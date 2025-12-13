Укрыл луковичные на зиму и добавил это — вот как спас растения от вымерзания

Осенние морозы могут застать садоводов врасплох, особенно когда зима приходит неожиданно. Часто снег выпадает, тает и снова возвращается, что усложняет подготовку растений к зимовке. Особенно важно позаботиться о таких растениях, как розы, клематисы, гортензии и рододендроны. В этой статье мы расскажем, что делать, если ваши растения остались без укрытия, и как избежать их вымерзания в зимние морозы, пишет дзен-канал "Ваше хозяйство".

Как подготовить растения к зиме в условиях переменчивой погоды

Зимние морозы и переменчивая погода могут стать настоящим испытанием для садоводов. Что делать, если снег уже выпал, а растения остались без укрытия? Важно не паниковать и правильно оценить ситуацию, чтобы минимизировать последствия и обеспечить зимовку растениям.

Что делать с луковичными

Луковичные растения, такие как бегонии, георгины, гладиолусы, канны и лилии, требуют особого внимания. Они теплолюбивы и подвержены повреждениям в условиях мороза, поэтому их нужно выкапывать на зиму.

Действия при морозах:

Если снег покрыл клумбу, а земля ещё не замёрзла, аккуратно разгрести снег и выкопать луковицы.

Осмотреть луковицы на наличие повреждений и гнили, при необходимости обрезать испорченные части.

Оставшиеся луковицы обработать марганцовкой, фунгицидами или инсектицидами, если были поражены грибками или вредителями.

После обработки луковицы нужно просушить в сухом помещении и хранить в песке или сухих торфе.

Что делать, если земля замёрзла:

Если выкопать луковицы не удалось из-за промерзшей почвы, укрыть их на клумбе. Разгребите снег, посыпьте почву соломой, лапником или агроволокном, а затем засыпьте снегом. Это обеспечит утепление и минимизирует риск вымерзания.

В случае малоснежной зимы, периодически добавляйте снег на клумбы, чтобы избежать сильного промерзания почвы.

Укрытие роз, гортензий, рододендронов и клематисов

Розы, рододендроны и клематисы требуют особого внимания в осенний период. Чтобы обеспечить их успешную зимовку, необходимо правильно укрывать растения в зависимости от погодных условий.

Когда укрывать растения:

Укрывать нужно только при сухой погоде, когда температура опускается до -4…-6°С. Растения должны пройти все этапы закалки и подготовки к зиме, поэтому не стоит укрывать их раньше времени, если температура еще не опустилась до заморозков.

Сценарии укрытия:

Ожидание оттепели. Если по прогнозу ожидаются оттепели, можно подождать и не торопиться с укрытием. Снег растает, земля немного подсохнет, и растения можно будет укрыть традиционным способом. Важно в этот момент аккуратно стряхнуть с побегов мокрый снег, чтобы веточки не поломались под его тяжестью. Для страховки можно установить вокруг растений дуги или защитный шалаш и укрыть их агроволокном. Оставьте продухи по бокам, чтобы влага не застаивалась под укрытием. Когда температура опустится ниже -10°С, эти продухи следует закрыть. Укрытие по снегу. Если потепления не ожидается и снег на клумбе лежит долго, лучше укрыть растения прямо по снегу. Сначала расчистите пространство вокруг кустов, чтобы установить опоры и создать конструкцию для укрытия. Для укрытия используйте агроволокно, спанбонд и лапник. Высокорослые растения, такие как клематисы и плетистые розы, можно укрыть, положив их на ящики, и утеплить сверху лапником и агроволокном.

Ошибки, которых стоит избегать

В процессе укрытия растений существует несколько распространённых ошибок, которые могут привести к негативным последствиям. Чтобы избежать проблем, важно помнить следующее:

Не поливайте растения горячей водой. Это может привести к пробуждению растений, что делает их более уязвимыми к морозам. Такие растения потом вымерзнут, даже если укрытие будет сделано правильно. Не утаптывайте снег. Спрессованный снег хуже сохраняет тепло почвы, чем рыхлый и пористый. Утоптать снег в надежде, что он лучше удержит тепло, не стоит. Не используйте плёнку для укрытия. Герметичное пленочное укрытие может привести к избыточной влажности под кустами, что, в свою очередь, может вызвать выпревание растений. Вместо этого используйте агроволокно, которое позволяет воздуху циркулировать. Не вносите подкормки и не используйте стимуляторы роста. На холоде стимуляторы не работают, а попытка повысить холодостойкость растений может привести к их преждевременному пробуждению. Подкормки также не следует вносить, так как они не помогут растениям пережить зиму.

