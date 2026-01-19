Зимой тоже размножаю комнатные растения: эти 6 укореняются даже при коротком дне

Зима обычно считается "не тем сезоном" для размножения комнатных растений, ведь многие из них замедляют рост и хуже наращивают корни. Но если хочется занять себя домашним проектом, спасти случайно сломанный побег или обновить уставшее растение, размножение вполне реально и в холодные месяцы — просто процесс может идти медленнее. Главное — выбирать виды, которые легко укореняются даже при коротком дне, и не мучить те растения, которые зимой склонны к покою и гнилям. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Комнатные растения, которые проще всего размножить зимой

Потос

Потос — один из самых благодарных вариантов: черенки укореняются и в воде, и в грунте. Зимой корни появляются дольше, поэтому полив после посадки должен быть умеренным, пока весной не начнётся активный рост.

Филодендрон

Большинство филодендронов легко дают корни, особенно лиановидные формы. Черенки можно укоренять в воде или в почве, а затем высаживать несколько штук в один горшок, чтобы куст выглядел пышнее. Для начала лучше брать более неприхотливые виды, а к "капризным" переходить позже.

Кулинарные травы

Зимой многие сохраняют любимые травы, занося черенки в дом. Быстрее всего укореняются травы с мягкими стеблями — например, базилик и мята, особенно в воде. Древесные травы вроде розмарина и лаванды тоже можно укоренять, но обычно им помогает гормон укоренения и посадка сразу в субстрат.

Монстера

Монстера выглядит эффектно и крупно, но размножается проще, чем кажется. Она укореняется круглый год, в том числе зимой, и в воде, и в почве. Из-за размеров растения черенкам с корнями лучше сразу подобрать более просторный горшок.

Паучье растение

Хлорофитум обычно выпускает "деток" в тёплый сезон, но при хорошем освещении это возможно и зимой. Удобнее всего укоренять детку, пока она ещё прикреплена к материнскому растению: её можно прижать к почве в отдельном горшке и отделять только после появления крепких корней.

Мать миллионов

Это растение проще остановить, чем размножить: оно само образует множество "деток" по краям листьев. Их можно собирать и высаживать, а также укоренять листовые или стеблевые черенки. Как и у многих суккулентов, срезам дают подсохнуть несколько дней, чтобы снизить риск гнили.

Ещё два "зимних фаворита" из той же логики

Чтобы проект был удачным, ориентируйтесь на растения, которые легко дают корни из стеблевых черенков или деток и не требуют сильного тепла. Именно поэтому в зимний список обычно попадают быстрорастущие лианы, некоторые травы и суккуленты, которые не боятся краткой паузы в росте.

5 растений, которые зимой лучше не трогать

Некоторые виды в холодный сезон уходят в полупокой: они медленно растут, хуже укореняются и чаще загнивают. В таких случаях размножение даёт больше стресса, чем пользы.

Сансевиерия. Зимой растёт медленно и чувствительнее к избытку влаги, поэтому повышается риск гнили. ZZ-растение. В период покоя черенки часто загнивают ещё до появления корней. Рождественский кактус. Он действительно способен укореняться зимой, но если растение цветёт, черенкование лучше отложить: цветение забирает много ресурсов. Орхидея фаленопсис. Часто цветёт зимой, и вмешательство в этот период сильнее стрессирует растение. Уши слона. Во время покоя становятся особенно чувствительными к влаге, и риск гнили заметно выше.

В итоге зимнее размножение работает лучше всего, когда вы выбираете виды, которые "прощают" медленный старт и не требуют идеальных условий. А если цель — сохранить растение здоровым, иногда самый умный шаг зимой — ничего не резать и дождаться весны.