Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Комнатные растения
Комнатные растения
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 16:31

Подкармливают как летом — и теряют цветы: зимний уход требует опасной точности

Комнатные растения зимой подкармливают реже чем летом — садоводы

Зимой комнатные растения нередко продолжают жить по летнему сценарию — выпускать бутоны, наращивать листву и радовать свежими красками. Особенно активно ведут себя выходцы из тропиков, для которых сезонность выражена слабее. Однако холодное время года меняет условия в квартире, и привычный уход уже не всегда подходит. Вопрос подкормки в этот период становится особенно важным. Об этом сообщает издание "Антонов сад".

Почему зимняя подкормка требует осторожности

Зимой световой день заметно сокращается, воздух в помещениях становится суше, а полив обычно уменьшают. Всё это напрямую влияет на то, как растения усваивают питание, и подтверждает наблюдения, что короткий день зимой уменьшает потребность растений в удобрениях. Главное правило — никогда не вносить удобрения в сухую почву. Сначала цветы поливают, дают земле хорошо пропитаться влагой, и только затем добавляют питательный раствор. Такой подход снижает риск ожога корней, который возможен даже при слабой концентрации магазинных средств.

Не менее важно выбирать подходящее время. Подкормку лучше проводить вечером, когда испарение минимально. За ночь растение успевает впитать необходимые микроэлементы, не испытывая дополнительного стресса. Увеличивать дозировку "для надёжности" не стоит: избыток питания чаще приводит к ослаблению корневой системы, чем к ускоренному росту.

Нужно ли подкармливать растения зимой

С наступлением осени частоту подкормок постепенно сокращают. Зимой нецветущие растения обычно удобряют не чаще одного раза в месяц. Цветущие виды продолжают получать питание в привычном режиме, но с уменьшенной дозой. Такой подход помогает избежать ситуации, когда зимние подкормки вредят растениям при избыточных дозах. Стимуляторы роста и агрессивные составы в холодный период исключают полностью: многие культуры находятся в фазе покоя и не способны полноценно их усвоить.

Какие растения нуждаются в подкормке

В первую очередь внимание уделяют тропическим видам и тем, кто продолжает цвести зимой. Для них выбирают удобрения с пониженным содержанием азота, чтобы не провоцировать чрезмерный рост зелёной массы. Цитрусовые в этот период подкармливают редко — примерно раз в месяц, используя универсальные средства в минимальной концентрации. Декоративно-лиственные растения также получают питание ограниченно, с обязательным снижением дозы.

Подходящие виды удобрений

Зимой предпочтение отдают жидким подкормкам, которые равномерно распределяются в почве. Гранулы использовать нежелательно: при редком поливе они могут растворяться неравномерно и повреждать корни. Подходят как универсальные составы, так и специализированные — для фиалок, роз, пальм и других культур. Многие цветоводы чередуют минеральные средства с органическими, например на основе биогумуса.

Внекорневую подкормку применяют только для нецветущих растений, аккуратно опрыскивая листья. Попадание раствора на бутоны может привести к их увяданию и потере декоративности.

Народные способы подкормки

Домашние средства часто становятся доступной альтернативой магазинным препаратам. Для этого используют настои банановой кожуры как источник калия, воду после промывания круп, аквариумную воду с продуктами жизнедеятельности рыб, раствор сока алоэ или настои кожуры граната и цитрусовых. Зольный раствор также применяют, но строго в умеренных количествах и после настаивания.

Когда удобрения противопоказаны

Подкормку временно прекращают при болезнях, появлении вредителей, сразу после пересадки или покупки растения. В эти периоды цветку важнее восстановление, чем стимуляция роста. Активное удобрение ослабленного растения может только усугубить проблему и замедлить адаптацию.

Если появились тревожные признаки

Неровные края и отверстия на листьях могут указывать на нехватку кальция. Пожелтение листвы часто корректируют специальными препаратами. Орхидеям при потере тургора и отсутствии цветения помогают мягкие стимуляторы и профильные удобрения, а для профилактики грибковых заболеваний используют биологические средства.

Грамотная зимняя подкормка помогает растениям сохранить здоровье и декоративность, не нарушая их естественные ритмы.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морковь, редис, горох, щавель, мяту и базилик выращивают зимой — Antonovsad 17.01.2026 в 13:16
Думала, зимой вырастить нельзя — подоконник доказал обратное уже через пару недель

Свежая зелень и овощи зимой — реальность. Какие культуры подходят для подоконника и что важно учесть, чтобы домашний огород радовал урожаем.

Читать полностью » В январе комнатные растения рекомендуют обрезать не более чем на треть — House Digest 17.01.2026 в 12:13
Обрезаю комнатные растения в январе — и они оживают на глазах: главное правило многие нарушают

Январь — удачное время для мягкой обрезки комнатных растений: какие виды стоит подстричь зимой, что убрать в первую очередь и каких ошибок избегать.

Читать полностью » Тропические растения цветут зимой при 12 часах искусственного света — bobvila 17.01.2026 в 9:14
Дом вместо джунглей: как тропические растения цветут даже в самый тёмный сезон

Как сохранить тропические растения зимой и добиться их цветения в помещении: свет, влажность, полив и нюансы ухода без лишнего риска.

Читать полностью » Повторное использование почвенной смеси допустили при хорошем состоянии — TG 16.01.2026 в 19:21
Выбрасывают зря: эта почвенная смесь может работать ещё сезон — если сделать одно действие

Повторное использование почвенной смеси может быть полезным и безопасным, если знать, когда и как её обновлять.

Читать полностью » Лук порей сеют примерно за 50 дней до высадки в грунт — Сообщество Про 16.01.2026 в 18:10
Рассаду сеяла "по привычке" — каждый год вытягивалась: поняла ошибку и всё изменилось

Выбор правильных сроков для посева рассады поможет вам вырастить крепкие растения и повысить урожай. Узнайте, как избежать ошибок и получить результат.

Читать полностью » Контейнер необходимо заполнять почвой наполовину перед разметкой посадок — House Digest 16.01.2026 в 16:07
Перестала копать лунки наугад — теперь расстановка растений в контейнере идеальна с первого раза

Узнайте, как с помощью простого лайфхака сделать идеальную посадку растений в контейнерах, не нарушая композицию и не теряя время.

Читать полностью » Виноград вырастили и заставили плодоносить в горшке — Николай Глущенко 16.01.2026 в 11:57
Лоза в горшке дала грозди — виноград начал плодоносить в квартире: нюанс скрывали годами

Виноград в квартире может не только расти, но и плодоносить. Как выбрать сорт, вырастить лозу в кадке и добиться стабильного урожая без участка.

Читать полностью » Орхидеи цветут 1–2 раза в год после периода отдыха — Вирджиния Хейс 15.01.2026 в 22:01
Листья и корни есть, бутонов нет: почему орхидея "застряла" и как запустить цветение

Узнайте, что мешает вашей орхидее цвести: 4 простых совета, которые помогут восстановить цветение. Плюс советы по уходу и условиям среды.

Читать полностью »

Новости
Общество
Выглядит успешно, но ломает изнутри: к чему на самом деле приводит работа на выходных
Авто и мото
Сильные морозы увеличивают нагрузку на основные узлы автомобиля — автомеханики
Советы и рекомендации
Запотевшие очки больше не проблема: этот состав очистит стекла
Спорт и фитнес
Упражнения на стуле укрепляют руки после 60 лет – специалисты по ЛФК
Питомцы
Тревога от одиночества является основной причиной деструктивного лая у собак — зоопсихологи
Питомцы
Кошки связывают память о человеке с безопасностью и бытом – ветмедсестра Джейн Дэвидсон
Авто и мото
Водители сталкиваются с конфликтами из-за снежных отвалов — автоинструкторы
Еда
Сельдерейное суфле готовят без бешамеля на сливках и яйцах - The Guardian
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet