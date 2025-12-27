Зимой делал обгон как летом — и чуть не пожалел: этот момент решает всё

Зимой любой выезд на встречную полосу превращается в испытание даже для опытных водителей. Скользкое покрытие, снег и плохая видимость искажают восприятие дороги и заставляют ошибаться в расчетах. Маневры, которые летом кажутся привычными, в холодное время года могут привести к потере контроля над автомобилем. Об этом рассказало издание "Аргументы и факты".

Почему зимний обгон особенно опасен

В холодный сезон машина ведет себя иначе из-за гололеда и неоднородного покрытия. Снег, наледь и участки с разным сцеплением мешают точно оценить дистанцию и время, необходимое для завершения маневра. В темноте водитель видит ограниченный участок трассы, поэтому риск неверного расчета возрастает. Дополнительную угрозу создают неожиданные факторы, которые проявляются именно во время опережения и напрямую влияют на управляемость автомобиля.

Даже при относительно свободной дороге внезапное изменение сцепления колес с покрытием может привести к сносу. В такой ситуации водитель часто реагирует инстинктивно — резко тормозит или крутит руль, что лишь усугубляет положение. Зимой цена подобных ошибок значительно выше, чем летом, особенно если игнорируются базовые принципы зимнего вождения.

Снежные переметы и потеря управления

Наиболее сложные условия возникают на открытых и ветреных участках трасс. Здесь снег, перенесенный порывами ветра, образует переметы и неровности, которые внешне могут выглядеть безопасно. Под слоем снега скрываются своеобразные "трамплины", способные резко изменить траекторию движения автомобиля.

При наезде на такой участок на высокой скорости машина может внезапно потерять устойчивость, причем это касается не только легковых авто, но и грузовиков. Особенно опасна ситуация, когда во время обгона одно из колес задевает снежный нанос, выходящий за край обочины. Автомобиль получает сильный боковой увод, а попытки выровнять его резкими движениями руля и торможением нередко заканчиваются столкновением.

Именно поэтому перед началом маневра важно учитывать состояние покрытия и при необходимости отказаться от обгона на плохо очищенных участках дороги.

Когда дорога кажется шире, чем есть на самом деле

Еще одна зимняя ловушка — визуально расширенная проезжая часть. После работы дорожной техники на обочинах остаются широкие полосы утрамбованного снега, которые могут создавать иллюзию дополнительного пространства. На самом деле край дороги часто находится значительно ближе, чем кажется водителю.

Во время обгона автомобиль может частично заехать на такую "ложную" обочину. На высокой скорости левое колесо рискует соскочить с твердого покрытия и упереться в сугроб или рыхлый снег. На границе асфальта и обочины нередко образуется углубление, удар о которое способен нарушить устойчивость машины и повредить подвеску.

Подобные ошибки совершают и водители грузовиков, ориентируясь на мнимую ширину дороги при выборе полосы движения на трассе.

Плавность и запас дистанции решают все

Распространенной ошибкой остается зимний "летний" стиль вождения. Некоторые водители выезжают на встречную полосу с повернутыми колесами, находясь слишком близко к обгоняемому транспорту, и резко увеличивают подачу газа. На скользком покрытии это часто приводит к сносу и раскачиванию автомобиля, которое легко перерастает в занос.

Гораздо безопаснее действовать иначе. Пересекать снежный нанос между полосами следует плавно, на ровном газу и на достаточном расстоянии от другого транспорта. Разгон лучше начинать уже после того, как автомобиль полностью оказался на встречной полосе и стабилизировался. Завершение маневра требует той же аккуратности: сначала снижение скорости на очищенном участке, затем спокойный возврат на свою полосу.

Такой подход требует большего запаса пространства и времени, чем летом, но именно он позволяет сохранить контроль над машиной и избежать критических ситуаций.