Эхинацея
© commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Малинина Опубликована сегодня в 3:41

Зимой тянется рука к секатору — а весной нет цветов: эти растения лучше не трогать

Зимой рука так и тянется к секатору: кажется, что сад "спит" и вмешательство ему не повредит. Но у некоторых растений всё самое важное уже заложено в почках и побегах — и одно неверное движение может стоить цветения или даже ослабить куст. Особенно обидно, когда весной вместо бутонов остаются только листья. Об этом пишет The Spruce.

Почему зимняя обрезка подходит не всем

Зимняя стрижка действительно бывает полезной: многие деревья и кустарники легче переносят формирующую обрезку в период покоя. Однако часть культур цветёт на побегах прошлого года, и, срезая их зимой, вы буквально убираете будущие цветы. У других видов зимой сохраняются стебли и соцветия, которые работают как "зимний дом" для полезных насекомых и птиц.

Есть и отдельные случаи, когда обрезка в холодный сезон повышает риск проблем. Например, клены при обрезке зимой или ранней весной могут терять много сока — так называемое "кровотечение", поэтому их рекомендуют трогать ближе к концу лета. А для вишни сроки вообще зависят от климата: в регионах с влажной зимой разумнее переносить обрезку на лето, а где зимы суше — на раннюю весну, когда начинается рост.

Растения, которые лучше не трогать до весны

Некоторые популярные садовые виды выигрывают, когда их оставляют в покое до появления новых побегов. Это касается как декоративных, так и полезных для экосистемы растений. Например, высохшие вайи папоротников и крупные соцветия очитка могут выглядеть эффектно всю зиму, а заодно дают укрытие живности. Молочай (milkweed) и эхинацея ценны тем, что их стебли и семенные головки помогают насекомым и птицам пережить холодный сезон.

К таким "необрезаемым" зимой растениям относят и гейхеру: её листва в тёплых регионах остаётся вечнозелёной, а в холодных — частично сохраняется и прикрывает точку роста.

Если цветёт весной — ждите окончания цветения

Главное правило для многих весеннецветущих кустарников простое: сначала цветение, потом секатор. Сирень и похожие культуры формируют цветочные почки заранее, поэтому зимняя обрезка почти гарантированно "снимает" весенний ароматный спектакль. Похожая логика у азалий и рододендронов: их советуют подрезать вскоре после завершения цветения, не затягивая до осени или зимы, чтобы растение успело заложить почки на следующий сезон.

С клематисами всё тоньше: раннецветущие формы обрезают сразу после цветения, а те, что зацветают в середине весны или летом, — ранней весной, до старта бутонов. У плетистых роз тоже есть нюанс: их часто удобнее подрезать, когда видно, где пошёл новый рост — так проще отличить живые побеги от повреждённых.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
