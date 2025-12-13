Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Весенние грядки под плёнкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Трухин Опубликована сегодня в 13:45

Укрыл луковичные на зиму и добавил это — вот как спас растения от вымерзания

Укрытие растений зимой помогает предотвратить их вымерзание — садоводы

Осенние морозы могут застать садоводов врасплох, особенно когда зима приходит неожиданно. Часто снег выпадает, тает и снова возвращается, что усложняет подготовку растений к зимовке. Особенно важно позаботиться о таких растениях, как розы, клематисы, гортензии и рододендроны. В этой статье мы расскажем, что делать, если ваши растения остались без укрытия, и как избежать их вымерзания в зимние морозы, пишет дзен-канал "Ваше хозяйство".

Как подготовить растения к зиме в условиях переменчивой погоды

Зимние морозы и переменчивая погода могут стать настоящим испытанием для садоводов. Что делать, если снег уже выпал, а растения остались без укрытия? Важно не паниковать и правильно оценить ситуацию, чтобы минимизировать последствия и обеспечить зимовку растениям.

Что делать с луковичными

Луковичные растения, такие как бегонии, георгины, гладиолусы, канны и лилии, требуют особого внимания. Они теплолюбивы и подвержены повреждениям в условиях мороза, поэтому их нужно выкапывать на зиму.

Действия при морозах:

  • Если снег покрыл клумбу, а земля ещё не замёрзла, аккуратно разгрести снег и выкопать луковицы.

  • Осмотреть луковицы на наличие повреждений и гнили, при необходимости обрезать испорченные части.

  • Оставшиеся луковицы обработать марганцовкой, фунгицидами или инсектицидами, если были поражены грибками или вредителями.

  • После обработки луковицы нужно просушить в сухом помещении и хранить в песке или сухих торфе.

Что делать, если земля замёрзла:

  • Если выкопать луковицы не удалось из-за промерзшей почвы, укрыть их на клумбе. Разгребите снег, посыпьте почву соломой, лапником или агроволокном, а затем засыпьте снегом. Это обеспечит утепление и минимизирует риск вымерзания.

  • В случае малоснежной зимы, периодически добавляйте снег на клумбы, чтобы избежать сильного промерзания почвы.

Укрытие роз, гортензий, рододендронов и клематисов

Розы, рододендроны и клематисы требуют особого внимания в осенний период. Чтобы обеспечить их успешную зимовку, необходимо правильно укрывать растения в зависимости от погодных условий.

Когда укрывать растения:

  • Укрывать нужно только при сухой погоде, когда температура опускается до -4…-6°С. Растения должны пройти все этапы закалки и подготовки к зиме, поэтому не стоит укрывать их раньше времени, если температура еще не опустилась до заморозков.

Сценарии укрытия:

  1. Ожидание оттепели. Если по прогнозу ожидаются оттепели, можно подождать и не торопиться с укрытием. Снег растает, земля немного подсохнет, и растения можно будет укрыть традиционным способом. Важно в этот момент аккуратно стряхнуть с побегов мокрый снег, чтобы веточки не поломались под его тяжестью. Для страховки можно установить вокруг растений дуги или защитный шалаш и укрыть их агроволокном. Оставьте продухи по бокам, чтобы влага не застаивалась под укрытием. Когда температура опустится ниже -10°С, эти продухи следует закрыть.

  2. Укрытие по снегу. Если потепления не ожидается и снег на клумбе лежит долго, лучше укрыть растения прямо по снегу. Сначала расчистите пространство вокруг кустов, чтобы установить опоры и создать конструкцию для укрытия. Для укрытия используйте агроволокно, спанбонд и лапник. Высокорослые растения, такие как клематисы и плетистые розы, можно укрыть, положив их на ящики, и утеплить сверху лапником и агроволокном.

Ошибки, которых стоит избегать

В процессе укрытия растений существует несколько распространённых ошибок, которые могут привести к негативным последствиям. Чтобы избежать проблем, важно помнить следующее:

  1. Не поливайте растения горячей водой. Это может привести к пробуждению растений, что делает их более уязвимыми к морозам. Такие растения потом вымерзнут, даже если укрытие будет сделано правильно.

  2. Не утаптывайте снег. Спрессованный снег хуже сохраняет тепло почвы, чем рыхлый и пористый. Утоптать снег в надежде, что он лучше удержит тепло, не стоит.

  3. Не используйте плёнку для укрытия. Герметичное пленочное укрытие может привести к избыточной влажности под кустами, что, в свою очередь, может вызвать выпревание растений. Вместо этого используйте агроволокно, которое позволяет воздуху циркулировать.

  4. Не вносите подкормки и не используйте стимуляторы роста. На холоде стимуляторы не работают, а попытка повысить холодостойкость растений может привести к их преждевременному пробуждению. Подкормки также не следует вносить, так как они не помогут растениям пережить зиму.

Популярные вопросы о зимнем укрытии растений

  1. Когда нужно укрывать розы на зиму?

    Розы укрывают при сухой погоде, когда температура опускается до -4…-6°С. Растения должны пройти через закалку, и не стоит торопиться с укрытием, если температура еще не опустилась ниже 0°С.

  2. Можно ли оставлять луковицы в земле на зиму?

    Луковицы теплолюбивых растений, таких как бегонии, гладиолусы и канны, нужно выкапывать на зиму. Если земля замёрзла, можно укрыть их соломой или лапником и засыпать снегом для защиты от замерзания.

  3. Какой материал лучше использовать для укрытия растений зимой?

    Лучше всего использовать агроволокно, спанбонд или лапник. Эти материалы позволяют воздуху циркулировать, что предотвращает образование плесени и выпревания растений. Не используйте плёнку, так как она не пропускает воздух и может привести к лишней влаге под укрытием.

  4. Как избежать вымерзания клематисов и плетистых роз?

    Клематисы и плетистые розы требуют особого ухода зимой. Для их укрытия можно использовать ящики или шалаши, накрытые агроволокном и лапником. Важно создать достаточно прочную конструкцию, чтобы растения не повредились от ветра или тяжёлого снега.

  5. Можно ли укрывать растения раньше времени, если снег выпал слишком рано?

    Укрывать растения до того, как температура опустится до -4…-6°С, не стоит, так как они должны пройти через процесс закалки и подготовиться к зиме. Это поможет им лучше пережить холод.

