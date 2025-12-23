Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 21:58

Считала их зимостойкими — весной остались одни сухие ветки: главная ошибка дачников

Рододендроны и самшиты советуют укрывать мешковиной от иссушения — The Spruce

Зимой сад кажется "замершим", но часть растений продолжает жить и терять влагу даже в холоде. Из-за этого пострадать могут не только теплолюбивые культуры, но и те, что считаются вполне морозостойкими. Самые неприятные повреждения часто случаются не от снега, а от сухого ветра, промёрзшей почвы и резких перепадов. Об этом сообщает The Spruce.

Почему защита нужна даже выносливым растениям

Морозостойкость не означает, что растение одинаково хорошо переносит любые зимние сценарии. Когда земля промерзает, корни хуже получают воду, а ветер и зимнее солнце продолжают "высушивать" листья и побеги. В итоге возникают подмерзания, усыхание веток и так называемый зимний ожог — особенно там, где участок открыт и продувается.

1. Вечнозелёные деревья и кустарники

Парадокс в том, что зелёные зимой растения часто уязвимее, чем листопадные. Им приходится сохранять листву, а значит — поддерживать баланс влаги в условиях, когда почва замёрзла. Чтобы снизить риск усыхания, после промерзания грунта полезно уложить вокруг основания несколько сантиметров органической мульчи. Также помогают ветрозащитные экраны, обмотка мешковиной и выбор более защищённого места без прямых порывов. Особенно выигрывают широколиственные вечнозелёные, например рододендроны и самшиты.

2. Инжир

Инжир любит тепло и в холодных регионах часто растёт "на границе" своей зимостойкости. Перед зимой дереву рекомендуют дать хороший полив осенью, чтобы снизить потерю влаги. После листопада можно собрать вокруг кроны защитный "каркас" из колышков с мешковиной или куриной проволокой и заполнить пространство сухими листьями как утеплителем. Снаружи иногда добавляют слой влагоотталкивающего материала, а основание дополнительно мульчируют, чтобы защитить корневую зону.

3. Овощи прохладного сезона

Салат, кейл, шпинат, брокколи, цветная капуста, редис и петрушка способны выдерживать кратковременные заморозки, но даже им полезна страховка при сильном похолодании. В статье упоминаются морозы порядка 26-31°F (примерно от -3 до -1 °C) и ниже на короткое время: при таком воздействии листья могут получать повреждения. Поддержать посадки помогает полив и отказ от лишнего рыхления перед морозами, чтобы не тревожить корни. При резком похолодании грядки закрывают лёгким укрывным материалом, используют мини-парники, холодные рамы или колпаки для отдельных растений.

4. Контейнерные растения

Даже зимостойкие многолетники в горшках страдают чаще, чем в грунте: у контейнера меньше "тепловой массы", и корни промерзают быстрее. Поэтому зимой их либо переносят в неотапливаемый сарай/гараж, либо прикапывают горшки в землю до уровня почвы до наступления устойчивых холодов. Ещё один вариант — сгруппировать контейнеры в защищённом месте и укрыть мульчей, хвойными ветками или утепляющим полотном, не забывая про умеренный полив.

5. Нежные многолетники

Некоторым многолетникам нужна дополнительная защита, даже если они формально подходят вашей зоне. Розы, георгины, канны, клематисы и сальвии можно утеплить после отмирания листвы: слоем мульчи, компоста или хвойного лапника. Для усиления эффекта вокруг растения иногда ставят сетчатый "цилиндр" (например, из проволоки), закрывают мешковиной и заполняют сухими листьями — так укрытие держит форму и лучше сохраняет тепло.

