Зимняя обрезка деревьев
Зимняя обрезка деревьев
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:14

Не делайте этого с деревьями в декабре — узнала, что именно может их погубить зимой

Лёгкая обрезка яблонь и груш возможна в декабре — агрономы

Зима — это время, когда природа как будто замирает, погружаясь в зимний сон. Однако садоводам не всегда стоит отдыхать. Наоборот, несмотря на холод, есть важные работы, которые можно и нужно провести именно в декабре.

Мастера садоводства рекомендуют переносить более серьёзные операции, такие как интенсивная обрезка, на февраль или март, когда морозы отступают и растения начинают просыпаться. Лето — тоже подходящее время для таких работ, ведь в этот период деревья уже оправились от плодоношения и могут перенести вмешательство. А вот декабрь требует особого подхода и осторожности, сообщает дзен-канал "Вдали от города".

Почему декабрь — не лучшее время для радикальных мер

Главная причина, по которой стоит воздержаться от сильной обрезки, заключается в низких температурах. Они замедляют процесс заживления ран у деревьев. Когда на растении появляется рана, а затем оно подвергается морозам, восстановление становится затруднительным. Это повышает вероятность заражения грибковыми инфекциями и другими болезнями. Особенно это касается молодых веток, которые могут просто замёрзнуть и погибнуть.

Однако бывают и такие зимы, когда температура не опускается ниже нуля, а снег не выпадает. В такие годы можно провести легкую обрезку и косметические работы.

Какие деревья можно обрезать в декабре?

Семечковые культуры: яблони и груши

Яблони и груши — это деревья, которые лучше всего переносят зимний холод. Их корни крепкие, и сами стволы способны выдержать небольшие манипуляции. Речь идет, конечно, о старых проверенных сортах, которые хорошо адаптированы к холодному климату. Современные гибриды лучше оставить в покое до весны, когда они будут готовы к более серьёзным вмешательствам.

Семечковые деревья могут подвергаться лишь легкой обрезке. Это удаление сухих или больных веток, а также прореживание кроны. Молодые побеги, растущие вертикально вверх, также рекомендуется убирать, так как они не дадут плодов, но сильно загущают крону.

В другой статье вы можете узнать, как правильно обрезать яблоню.

Косточковые культуры: вишня, слива, черешня

Вишня, слива и черешня — растения более капризные и чувствительные к холодам. Любое вмешательство в их жизнь зимой может привести к плохим последствиям. Поэтому лучше отложить обрезку этих деревьев до наступления теплого сезона.

Ягодные кустарники

Малину, смородину и крыжовник можно слегка обрезать в декабре, если погода позволяет. Если температура воздуха не ниже +5°C, можно смело удалять старые или поврежденные побеги. Также можно проредить густоту кроны, чтобы растение могло лучше подготовиться к зимовке.

Особое внимание стоит уделить ремонтантной малине, которая дает урожай дважды в год. Её можно обрезать до самой земли, освобождая место для новых побегов весной.

Декоративные растения

Многолетние травянистые растения и цветы тоже нуждаются в уходе. Важно удалить высохшие стебли и листья, а также освободить почву от мусора. Это поможет вашему саду выглядеть ухоженно, а весной он быстрее проснется.

Некоторые декоративные кустарники, такие как гортензии, требуют внимания в зимний период. Своевременно удаляйте старые побеги, формируя красивую крону. Хвойные растения также можно осмотреть на наличие повреждений и удалить ненужные ветви.

Правила безопасной зимней обрезки

Если вы все же решили заняться садом в декабре, важно придерживаться нескольких простых правил:

  1. Выбирайте дни без заморозков. Перед обрезкой убедитесь, что в ближайшие дни не ожидаются сильные холода.

  2. Работайте аккуратно. Не торопитесь и старайтесь не повредить растения.

  3. Используйте чистые и острые инструменты. После каждого использования обязательно дезинфицируйте инструменты, например, спиртом или раствором марганцовки, чтобы избежать распространения заболеваний. В этой статье вы узнаете, каким инструментом лучше проводить обрезку.

Несколько полезных советов напоследок

  1. Не проводите сильную обрезку в декабре. Она ослабит растение и сделает его уязвимым к морозам и болезням.

  2. Оставляйте запас прочности. Если сомневаетесь, лучше оставить несколько лишних веток, чтобы они защитили растение от холода.

  3. Следите за погодой. Внезапные морозы могут испортить всю вашу работу.

  4. Ухаживайте за инструментами. Чистый и острый секатор — залог успешной работы.

Популярные вопросы о зимней обрезке

  1. Можно ли обрезать деревья в декабре?
    В декабре можно проводить только легкую обрезку, особенно если зимняя погода мягкая. Трудные работы лучше отложить до весны.

  2. Какие деревья можно обрезать в холодное время года?
    Яблони и груши могут перенести легкую обрезку в декабре, в то время как вишни, сливы и черешни лучше обрезать весной.

  3. Как правильно обрезать кустарники зимой?
    Удаляйте старые, поврежденные или лишние побеги, прореживайте густоту кроны, особенно если погода позволяет.

  4. Как узнать, что время для обрезки наступило?
    Главное правило — следить за погодой. Когда температура воздуха стабильно выше нуля, и морозов не ожидается, можно начинать лёгкую обрезку, если дерево или кустарник не проявляют признаков стресса.

  5. Почему нельзя обрезать растения в сильные морозы?
    Морозы замедляют процесс заживления ран, и растение может не успеть восстановиться. Это увеличивает риск заболеваний, заражения грибками и гибели молодого прироста.

  6. Можно ли обрезать ремонтантную малину зимой?
    Да, ремонтантную малину можно обрезать до земли, так как она приносит два урожая в год и такие обрезки способствуют лучшему росту новых побегов весной.

  7. Когда лучше всего проводить основную обрезку деревьев и кустарников?
    Основную обрезку деревьев и кустарников лучше проводить в феврале или марте, когда температура становится мягче, и растения начинают просыпаться.

