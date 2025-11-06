Рынок остыл, но не застыл: как зима помогает быстрее продать загородный дом
Сезон активного спроса на загородную недвижимость в Тюмени подошёл к концу. Осенью рынок заметно остыл: сначала его подкосили новые правила и высокая ключевая ставка, а затем — сезонное снижение цен примерно на 5%. Однако даже в это время года есть продавцы, готовые не ждать весны, а искать покупателя прямо сейчас.
Почему зима — не худшее время для продажи
Эксперты уверены: зимой меньше конкурентов, ведь объявлений становится значительно меньше. А значит, если появится действительно интересный объект, его заметят быстрее. Иногда это помогает продать дом даже выгоднее, чем в сезон.
"В межсезонье спрос приостанавливается, но может активизироваться благодаря новым предложениям", — отмечают риэлторы.
Подготовьте дом к показу
Первое правило — презентабельность. Перед продажей дом стоит привести в порядок: сделать косметический ремонт, устранить мелкие поломки, почистить фасад и двор.
Чтобы фото выглядели привлекательно, специалисты советуют дождаться снега - снежный пейзаж делает кадры уютнее и выгоднее подчёркивает атмосферу загородной жизни. А в начале декабря можно добавить немного праздничного декора — гирлянды и еловые ветки создадут нужное настроение.
Если дом расположен в живописном месте - рядом с лесом или озером — не забудьте показать это на фотографиях.
Приведите в порядок участок
Зимой особенно важно, чтобы территория вокруг дома выглядела аккуратно.
-
Уберите мусор, ветки, садовый инвентарь.
-
Очистите дорожки и подъезд от снега.
-
Проверьте крышу и постройки — на фото не должно быть наледи и сугробов.
Покупатели мысленно "примеряют" участок и дом на себя — чем опрятнее всё выглядит, тем выше шанс на сделку.
Не забудьте о документах
Для успешной сделки нужно заранее подготовить пакет бумаг:
-
свежую выписку из ЕГРН;
-
документ о праве собственности на землю;
-
межевой план с границами участка;
-
справку об отсутствии обременений;
-
согласие совладельцев (если недвижимость долевая);
-
паспорт продавца.
Риэлторы подчёркивают: правила продажи зимой и летом не отличаются. Разница лишь в том, что покупателя можно ждать чуть дольше, зато подготовленный объект привлечёт внимание даже в низкий сезон.
