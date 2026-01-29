Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Заснеженная парковка
© NewsInfo.Ru by Иван Рогов is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:20

Невидимая разметка — реальные наказания: зимой парковка становится ловушкой без шансов на оправдание

Заснеженные улицы зимой нередко превращаются в зону неопределённости для автомобилистов. Под плотным слоем снега исчезают дорожные знаки, разметка и даже границы парковочных мест, из-за чего привычные ориентиры становятся недоступными. В таких условиях многие водители рискуют получить штраф, даже не подозревая о нарушении. Об этом сообщает "Российская газета".

Почему возникла инициатива

С предложением пересмотреть практику штрафов за неправильную парковку в период сильных снегопадов выступил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев. Он направил соответствующее обращение в МВД России, указав на системную проблему, с которой автомобилисты сталкиваются каждую зиму. Речь идёт о ситуациях, когда запрещающие знаки, дорожная разметка, бордюры и границы парковочных мест полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы.

По словам парламентария, поводом для инициативы стали многочисленные обращения граждан. В холодное время года водители регулярно получают штрафы по статье 12.19 КоАП РФ за остановку или стоянку в местах, где визуально невозможно определить наличие запрета. Подобные ситуации особенно часто возникают во дворах и на городских улицах, где даже действующие правила оплаты парковки не спасают от спорных трактовок.

Вопрос вины и закона

В своём обращении Дмитрий Гусев ссылается на статью 2.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, где прямо указано, что ответственность возможна только при наличии вины. Если водитель физически не может определить, действует ли запрет, говорить о виновном поведении некорректно.

В документе подчёркивается, что при обильных осадках отсутствуют как умысел, так и неосторожность. Запреты на остановку и стоянку становятся недоступными для восприятия, а значит, у автомобилиста нет реальной возможности осознанно нарушить правила. Подобная логика уже применяется в других зимних ситуациях, например, когда инспекторы оценивают, был ли умысел в том, что номер оказался скрыт снегом.

"Нельзя штрафовать человека за то, что он физически не может увидеть", — прокомментировал депутат Государственной думы Дмитрий Гусев.

Он подчеркнул, что когда разметка, знаки и границы парковки полностью засыпаны снегом, формальный подход к наказаниям противоречит и здравому смыслу, и действующему законодательству.

Цель обращения и возможные последствия

По словам автора инициативы, речь не идёт об ослаблении правил дорожного движения. Основная цель — исключить необоснованные штрафы и защитить права добросовестных водителей в период сложных погодных условий. Парламентарий отмечает, что соблюдение ПДД остаётся обязательным, однако ответственность должна применяться только там, где у человека была реальная возможность следовать установленным требованиям.

В случае поддержки предложения это может привести к более гибкому и взвешенному подходу со стороны контролирующих органов в зимний период. Для водителей же подобные изменения означали бы снижение числа спорных штрафов и более предсказуемые правила игры в условиях снегопадов.

В российском климате проблема видимости дорожной инфраструктуры зимой остаётся актуальной из года в год, и инициатива поднимает важный вопрос о балансе между формальным соблюдением норм и объективными обстоятельствами, с которыми сталкиваются участники дорожного движения.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

