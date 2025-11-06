Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимняя домик у озера
Зимняя домик у озера
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 3:36

Рынок остыл, но не застыл: как зима помогает быстрее продать загородный дом

Эксперты: сезон спроса на загородную недвижимость в Тюмени завершился осенью

Сезон активного спроса на загородную недвижимость в Тюмени подошёл к концу. Осенью рынок заметно остыл: сначала его подкосили новые правила и высокая ключевая ставка, а затем — сезонное снижение цен примерно на 5%. Однако даже в это время года есть продавцы, готовые не ждать весны, а искать покупателя прямо сейчас.

Почему зима — не худшее время для продажи

Эксперты уверены: зимой меньше конкурентов, ведь объявлений становится значительно меньше. А значит, если появится действительно интересный объект, его заметят быстрее. Иногда это помогает продать дом даже выгоднее, чем в сезон.

"В межсезонье спрос приостанавливается, но может активизироваться благодаря новым предложениям", — отмечают риэлторы.

Подготовьте дом к показу

Первое правило — презентабельность. Перед продажей дом стоит привести в порядок: сделать косметический ремонт, устранить мелкие поломки, почистить фасад и двор.

Чтобы фото выглядели привлекательно, специалисты советуют дождаться снега - снежный пейзаж делает кадры уютнее и выгоднее подчёркивает атмосферу загородной жизни. А в начале декабря можно добавить немного праздничного декора — гирлянды и еловые ветки создадут нужное настроение.

Если дом расположен в живописном месте - рядом с лесом или озером — не забудьте показать это на фотографиях.

Приведите в порядок участок

Зимой особенно важно, чтобы территория вокруг дома выглядела аккуратно.

  • Уберите мусор, ветки, садовый инвентарь.

  • Очистите дорожки и подъезд от снега.

  • Проверьте крышу и постройки — на фото не должно быть наледи и сугробов.

Покупатели мысленно "примеряют" участок и дом на себя — чем опрятнее всё выглядит, тем выше шанс на сделку.

Не забудьте о документах

Для успешной сделки нужно заранее подготовить пакет бумаг:

  • свежую выписку из ЕГРН;

  • документ о праве собственности на землю;

  • межевой план с границами участка;

  • справку об отсутствии обременений;

  • согласие совладельцев (если недвижимость долевая);

  • паспорт продавца.

Риэлторы подчёркивают: правила продажи зимой и летом не отличаются. Разница лишь в том, что покупателя можно ждать чуть дольше, зато подготовленный объект привлечёт внимание даже в низкий сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Перми с 2026 года вырастет стоимость патента для иностранных работников 04.11.2025 в 10:17
Жить и работать в Перми станет дороже: власти готовят рост платы за патент

В Пермском крае хотят повысить стоимость патента для трудовых мигрантов до 8 137 рублей в месяц. Законопроект рассмотрят депутаты в ноябре, повышение связано с новым коэффициентом.

Читать полностью » В Перми аренда квартир рядом с вузами достигает 55 тысяч рублей в месяц 04.11.2025 в 9:26
Где снимать, чтобы не остаться без стипендии: карта аренды для студентов Перми

Стоимость аренды жилья рядом с вузами Перми летом 2025 года варьировалась от 19 до 55 тысяч рублей. Дороже всего — у медуниверситета и фармакадемии, дешевле — у политеха.

Читать полностью » Житель Пермского края отсудил у 04.11.2025 в 8:36
Подарок обернулся судом: бракованная LADA Vesta довела до рекордной компенсации

Житель Чусового отсудил у «АВТОВАЗа» 4,7 млн рублей за неисправную LADA Vesta: суд расторг договор и обязал автопроизводителя вернуть деньги и выплатить неустойку.

Читать полностью » Бизнес Тюменской области до декабря сможет ввозить товары из Казахстана без маркировки 04.11.2025 в 7:37
Грузы без документов? В Тюменской области разрешили особый ввоз из Казахстана и Киргизии

Тюменские предприниматели смогут до 10 декабря 2025 года ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки и ЕАЭС-документов. Льгота действует по указу президента № 778.

Читать полностью » День народного единства: в Тюменской области введён запрет на продажу алкоголя 04.11.2025 в 6:46
Запрет на алкоголь в Тюменской области: кто не сможет купить, а кто всё же сможет

4 ноября в Тюменской области запретят продажу алкоголя в магазинах из-за Дня народного единства. В барах и кафе спиртное останется доступным только для употребления на месте.

Читать полностью » Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета 04.11.2025 в 5:56
Долг вырастет в 6,5 раза: Тюмень взяла миллиарды в кредит — что пошло не так

Правительство Тюменской области взяло кредит на 6,3 млрд рублей из-за кассовых разрывов. При стабильном рейтинге регион готовится к росту долга до 58 млрд ради инфраструктурных проектов.

Читать полностью » Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости инфекциями в Курганской области 04.11.2025 в 4:46
Инфекции сдались: в Курганской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в Курганской области: инфекций стало меньше на 17%, групповых вспышек кишечных заболеваний не зафиксировано.

Читать полностью » Дефицит бюджета Кургана почти удвоился и превысил миллиард рублей 04.11.2025 в 3:36
Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год превысил один миллиард рублей. Доходы выросли за счёт субсидий, но расходы увеличились ещё сильнее — на ЖКХ, образование и экономику.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Новый V8 мотор Toyota может устанавливаться на Land Cruiser 300 и крупные автомобили
Дом
Серый и тёмно-зелёный: эти цвета создают гармонию и спокойствие в спальне
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская назвала ключевые признаки астении и хронической усталости
Питомцы
Собаки ориентируются по магнитному полю Земли во время дефекации
Спорт и фитнес
Учёные подтвердили: прекращение физических нагрузок снижает уровень серотонина и эндорфинов
Садоводство
Специалисты Decoessfera: фольга улучшает освещённость и урожайность лимонных деревьев
Туризм
Три главные достопримечательности Беларуси: Несвиж, Мир и костёл в Гервятах
Спорт и фитнес
Пульсометр повышает эффективность занятий сайклом — отметил тренер Майкл Харпер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet