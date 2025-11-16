Меха против морозов: как челябинцы утепляются, когда цены летят вверх

Зима для челябинцев — не только испытание морозами, но и сезон ярких обновок. Шубы, дубленки и пуховики снова в центре внимания, но как не растеряться среди цен и предложений, когда "утеплиться" становится всё дороже?

Цены растут — спрос тоже

Стильная зимняя одежда дорожает: в октябре 2025 года женская верхняя одежда подорожала на 4%, мужская — на 3%. Особенно заметен рост цен на кожаные куртки и пуховики, а вот летние и демисезонные вещи даже подешевели. Средняя стоимость меховой шубы в России за год выросла на 9% и достигла 204 тысяч рублей, а спрос на меховые изделия только увеличивается.

Где купить и сколько стоит — анализ челябинских магазинов

Пуховики - самый доступный способ утеплиться. Их цена зависит от бренда, материала и страны производства. Самые простые модели можно найти за пару тысяч рублей, хорошие — обойдутся в 15-30 тысяч, а премиальные — до 75 тысяч рублей.

Дубленки - выбор тех, кто ценит натуральные материалы. В "Малине" цены стартуют от 29 тысяч рублей, самые дорогие модели доходят до 122 тысяч. В "Снежной королеве" дубленка может стоить от 15 до 160 тысяч рублей, а мужские варианты — от 9 до 52 тысяч.

Шубы - всегда символ достатка. В "Снежной королеве" норковые шубы стоят от 64 до 390 тысяч рублей, овчинные — от 25 тысяч. Искусственные меха дешевле — от 11 тысяч рублей, а дизайнерские экошубы с принтами — до 43 тысяч. В "Мехах Малина" норка начинается с 56 тысяч, а самые эксклюзивные меха — от куницы до соболя — могут стоить до миллиона рублей.

Экошубы и покупки на маркетплейсах: экономия или риск?

Современные экошубы сложно отличить от натуральных, они дешевле и не требуют сложного ухода. Но заказывая на маркетплейсах, легко нарваться на "котика в мешке". Как рассказывает Людмила из Челябинска, покупка недорогой шубы из Китая — всегда лотерея: можно получить как уютное пальто, так и смешную флиску. Главный совет — внимательно читать отзывы и сравнивать предложения, чтобы не разочароваться.

Что выбрать?

Челябинки уверены: без хорошей шубы или пуховика зиму не пережить. А чтобы покупка радовала, лучше подбирать вещи осознанно — исходя из своего стиля, целей и бюджета. Оцените материалы, попробуйте модели в разных магазинах и не гонитесь за подозрительно низкой ценой.