Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мальдивы
Мальдивы
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 0:55

Зимой больше не ищут праздника: куда едут те, кому нужен настоящий отдых

Фуджейра и Рас-Аль-Хайма подходят для спокойного отдыха у моря — соцсети

Зима всё чаще становится временем не для перезагрузки, а для очередного марафона — с шумом, толпами и бесконечными очередями. Праздничные даты давно перестали гарантировать ощущение отдыха, а популярные направления всё чаще выглядят одинаково. В 2026 году запрос на зимние путешествия меняется: люди ищут не развлечения, а тишину и пространство для себя. Об этом сообщает дзен-канал "WOW TOURS".

Почему привычные маршруты больше не спасают

Зимний отдых давно перестал зависеть от календаря и формального "высокого сезона". Даже дорогие курорты нередко оказываются перегруженными, а обещанное уединение растворяется в шуме соседних номеров и экскурсионных групп. Всё чаще путешественники формулируют запрос не через страну или отель, а через состояние, которое хотят получить.

Мальдивы: исчезнуть без усилий

Мальдивы постепенно уходят от образа места исключительно для романтических поездок. Сегодня это одно из редких направлений, где можно буквально выпасть из привычного ритма жизни. Здесь нет городов, плотного трафика и обязательных программ, а многие детали отдыха решаются сами собой — от приватности до бытовых мелочей вроде оплаты услуг в отеле.

Однако многое решает выбор острова и формата размещения. Одни курорты живут в режиме активного отдыха, другие создают атмосферу частного дома посреди океана. Зимой 2026 года Мальдивы ассоциируются с приватными виллами, интуитивным сервисом и ощущением, что отдых начинается сразу после прилёта.

Шри-Ланка: тишина со смыслом

Шри-Ланка не укладывается в классическую курортную схему. Зимой здесь мягкая погода, насыщенная зелень и океан, который не требует спешки. Южные регионы острова располагают к спокойному ритму жизни — без анимации и жёстких расписаний, а курорты уже вернулись к стабильной работе после сезонных испытаний, что подтверждает безопасность отдыха.

Этот формат выбирают те, кто устал от системы "всё включено" и хочет вернуться из отпуска не уставшим, а собранным. Шри-Ланка даёт ощущение глубины и аутентичности, которое редко встречается в массовом туризме.

Сейшелы: природа без изоляции

Зимой Сейшелы часто остаются вне внимания туристов, и именно это делает их особенно привлекательными. В этот период здесь меньше людей, а природа выглядит максимально выразительно. Отели на отдельных островах позволяют чувствовать контакт с ландшафтом, а не с туристической инфраструктурой.

Это направление подходит тем, кто хочет уединения, но не готов к сложной логистике и ощущению оторванности от мира.

Альтернатива Дубаю: спокойные Эмираты

Тем, кто ценит комфорт и предсказуемость, но устал от городской суеты, всё чаще рекомендуют Фуджейру и Рас-Аль-Хайму. Зимой здесь сочетаются мягкий климат, горные пейзажи и море.
В этих эмиратах делают ставку не на шоу и торговые центры, а на приватность и спокойный сервис. Это вариант для тех, кто хочет остаться в цивилизации, не растворяясь в массовом потоке.

Все эти направления объединяет одно: их выбирают тогда, когда отдых нужен не для галочки, а для восстановления. Здесь не приходится бороться за место, подстраиваться под расписание и постоянно быть "в потоке". Зима 2026 становится временем, когда отпуск наконец работает на человека, а не наоборот.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Турист имеет право на полный возврат средств при угрозе здоровью — Роспотребнадзор вчера в 7:27
Не просто передумали: реальная угроза жизни — ваш козырь для возврата всей суммы за тур

Роспотребнадзор разъяснил, в каких случаях турист вправе отказаться от поездки и получить полную стоимость путевки обратно.

Читать полностью » Объем продаж внутренних туров в России сократился на 10,6% — АТОР вчера в 7:24
Российский турист меняет Краснодарский край на Вьетнам: в чем секрет внезапного выбора

Российские курорты в 2025 году столкнулись со спадом, тогда как выездной туризм установил рекорды. Что изменило привычную туристическую карту?

Читать полностью » Лучшими регионами для наблюдения северного сияния стали Ямал и Мурманск — Авито вчера в 7:22
Мороз, снег и невероятная красота: почему поездки за северным сиянием становятся мейнстримом

Ямал и Мурманскую область назвали лучшими регионами для наблюдения северного сияния — спрос растет, а цены в Арктике заметно различаются.

Читать полностью » Январские туристы в Стамбуле выбирают искандер-кебаб и кофе вместо музеев — Турпром вчера в 6:55
Список музеев больше не работает: зимние города берут запахами, вкусами и разговором на улице

В январе туристы всё чаще ищут не достопримечательности, а живую атмосферу города. Стамбул, Бангкок и Рим предлагают другой формат отдыха

Читать полностью » Греция закрыла небо из-за сбоя радиосвязи с пилотами — Турпром вчера в 6:55
Отели у аэропортов переполнились: отмены рейсов запустили волну задержек и перебронирований

Европейскую авиацию накрыла серия сбоев: Греция закрывала небо из-за связи, а Париж и Амстердам отменяли рейсы из-за снегопадов.

Читать полностью » Туристы выбирают Звенигород ради тишины вместо насыщенных поездок — Турпром вчера в 6:54
Тишина стала главной роскошью: путешественники меняют курорты на маленькие города и агроусадьбы

Устали даже от путешествий? Туристы всё чаще выбирают места без толп — от Звенигорода до Тосканы и Айвалыка, чтобы просто замедлиться.

Читать полностью » Тегеран планирует увеличить поток российских туристов в Иран в 2026 году — Джалали вчера в 3:27
Иран готовится к туризму: посол анонсировал значительное увеличение потока россиян в следующем году

Иран надеется на рост числа российских туристов в 2026 году, усиливая усилия для развития туристических связей между странами.

Читать полностью » S7 Airlines открыла рейсы между Новосибирском и Когалымом в 2026 году вчера в 3:27
Новый рейс S7: как путешествия между Новосибирском и Когалымом могут изменить экономику региона

S7 Airlines запустила прямые рейсы Новосибирск-Когалым, соединяя Сибирь с нефтегазовым центром Югры. Узнайте расписание, цены билетов и перспективы нового маршрута уже сейчас.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances
Питомцы
Псевдоморе создают с цихлидами и светлым грунтом — эксперты
Авто и мото
Два моргания дальним светом предупреждают об опасности — автоэксперт
Еда
Блины на рисовой муке получаются тонкими — повар
Дом
Угловая кухня требует точной эргономики — дизайнеры
Питомцы
На Руси кошки долго оставались редкими и дорогими животными — историки
Авто и мото
Ухудшение торможения автомобиля связано с износом тормозной жидкости — автоэксперты
Наука
Рифы ежедневно меняют состав микроорганизмов в воде — Science Advances
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet