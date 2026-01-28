Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя обрезка деревьев
Елена Малинина Опубликована сегодня в 10:56

Ждала правильной температуры — и не прогадала: зимняя обрезка дала другой результат

Зимняя обрезка кажется простым делом: взял секатор — и приблизил будущий урожай. Но на деле это процедура, где важнее всего не календарь, а погода, иначе дерево можно ослабить одним неверным срезом. Правильный момент для кронирования наступает только тогда, когда сильные морозы уже позади, а температура держится на умеренном уровне. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на плодовода Ольгу Ефремову.

Главное условие — стабильная температура, а не дата

По словам специалиста, начинать обрезку "по привычке в феврале" — рискованно, если ночами всё ещё холодно. Сроки в разных сезонах могут сильно сдвигаться, поэтому ориентироваться стоит на прогноз и реальную погоду в саду. Ефремова подчёркивает: для зимнего кронирования нужны ночные температуры не ниже -10 °C, причём такой режим должен сохраняться впереди хотя бы неделю-две.

"Надо пока подождать. Должны быть ночные температуры не ниже минус десяти градусов. И вперед на неделю, на две тоже должна быть такая температура. Поэтому февраль это очень условно. Это скорее конец февраля, начало марта, когда закончатся большие морозы", — отметила плодовод.

Почему мороз опасен для свежего среза

Ранняя обрезка в период сильных холодов может травмировать дерево не "теоретически", а вполне физически. При низкой температуре сок в области среза замерзает и расширяется, из-за чего кора способна разорваться. Такой дефект уже не выглядит как аккуратная рана после секатора: повреждение становится шире, ткани хуже заживают, а дерево тратит больше ресурсов на восстановление.

Именно поэтому, как отмечает эксперт, важно не только выбрать подходящий день, но и хорошо понимать, где именно делать обрезку, чтобы не спровоцировать лишний стресс.

Где резать, чтобы дерево не пострадало

У дерева есть "логика самообороны" — естественный механизм, который помогает избавляться от ветвей, если они повреждены или перегружены. Ефремова объясняет, что существует линия сброса: заметный шов или граница, по которой ветка в природе чаще всего отламывается. Если садовод режет не там, где это предусмотрено строением дерева, риск неправильного заживления возрастает.

"У дерева есть естественный механизм защиты. Когда ветка повреждена или сильно нагружена, дерево может от нее избавиться. Есть линия сброса. Если хорошенечко приглядеться, есть шов, по которому обычно идет отламывание, сбрасывание ветки. Если человек хочет самостоятельно, интуитивно до этого дойти, ему нужно понимать поведение дерева", — отметила эксперт.

Почему советы зависят от региона

Ещё один важный нюанс — климат. Подходы, которые работают на юге, могут навредить в северных областях, потому что температура, длительность зимы и риски возвратных холодов там принципиально разные. Ефремова прямо указывает: рекомендации для Краснодара будут почти противоположными тем, что актуальны для Архангельска или Мурманска.

Поэтому, если опыта немного, специалист советует не опираться на универсальные инструкции из интернета, а учиться у практикующих садовников в своём регионе — там, где есть настоящий большой сад и понятная "полевaя" практика.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
