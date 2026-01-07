Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 1:04

Эта зимняя ошибка с цветами губит их тихо — многие уверены, что всё делают правильно

Зимние подкормки поддерживают рост комнатных растений — цветоводы

Зимой уход за комнатными растениями часто сводят к минимуму, считая, что в холодный сезон им нужен только редкий полив. Однако это верно далеко не для всех зелёных питомцев. Многие тропические виды продолжают расти и даже цвести, а значит, без питания им не обойтись. Неправильный подход к подкормкам в это время может не помочь, а навредить. Об этом сообщает дзен-канал "Антонов сад — дача и огород".

Общие правила зимних подкормок

Зимой растения особенно чувствительны к ошибкам, поэтому важно соблюдать базовые принципы. Удобрения вносят только по влажной почве — сначала цветок поливают, а спустя 2-3 часа подкармливают. Это снижает риск ожога корней, который возможен при внесении минеральных составов в сухой грунт.

Лучшее время для подкормки — вечер или пасмурный день, когда на растения не попадает прямой солнечный свет. Дозировку увеличивать нельзя, а в ряде случаев её даже уменьшают по сравнению с летней нормой, так как обменные процессы зимой замедлены.

Какие растения нуждаются в питании

Не все комнатные цветы зимой отдыхают. В регулярных подкормках нуждаются тропические виды, которые сохраняют активность даже при коротком световом дне. К ним относят шлюмбергеру, сенполии, антуриумы, цикламены, пуансеттию, азалии и другие цветущие культуры.

Цитрусовые и декоративно-лиственные растения также подкармливают зимой, но реже — примерно один раз в месяц, чтобы поддержать их общее состояние.

Подходящие виды удобрений

Зимой используют только жидкие формы удобрений. Сухие минеральные смеси в этот период плохо растворяются из-за умеренного полива и могут создавать опасную концентрацию солей.

Оптимальный вариант — комплексные минеральные удобрения, разработанные для конкретных групп растений: бегоний, кактусов, азалий, сенполий. Из органики хорошо подходит жидкий биогумус.

Дополнительно применяют внекорневые подкормки — опрыскивание растворами микроэлементов, но только для нецветущих растений.

Народные средства для зимнего ухода

В домашних условиях можно использовать простые и доступные варианты. Настой банановой кожуры, вода после промывания круп, аквариумная вода, сок алоэ, настои из корок граната и цитрусовых, луковая шелуха и зольный раствор — все эти средства содержат полезные вещества и подходят для мягкой поддержки растений. Важно соблюдать умеренность и не сочетать сразу несколько подкормок.

Когда подкормки противопоказаны

Ослабленные, больные или поражённые вредителями растения удобрять нельзя. Сначала необходимо устранить проблему и дождаться возобновления роста.

Также не подкармливают растения сразу после покупки. Запаса стимуляторов и удобрений из теплицы им хватает на 1-1,5 месяца. Пересадку проводят через 2-3 недели, а к подкормкам приступают примерно через месяц.

Грамотные зимние подкормки помогают растениям пережить холодный сезон без потерь и сохранить декоративность до весны.

