Зима высасывает силы, но не у всех: два приёма спорта возвращают энергию при нулевой мотивации

Усталость, апатия и ощущение бесконечной зимы знакомы многим, когда новогодние праздники остаются позади, а световой день заметно сокращается. Организм реагирует на холод и нехватку солнца снижением энергии, а привычная мотивация словно растворяется. Именно в этот период особенно остро встаёт вопрос, как поддержать внутренний баланс и не дать зимней хандре взять верх. Об этом сообщает издание Femina.

Свет и движение как основа зимнего благополучия

Зима создаёт сразу несколько факторов риска для психического и физического состояния. Короткие дни, редкие прогулки и снижение социальной активности могут привести к устойчивой усталости и перепадам настроения. Сезонное аффективное расстройство напрямую связано с дефицитом естественного света, который влияет на биологические ритмы, сон и уровень бодрствования. В таких условиях физическая активность становится одним из самых действенных инструментов поддержки организма.

"Зимой недостаток света, холод и сокращение социальных взаимодействий приводят к снижению мотивации", — отмечает национальный технический директор Французской федерации "Спорт для всех" Стефани Мерль.

Регулярные занятия спортом стимулируют выработку дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за настроение и внутренний тонус. Этот эффект важен не только для тела: движение помогает справляться с тревожностью, улучшает концентрацию и возвращает ощущение контроля над повседневной жизнью. Не случайно физическая активность уменьшила риск депрессии и рассматривается как эффективный способ профилактики эмоционального спада зимой.

Почему важно выходить на улицу даже зимой

Особую роль в холодный сезон играет активность на свежем воздухе. Даже короткая прогулка при дневном свете помогает частично компенсировать нехватку солнца и положительно отражается на самочувствии. Ходьба, бег или езда на велосипеде позволяют совместить умеренную нагрузку с воздействием естественного освещения, что особенно важно для людей, работающих в помещениях.

"Эта практика перекликается с подходами спорта высших достижений, где к нехватке света относятся серьёзно и иногда используют светотерапию", — подчёркивается в материалах Французской федерации "Спорт для всех".

Исследования показывают, что физическая активность укрепляет иммунитет, снижает усталость и стресс, повышает самооценку и улучшает настроение. Такой эффект формирует положительный цикл: движение повышает уровень энергии и желание продолжать занятия. В этом контексте ходьба на улице задействует больше мышц и одновременно помогает психологически разгрузиться в серые зимние дни.

Социальный эффект спорта в холодное время года

Помимо физиологических преимуществ, спорт помогает справляться с чувством изоляции, которое зимой усиливается. Групповые занятия — от скандинавской ходьбы до организованных прогулок — создают пространство для общения и поддержки, укрепляя социальные связи.

"Групповые занятия могут стать мощным средством установления социальных связей. Общие цели, взаимопомощь и дружелюбие помогают чувствовать себя лучше", — говорит Стефани Мерль.

Даже для тех, кто предпочитает тренироваться в одиночку, партнёр по занятиям повышает регулярность и вовлечённость. При этом зимой важно учитывать сезонные особенности: уделять больше внимания разминке, поддерживать водный баланс и не забывать о восстановлении после нагрузки.

Зима не ограничивает возможности для движения. Активный транспорт, бытовая активность, спокойные практики вроде йоги или тай-чи и более динамичные форматы — танцы или аэробика — помогают сохранять регулярность. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной активности в неделю, подчёркивая, что решающее значение имеет не интенсивность, а постоянство и сокращение времени, проведённого сидя.