Один инструмент — и маникюр, как из салона: как нарисовать идеальный горошек дома

Маникюр в горошек — это не просто ретро-декор. Он символизирует лёгкость, игру и немного иронии, сохраняя при этом элегантность. Этот принт пережил десятилетия моды: от платьев 50-х до подиумов XXI века, а теперь уверенно перекочевал на ногти. Зимой 2025 года классический горошек возвращается с обновлённой палитрой — тёплой, насыщенной и уютной, отражая атмосферу холодного сезона.

От летней романтики к зимней гармонии

Если летом точки играли в пастельных и неоновых сочетаниях, то теперь акцент смещён в сторону глубоких бархатных оттенков — бордо, фиолетового, шоколадного и синего. Белый и чёрный остаются вечной классикой, но их чередование становится мягче, изысканнее.

"Контраст между насыщенными тёмными и холодными светлыми оттенками добавляет маникюру глубины и делает его благородным", — отметила мастер ногтевого сервиса Алиса Нардьотти.

Основные тенденции сезона

Черно-белый горошек — вне времени

Вечный дуэт не теряет актуальности: белый на чёрном или наоборот создаёт минималистичный, но выразительный акцент. Такая графика идеально подойдёт для квадратных ногтей или формы "сквоувал" (квадрат с округлёнными краями).

Бордовый и фиолетовый — королевская пара

Эти цвета задают настроение зимы 2025. Их можно использовать по отдельности или сочетать в одном дизайне, создавая мягкие переходы и акценты.

Попробуйте фиолетовый фон с бордовыми точками — маникюр получится уютным и изысканным.

Шоколад + синий — неожиданный союз

Самое смелое сочетание сезона. Оттенки корицы, мокко и тёмного денима создают утончённый контраст, особенно если точки выполнены в разном размере.

Игра с масштабом и ритмом

Зимой 2025 года на смену идеальной симметрии приходит "контролируемая небрежность": точки разных размеров, асимметричное расположение и чередование цветов на каждом ногте. Такой эффект несоответствия создаёт живость и добавляет индивидуальности.

Совет: крупные горошины визуально укорачивают ногти, а мелкие делают их изящнее — подбирайте размер под форму.

Как сделать маникюр в горошек дома

Создать трендовый дизайн несложно, если под рукой есть доттинг-тул — инструмент с закруглённым наконечником.

Пошагово:

Подготовьте ногти: обезжирьте и нанесите базу. Выберите базовый оттенок (например, бордовый или синий). После высыхания окуните доттинг в контрастный лак и нанесите точки. Экспериментируйте с размером: используйте разные концы инструмента. Закрепите результат топом с глянцевым или матовым финишем.

Если нет доттинга, можно использовать шпильку, зубочистку или кончик карандаша.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать точки на влажном лаке.

Последствие: растекание и неровности.

Альтернатива: дождитесь полного высыхания основы перед нанесением.

Последствие: визуальная "пестрота" и потеря гармонии.

Альтернатива: выбирайте 2-3 близких по тону цвета.

Последствие: быстрое стирание рисунка.

Альтернатива: завершайте маникюр защитным покрытием.

Плюсы и минусы

Стиль Плюсы Минусы Классический черно-белый Универсален, подходит к любому образу Может выглядеть строго Бордово-фиолетовый Элегантный и тёплый Требует аккуратности при нанесении Шоколадно-синий Необычный, современный Подходит не всем оттенкам кожи Розово-коричневый Мягкий, женственный Менее контрастный

А что если добавить текстуру?

Для особого случая попробуйте объёмный горошек — с использованием геля или акрил-пудры. Лёгкий рельеф создаёт эффект "тканевого принта" и делает маникюр тактильно интересным.

А ещё можно комбинировать матовое и глянцевое покрытие — например, матовая база и блестящие точки выглядят изысканно и современно.

FAQ

Какой лак лучше использовать для горошка?

Густой, пигментированный лак — он не растечётся и сохранит форму точки.

На какой форме ногтей лучше смотрится горошек?

На коротких и средних — квадратных или овальных. Длинные ногти требуют мелкого рисунка.

Можно ли совместить горошек с другими элементами?

Да, особенно с французским маникюром: точки на кончике или вдоль линии улыбки выглядят модно.

Мифы и правда

Миф: горошек подходит только для лета.

Правда: зимняя палитра делает его стильным и уютным.

Правда: в тёмных тонах он становится элегантным и графичным.

Правда: с доттингом справится даже новичок.

3 интересных факта

Принт в горошек появился благодаря изобретению швейной машины в XIX веке.

Название "polka dots" связано с польским танцем полька, символом радости и движения.

Горошек стал культовым в 50-х годах, когда его носила Мэрилин Монро.

Зимний маникюр в горошек — это дань ностальгии и современному минимализму одновременно. Он сохраняет дух игривости, но звучит глубже и спокойнее — как уютный свитер с яркими акцентами. Поиграйте с оттенками и текстурами, и ваши ногти станут главным аксессуаром зимнего образа.