и применение плодов

У Nova большие, сочные груши с шелковистой текстурой и тонкой жёлтой кожурой. Их описывают как универсальные: плоды подходят и для еды свежими, и для заготовок. Отдельно подчёркивается редкая особенность — груши этого сорта остаются приятными на вкус не только в состоянии полной спелости, но и когда ещё слегка недозрели, поэтому не приходится постоянно "ловить идеальный момент".

Если использовать Nova в десертах, у плодов есть ещё один плюс: при приготовлении они держат форму и не превращаются в кашу. Это удобно, когда хочется получить аккуратные дольки в выпечке или заготовках.

Морозостойкость и сроки урожая

Большинство груш в целом неплохо переносят холод, но Nova выделяется предельной зимостойкостью: сорт способен выдерживать морозы до -40°C.

Сбор урожая обычно приходится на середину сентября. При этом отмечается, что груши хорошо держатся на ветках, что удобно, если график непредсказуемый и нет возможности снять весь урожай строго в один день.

Что важно знать о дереве и устойчивости к болезням

Nova относят к полукарликовым деревьям: во взрослом состоянии оно может достигать примерно 10,7 м и формирует более "открытую" крону. Ещё одно достоинство — устойчивость к двум распространённым проблемам плодового сада: огненному ожогу и парше. Для регионов с сырым летом или перепадами погоды это может стать аргументом в пользу сорта, потому что уход и риски потерь заметно снижаются.

В итоге Nova выглядит как практичный выбор для тех, кто хочет посадить грушу в холодном климате и рассчитывает не на единичные плоды, а на полноценный урожай для стола и запасов.

