Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
женщина опрыскивает растение
женщина опрыскивает растение
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:12

Тропический рай в квартире или пустыня? Вот как правильно поливать и опрыскивать цветы зимой

Агроном Петров: суккуленты и африканские фиалки нельзя опрыскивать зимой

Зимой, когда отопление в наших домах работает на полную мощность, воздух становится сухим, что может негативно сказаться на комнатных растениях. Возникает вопрос: нужно ли опрыскивать листья и как часто это следует делать? Опрыскивание может быть полезным, но эффект от него недолговременный. Оно не заменит полноценный увлажнитель воздуха или поддон с галькой. Разберемся, когда, как и какие растения стоит опрыскивать в зимний период.

Зачем опрыскивать растения зимой?

Опрыскивание временно увеличивает влажность вокруг листьев, что может снизить стресс у тропических растений, любящих влажный воздух. Кроме того, оно помогает смыть пыль, улучшает газообмен и способствует фотосинтезу. Однако эффект от опрыскивания кратковременный – капли быстро испаряются, особенно в отапливаемых помещениях. При неправильном опрыскивании могут появиться пятна и развиться грибковые заболевания. Поэтому опрыскивание стоит использовать в качестве дополнения к более стабильным способам повышения влажности.

Как отопление влияет на влажность?

Зимой относительная влажность в помещениях часто опускается ниже 30-40%, в то время как для большинства комнатных растений оптимальный показатель составляет 40-60%, а для некоторых тропических видов – 60-70%.

В теплых и солнечных комнатах воздух суше, и листья после опрыскивания высыхают быстрее. В более прохладных местах влажность сохраняется дольше, что увеличивает риск переувлажнения и развития болезней.

Рекомендуется следить за уровнем влажности с помощью гигрометра и переставлять чувствительные растения подальше от радиаторов и кондиционеров.

Какие растения нуждаются в опрыскивании?

Пользу от опрыскивания могут получить растения с тонкими листьями, любящие влажный воздух, такие как:

  • Папоротники.
  • Калатеи.
  • Маранты.
  • Спатифиллумы.
  • Некоторые джунглевые ароидные.

Орхидеи предпочитают повышенную влажность вокруг корней, а не частое смачивание листьев. Небольшое опрыскивание допустимо при хорошей вентиляции.

Суккуленты, кактусы и растения с опушенными листьями (например, африканские фиалки) опрыскивать не рекомендуется, так как капли могут оставлять пятна и способствовать развитию грибковых инфекций.

Как часто опрыскивать?

При сухом воздухе чувствительные тропические растения можно опрыскивать 2-3 раза в неделю по утрам, чтобы листья успели высохнуть до вечера. В очень сухих помещениях с центральным отоплением в промежуточные дни можно слегка опрыскивать растения водой из пульверизатора. Но избегайте ежедневного "замачивания".

В помещениях с нормальной влажностью или при использовании увлажнителя воздуха опрыскивание может быть редким или вовсе не нужным. Не следует опрыскивать растения перед холодной ночью, при сквозняках, плохой циркуляции воздуха или когда растение находится в состоянии стресса.

Какую воду использовать для опрыскивания?

Используйте воду комнатной температуры. Слишком холодная вода может вызвать стресс и образование пятен, а жесткая вода оставляет на листьях белый налет. Для чувствительных растений лучше использовать фильтрованную, кипяченую или дождевую воду.

Всегда опрыскивайте тонким слоем, избегая чрезмерного увлажнения и скопления воды в розетках и пазухах листьев. Если после высыхания остаются белые следы, перейдите на более мягкую воду и уменьшите частоту опрыскивания.

Как правильно опрыскивать?

Опрыскивайте растения с расстояния 30-40 см, чтобы создать равномерный "туманный" слой. Направляйте струю на воздух вокруг листьев и на нижнюю сторону листовой пластины, не смачивая обильно сердцевину растения и цветки.

Проводите опрыскивание в начале дня и обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, чтобы листья успели высохнуть до вечера. Параллельно протирайте пыль с листьев сухой тканью или устраивайте растениям теплый душ.

После опрыскивания удалите воду, скопившуюся в поддонах, чтобы предотвратить появление плесени и мошек.

Какие растения не следует опрыскивать?

Не следует опрыскивать суккуленты и кактусы, а также растения с опушенными листьями (африканские фиалки, некоторые бегонии, глоксинии). Капли воды оставляют на них трудноудаляемые пятна и увеличивают риск развития серой гнили и мучнистой росы.

У бромелиевых не следует заполнять воронки листьев водой в холодных помещениях. Вместо опрыскивания повышайте влажность в помещении или используйте подставки с галькой.

Другие способы поддержания влажности

Наиболее эффективными способами повышения влажности являются:

  • Использование увлажнителей воздуха.
  • Установка поддонов с галькой.
  • Группировка растений (вместе они создают более влажный микроклимат).

Ставьте горшки на подставки или ножки для обеспечения циркуляции воздуха под дном. Регулярно удаляйте пыль с листьев для улучшения светопоглощения и уменьшения испарения. Если у вас есть гигростат, установите желаемый уровень влажности в пределах 40-60% и следите за образованием конденсата на холодных окнах.

Опрыскивание зимой – это дополнительный, а не основной способ повышения влажности. Оно может быть полезно для тропических растений при очень сухом воздухе, если все сделано правильно. Избегайте опрыскивания суккулентов и растений с опушенными листьями. Ориентируйтесь на реальный уровень влажности и особенности конкретных растений. Это поможет снизить стресс, предотвратить развитие болезней и сохранить свежий вид листьев до весны.

"Поддержание оптимального уровня влажности – ключ к здоровью и красоте ваших комнатных растений в зимний период", – подчеркнул Иван Петров, агроном.

FAQ

Как выбрать увлажнитель воздуха для растений?

При выборе увлажнителя воздуха ориентируйтесь на площадь помещения, наличие гигростата для контроля уровня влажности и тип увлажнителя (ультразвуковой, традиционный, паровой).

Сколько стоит увлажнитель воздуха для растений?

Стоимость увлажнителя воздуха варьируется в зависимости от его типа, мощности и функциональности. Простые модели можно приобрести за 1500-3000 рублей, более продвинутые – за 5000-15000 рублей и выше.

Что лучше для растений: опрыскивание или увлажнитель воздуха?

Увлажнитель воздуха – более эффективное решение для поддержания стабильного уровня влажности в помещении. Опрыскивание – это временная мера, которая может быть полезна в дополнение к увлажнителю.

Мифы и правда

Миф: Опрыскивание – лучший способ повысить влажность для растений зимой.

Правда: Опрыскивание дает лишь кратковременный эффект, а более эффективны увлажнители воздуха и другие методы.

Миф: Все растения нуждаются в опрыскивании зимой.

Правда: Суккуленты и растения с опушенными листьями не рекомендуется опрыскивать.

Миф: Можно опрыскивать растения в любое время суток.

Правда: Лучше опрыскивать растения утром, чтобы листья успели высохнуть до вечера.

Факты

Высокая влажность помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.

Недостаток влаги может привести к пожелтению и опаданию листьев.

Регулярное опрыскивание помогает защитить растения от вредителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Journal of Building Engineering: эпипремнум и плющ помогают бороться с сыростью сегодня в 14:22
Дом душный и сырой? Эти растения высушат стены лучше любого осушителя

Некоторые растения способны не только украшать интерьер, но и спасать от сырости и плесени. Рассказываем, какие зелёные помощники сделают воздух дома чище и суше.

Читать полностью » Засыхание пера лука связано с вредителями и дефицитом питательных веществ — Лидия Васильева сегодня в 14:06
Жёлтые перья — чёрный сигнал: лук под угрозой гибели, если не действовать сейчас

Почему у лука желтеют и сохнут кончики перьев? Разбираем главные причины — от ошибок в поливе до вредителей и болезней — и рассказываем, как спасти растения и урожай.

Читать полностью » Хлорофитум и аглаонема способны выживать в ванной только при LED-освещении сегодня в 13:52
Зелёные квартиранты без окон: растения, которые чувствуют себя как дома даже в ванной

Даже в ванной без окна можно создать зелёный уголок. Главное — знать, какие растения не боятся тени и как обеспечить им комфорт.

Читать полностью » Тля поражает листья и бутоны, но помогает мыльный раствор — Евгений Соколов сегодня в 13:06
Вы сами разводите тлю на участке: одна привычка превращает сад в рассадник вредителей

Тля может уничтожить урожай за считанные недели. Узнайте, как избавиться от вредителя с помощью воды, мыла и натуральных средств, не прибегая к химии.

Читать полностью » Спелая тыква с твердой плодоножкой и сухой кожурой хранится до весны сегодня в 12:41
Тыква переживёт зиму лучше вас: хитрости, о которых не догадываются даже дачники

Хранить тыкву в квартире можно без погреба и подвала. Главное — выбрать подходящие сорта и создать комфортные условия, чтобы витаминный урожай не испортился.

Читать полностью » Нектарин из косточки при правильной подготовке даёт крепкое дерево — Ирина Белоусова сегодня в 12:06
Косточка — не мусор, а билет в лето: как дачники превращают остатки нектарина в урожай

Вырастить нектарин из косточки — реально! Узнайте, как выбрать семена, прорастить их и ухаживать за саженцем, чтобы уже через несколько лет собрать сладкие плоды с собственного дерева.

Читать полностью » Учёные советуют отказаться от глубокой перекопки и уборки листвы осенью сегодня в 11:35
Не трогайте почву — и она отблагодарит: как природа готовит грядки лучше человека

Главное осеннее открытие садовода: перестать мешать природе работать. Шесть привычек, от которых стоит отказаться, чтобы растения зимовали крепче, а урожай вырос.

Читать полностью » Проволочник в огороде погибает после внесения золы и перекопки — Алексей Шевелёв сегодня в 11:06
Железный враг под землёй: как проволочник превращает урожай в решето

Проволочник — скрытный, но опасный враг урожая. Рассказываем, какие растения отпугивают вредителя, как применять золу и марганцовку, чтобы защитить грядки без химии.

Читать полностью »

Новости
Дом
Аспирин и глицерин помогают смягчить полотенца после стирки
Авто и мото
Собаку нужно приучать к машине с четырёх месяцев, чтобы снизить тревожность при поездках
Еда
Диетологи советуют заменять сахар фруктами и мёдом для снижения калорийности выпечки
Садоводство
Оптимальная зимняя температура для герани 16–18 °C — агроном
Дом
Эксперты советуют использовать вертикальные системы хранения, чтобы освободить место в гараже
Красота и здоровье
Практики осознанности и отдых помогают снизить тревожность и нарушения сна, связанные с перфекционизмом
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дайана Лэдд скончалась в возрасте 89 лет в своём доме в Калифорнии
Наука
Пущинский научный центр РАН: у пациентов с диабетом риск болезни Альцгеймера повышен на 65%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet