Николай Тихонов Опубликована сегодня в 11:09

Почему новая сигнализация сажает аккумулятор насмерть — простая причина, о которой не думают

Проверка патрубков на морозе вызывает течь антифриза — специалист

Многие автомобилисты уверены: чем активнее готовить машину к зиме, тем надежнее она переживет морозы. Но на практике чрезмерная забота иногда работает в обратную сторону — не помогает, а ускоряет износ и провоцирует поломки. Ошибки часто совершаются по привычке или из-за советов "из сети", которые не учитывают особенности современных автомобилей. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Опасная проверка патрубков и соединений системы охлаждения

Перед холодами некоторые водители пытаются убедиться в герметичности системы охлаждения простым способом: шатают соединения, постукивают по патрубкам и надавливают на места креплений. Автоэлектрик предупреждает, что такая практика может закончиться неожиданно плохо.

Проблема в том, что силу воздействия каждый рассчитывает по-своему, и в итоге кто-то легко "перестарается". При сильном усилии можно спровоцировать повреждение соединения или образование микротрещины, которая быстро превратится в полноценную течь антифриза. Особенно риск возрастает, если подобные манипуляции проводить на морозе до прогрева двигателя, когда материалы становятся жестче и менее устойчивыми к нагрузке.

Дооснащение "на скорую руку" перегружает электросистему

Осенью многие владельцы спешно добавляют в автомобиль новое оборудование: дополнительные световые приборы, зарядные устройства, сигнализации, усилители и прочие аксессуары. Часто это делается без учета того, что штатная бортовая сеть рассчитана на определенную нагрузку.

По словам специалиста, именно такая спешка нередко приводит к зимним проблемам — аккумулятор начинает разряжаться заметно быстрее, а утром после ночной стоянки мотор заводится хуже. Дополнительные потребители тока могут работать постоянно или периодически, но в сумме они перегружают систему, и в мороз эффект становится особенно заметным.

Чем опасна неправильная обработка уплотнителей

Еще одна распространенная сезонная процедура — смазка резиновых уплотнений, чтобы двери, капот и багажник не примерзали. Но здесь многие выбирают не тот состав. Вместо жидкого силикона некоторые используют WD-40, считая, что это универсальное средство.
Автоэлектрик напоминает: такой подход может навредить. WD-40 способен разрушать резиновые элементы, и при регулярном нанесении уплотнители быстрее теряют эластичность. В результате уже через один сезон резинки могут потребовать замены, а это дополнительные траты и риск появления сквозняков, воды и грязи в салоне.

Экономия на зимней резине может обернуться большими потерями

Когда приходит время менять шины, часть автомобилистов откладывает покупку нового комплекта, надеясь "докатать" старый. При этом протектор может быть уже заметно изношен, а шипов иногда не хватает на 40-50%. В реальной зимней эксплуатации такая экономия часто приводит к проблемам.

На слабой резине повышается риск ДТП, увеличивается тормозной путь, а на укатанном снегу и ледяной корке машина хуже управляется. Кроме того, старые шины быстрее "зарываются" в снегу, и водитель может застрять там, где исправная резина проехала бы спокойно.

Когда менять шины и что делать, если денег на новый комплект нет

По рекомендациям, которые приводит специалист, зимние покрышки при активной эксплуатации стоит обновлять раз в 3-4 сезона. Если машина используется реже, допускается срок 5-6 сезонов, но при условии, что состояние шин действительно удовлетворительное.

Если покупка нового комплекта пока невозможна, можно временно продлить ресурс с помощью дошиповки. Такая процедура помогает вернуть сцепление на один сезон и улучшить поведение автомобиля на льду. Но важно помнить: эффект временный, поскольку восстановленные металлические элементы часто выпадают быстрее, чем заводские.

Подготовка к холодам должна быть разумной, а не чрезмерной. Аккуратность при проверке патрубков, грамотное подключение оборудования, правильные средства для уплотнителей и своевременная смена шин позволяют пройти зиму спокойно. В итоге водитель не только защищает автомобиль, но и снижает риск неожиданных поломок в самый неподходящий момент.

