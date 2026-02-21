Зимние прогулки стали короче — артрит у собак обостряется сильнее, чем кажется

Зимние холода могут стать настоящим испытанием не только для людей, но и для домашних животных. С понижением температуры многие владельцы замечают, что их собаки двигаются осторожнее и быстрее устают. Особенно это касается пожилых питомцев, страдающих заболеваниями суставов. Об этом сообщает издание Daily Record.

Почему холод усиливает боль в суставах

Синоптики предупреждают о похолодании в Шотландии, и ветеринары обращают внимание на то, что мороз способен усугублять симптомы артрита у собак. По словам специалистов, изменения погоды напрямую отражаются на состоянии опорно-двигательного аппарата животных. Владельцы нередко замечают, что питомец становится менее активным, с трудом встаёт после сна или избегает длительных прогулок.

"Холодная погода может снизить вязкость суставной жидкости вашей собаки, увеличивая толщину синовиальной жидкости", — объясняет главный ветеринар службы подписки на корм для собак Tails Шон Маккормак.

Более густая суставная жидкость затрудняет плавное движение, из-за чего возникает ощущение скованности. Кроме того, при низких температурах кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло тела. Это уменьшает приток крови к конечностям и может усиливать воспалительные процессы в поражённых суставах.

Свою роль играет и мышечная реакция на холод. Мышцы непроизвольно сокращаются, помогая организму сохранять тепло, однако дополнительное напряжение увеличивает нагрузку на уже ослабленные суставы. Если собака к тому же меньше двигается зимой — из-за дождя, ветра или снега — подвижность снижается ещё сильнее.

Поведение питомца в мороз

Изменения можно заметить и дома. Если в помещении прохладно, животное чаще сворачивается в тесный клубок или старается устроиться в укромном месте. Такие позы помогают согреться, но создают дополнительное давление на болезненные участки тела.

Во время прогулок холодный воздух может вызывать дрожь. Продолжительное дрожание повышает мышечное напряжение и способно усиливать дискомфорт вокруг поражённых суставов. В результате собака начинает двигаться медленнее, чаще останавливается или отказывается от привычных маршрутов.

Ветеринары подчёркивают: если появляются признаки скованности, хромоты или явного болевого синдрома, необходимо проконсультироваться со специалистом. Ранняя диагностика позволяет подобрать корректное лечение и замедлить прогрессирование заболевания.

Как помочь собаке зимой

Поддержание комфортной температуры — один из ключевых факторов. Тёплая, хорошо утеплённая лежанка помогает снизить давление на суставы и обеспечивает полноценный отдых. Дополнительные пледы или перенос лежанки подальше от сквозняков также могут существенно облегчить состояние питомца.

Умеренная физическая активность остаётся важной даже в холодное время года. Короткие, но регулярные прогулки или мягкие упражнения в помещении поддерживают гибкость суставов и препятствуют застою. Резкие нагрузки при этом нежелательны: предпочтение стоит отдавать плавным движениям и спокойному темпу.

Дополнительная защита от холода во время прогулок — ещё одна мера профилактики. Тёплая водонепроницаемая одежда помогает сохранить тепло и уменьшить влияние ветра и влаги. Регулярный лёгкий массаж улучшает кровообращение и снижает мышечное напряжение, что положительно отражается на самочувствии животного.

Отдельное внимание уделяется питанию. Рацион с качественным нежирным белком поддерживает мышечную массу, а продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, обладают противовоспалительным эффектом. В ветеринарной практике также используются добавки с глюкозамином и хондроитином для поддержки суставов — их применение следует обсуждать с врачом.

Регулярные осмотры у ветеринара позволяют отслеживать динамику заболевания и своевременно корректировать терапию. Комплексный подход — тепло, движение, питание и медицинский контроль — помогает снизить проявления артрита и сохранить активность питомца даже в морозные месяцы.