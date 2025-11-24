Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
пара туристов на снегу
пара туристов на снегу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 19:50

Надела лыжи и сделала одно движение — калории улетели за полчаса

Беговые лыжи улучшают работу дыхательной системы — спортивные врачи

Зимний отпуск ассоциируется с катанием на лыжах, горячим шоколадом и уютными вечерами у камина. Но даже самые заядлые любители горных трасс иногда хотят сменить ритм и попробовать что-то новое. Если вы устали от склонов, дайте мышцам передышку и переключитесь на другие зимние активности, которые не только принесут удовольствие, но и помогут сжечь калории.

1. Собаки, скорость и драйв

Где: Breckenridge Ski Resort, Колорадо
Катание на собачьих упряжках — это не просто прогулка по снегу, а настоящее приключение. В компании Good Times Adventure участники тура делятся ролями: кто-то управляет упряжкой, а кто-то наслаждается поездкой на санях. Настоящим вызовом станет подъем в гору — именно в этот момент вы почувствуете, как активно работает сердце. Мышцы ног и рук включаются в процесс, а эмоции переполняют — ведь не каждый день удается стать частью команды энергичных хаски.

2. Полет над зимним лесом

Где: Whistler Blackcomb, Британская Колумбия
Зиплайн — это возможность увидеть заснеженный лес с высоты птичьего полета. В Whistler Blackcomb работает Ziptrek Ecotour, где можно выбрать один из четырех туров, включая Mammoth Tour с 10 линиями и продолжительностью 4,5 часа. Любителям атмосферы ночи подойдет Twilight Tour — полет под светом налобных фонарей и тысяч светодиодов. Такой вид отдыха сочетает в себе адреналин и красоту природы, а мышцы рук и корпуса получат отличную нагрузку.

3. Беговые лыжи: испытание на выносливость

Где: Crystal Mountain Resort, Мичиган
Беговые лыжи — идеальный вариант для тех, кто ценит активность без риска падений с высоты. Трассы Crystal Mountain тянутся более чем на 40 километров: от спокойных прогулочных маршрутов до черных трасс с подъемами и спусками. После насыщенной тренировки можно расслабиться в Crystal Spa — первом в регионе экоспа с сертификатом LEED. Тепло сауны, эфирные масла и массаж помогут восстановить силы и подготовиться к следующему дню.

4. Прогулка под луной и ужин у камина

Где: Deer Valley Resort, Юта
Один из самых романтичных вариантов активного отдыха — ночной поход на снегоступах. В Deer Valley можно присоединиться к экскурсии от White Pine Touring: маршрут проходит по склонам горы при свете луны и фонарей. Завершается прогулка в Empire Canyon Lodge, где гостей ждет ужин Fireside Dining — четыре швейцарских блюда, приготовленные у камина. После прогулки свежий хлеб, сыр и фондю кажутся особенно вкусными.

5. Детская радость на новый лад

Где: Copper Mountain Resort, Колорадо
В "The Barn at Woodward" можно снова почувствовать себя ребенком: прыгать на батутах, кувыркаться на мягких матах и нырять в бассейн из поролона. Для новичков проводят 75-минутные вводные занятия. Это место создано не только для сноубордистов, отрабатывающих трюки, но и для всех, кто хочет выплеснуть энергию. За час активных прыжков можно потратить до 400 калорий, а хорошее настроение обеспечено.

6. Тепло, пар и полное расслабление

Где: Mont Tremblant Resort, Квебек
После всех приключений самое время отдохнуть телом и душой. В спа-комплексе Scandinave Spa практикуется чередование горячих и холодных процедур. Посетители перемещаются между парной с эвкалиптом, финской сауной и горячими ваннами, а затем охлаждаются под водопадом или в реке Диабл. Этот контраст укрепляет сосуды, улучшает обмен веществ и снимает мышечное напряжение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничить зимний отдых только катанием на лыжах.
Последствие: перегрузка суставов, усталость, потеря интереса.
Альтернатива: разнообразьте активность — попробуйте зиплайн, собачьи упряжки или прогулки на снегоступах. Это снизит риск травм и сделает отпуск более насыщенным.

А что если…

Нет возможности поехать в горы? Тогда устройте мини-версию активного отдыха дома: поход в лес с термосом, катание на коньках, прогулки по парку. Главное — движение и удовольствие от процесса.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая калорийная отдача без скучного фитнеса

  • Свежий воздух и насыщение организма кислородом

  • Укрепление сердечно-сосудистой системы

Минусы:

  • Необходима подходящая экипировка

  • Зависимость от погоды

  • Возможность переохлаждения без подготовки

FAQ

Как выбрать одежду для активного отдыха зимой?
Выбирайте многослойность: термобелье, утепляющий слой и влагонепроницаемую куртку.

Сколько калорий можно сжечь за день активности?
От 400 до 1200 — в зависимости от вида занятия и вашей физической формы.

Что лучше: горные или беговые лыжи?
Горные развивают координацию и силу ног, беговые — выносливость и дыхательную систему.

Мифы и правда

  • Миф: зимой организм не худеет.
    Правда: при низких температурах тело расходует больше энергии для обогрева.
  • Миф: собачьи упряжки — только для спортсменов.
    Правда: в большинстве туров участвуют новички, а инструктаж делает катание безопасным.
  • Миф: зиплайн — экстремальный вид спорта.
    Правда: современные линии рассчитаны на комфорт и безопасность даже для начинающих.

3 интересных факта

  1. При катании на снегоступах за час можно сжечь до 600 калорий.

  2. Финская сауна ускоряет обмен веществ на 20%.

  3. После катания на упряжке эндорфины повышаются почти так же, как после бега.

Исторический контекст

Традиция активного отдыха зимой берет начало в Скандинавии, где жители привыкли сочетать спорт и природу. Собачьи упряжки использовались не ради развлечения, а как способ передвижения по снегу. Позже, с развитием курортов, такие занятия превратились в часть зимней культуры, объединяя спорт, отдых и удовольствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки с гирями сжигают до 300 калорий за 15 минут — тренер Боб Харпер сегодня в 15:50
Купила гири — теперь не трачу деньги на спортзал: фигура подтянулась сама собой

Забудьте о скучных тренировках — гири помогут сжечь сотни калорий и сделать мышцы рельефными. Один простой приём изменит ваше тело.

Читать полностью » Ходьба трижды в неделю усиливает работу мозга — нейрофизиолог Мерцених сегодня в 15:10
Хожу по 40 минут три раза в неделю — и мозг будто просыпается заново

Иногда даже после отдыха чувствуешь усталость ума? Возможно, секрет бодрости — не в кроссвордах, а в движении. Узнай, как прогулки возвращают фокус.

Читать полностью » Для улучшения сна полезна вечерняя йога дома — считают врачи-сомнологи сегодня в 9:50
Попробовала вечернюю йогу дома — и забыла, что такое бессонница

После нескольких бессонных ночей автор решает лечь пораньше и просыпается обновлённой. Почему сон важнее любых тренировок и как вернуть себе энергию?

Читать полностью » Танцы у пилона признаны опасными для беременных — Американский совет по фитнесу сегодня в 9:10
Беременная встала к пилону — и весь зал онемел: вот что случилось дальше

Актриса Христина Эпплгейт удивила поклонников, снявшись в шутливом ролике, где будущие мамы осваивают танцы у пилона. Но безопасно ли это для беременных?

Читать полностью » Короткие паузы в упражнениях ускоряют рост мышц — физиолог Том Холланд сегодня в 8:50
Всего одно движение в планке — и пресс стал виден даже без диет

Пять простых приёмов, которые помогут сделать мышцы подтянутыми без долгих тренировок и сложных программ — всё за счёт правильной техники и внимания к деталям.

Читать полностью » Поза Дерева улучшает координацию движений и баланс — врачи-реабилитологи сегодня в 8:10
Делала всего одно движение в йоге — живот стал плоским, а осанка идеальной

Праздничное настроение можно вплести не только в украшение дома, но и в практику йоги. Поза Мудреца с деревом поможет укрепить тело и ощутить внутренний баланс.

Читать полностью » Плавные движения улучшают гибкость и устойчивость — мнение йога-инструктора сегодня в 7:50
Домашние упражнения творят чудеса — попробовала и удивилась результату

Домашние функциональные упражнения помогают держать тело в тонусе без спортзала и оборудования, а плавные движения делают тренировку комфортной и доступной.

Читать полностью » Залы предложили бесплатные тренировки в декабре — представители фитнес-индустрии сегодня в 7:10
Купила абонемент в зал — а секрет экономии оказался прямо под носом

Пора готовиться к Новому году — вместе с выгодными акциями фитнес-клубов. Узнай, где найти лучшие условия и как не попасться на маркетинговые уловки.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Дивеево признали одним из центров духовного туризма России — аналитики отрасли
Наука
Гравитационно-волновой детектор LIGO зарегистрировал кандидата в чёрные дыры — Крун
Спорт и фитнес
Креатин улучшает силу и восстановление после тренировок — совет врача
Наука
Ощущение предсказания при дежавю не повышает точность прогноза — sciencedirect
Красота и здоровье
Алкоголь ускоряет набор веса в праздничный сезон, сообщили врачи
Питомцы
Греческая овчарка охраняет территории и скот от диких животных
Авто и мото
Неприятный запах из кондиционера автомобиля вызывают бактерии и плесень — автоэксперт
Культура и шоу-бизнес
Кейт Миддлтон ограничила общение принца Уильяма с Роуз Хэнбери — эксперт Эндрю Лоуни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet