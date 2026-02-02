Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Механик проверяет двигатель
Механик проверяет двигатель
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 12:42

Двигатель зимой начал активно подъедать масло — причина напугала водителей, но оказалась не поломкой

Зимой многие автомобили начинают "подъедать" масло заметно активнее, и это часто вызывает тревогу даже у опытных водителей. Однако в большинстве случаев речь идёт не о поломке, а о сезонных особенностях работы двигателя. Холод меняет условия эксплуатации мотора и влияет на поведение смазки. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Как холод влияет на свойства моторного масла

Ключевая причина зимнего роста расхода масла связана с его вязкостью. При понижении температуры любая моторная смазка густеет, а при сильных морозах теряет текучесть даже в случае современных синтетических составов. Именно поэтому привычные подходы к обслуживанию двигателя, которые многие водители применяют годами, не всегда работают в холодный сезон, и зимняя эксплуатация моторного масла требует более внимательного подхода.

Это напрямую отражается на процессе холодного пуска двигателя. В первые секунды после запуска масляному насосу сложнее прокачать загустевший лубрикант по системе. До момента, пока масло не достигнет всех рабочих зон, детали мотора функционируют в режиме повышенного трения. Такое кратковременное "масляное голодание" ускоряет износ поверхностей и увеличивает угар смазки, особенно на двигателях с пробегом.

Короткие поездки и скрытые последствия

Зимой большинство поездок становятся короче, а двигатель часто не успевает прогреться до рабочей температуры. В этих условиях в картере образуется конденсат, который смешивается с маслом и продуктами сгорания топлива. Со временем такая смесь превращается в низкотемпературные отложения, ухудшающие защитные свойства смазки.

Дополнительную роль играет и несгоревшее топливо. При холодных запусках система питания обогащает смесь, и часть бензина или дизеля может стекать в картер. Это разжижает масло, повышая его испаряемость и склонность к угару, что визуально проявляется снижением уровня на щупе и создает ощущение резкого роста расхода.

Вентиляция картера и износ двигателя

Свой вклад в зимний "масложор" вносит система вентиляции картера. При частой работе холодного мотора в картерных газах увеличивается содержание влаги и агрессивных соединений. Эти пары направляются во впуск для дожигания, унося с собой частицы масляного тумана, которые затем сгорают в цилиндрах.

На холодном и тем более изношенном двигателе часть масла активнее проходит через цилиндропоршневую группу. В таких условиях особенно заметно, насколько важна правильно подобранная вязкость смазки, поскольку маловязкое масло при холодном запуске быстрее распределяется по системе и снижает потери на трение. В совокупности все эти факторы делают зимний расход масла выше, чем летом, даже при полностью исправном агрегате.

Как снизить расход масла зимой

Специалисты советуют в холодный сезон усилить контроль за уровнем масла и проверять его каждые 1500-2000 километров. Умеренный и стабильный расход в пределах 0,5-1 литра на 5000 км для многих современных моторов зимой считается допустимым и не говорит о неисправности.

Не менее важно правильно прогревать двигатель. Длительная работа на холостых оборотах чаще всего не требуется — начинать движение лучше плавно, избегая резких ускорений до выхода на рабочую температуру. Такой режим снижает нагрузку на детали и помогает маслу быстрее выйти в оптимальный режим работы.

Отдельного внимания заслуживает выбор масла. Для зимней эксплуатации предпочтительны составы с низкотемпературной вязкостью, например 0W или 5W. Такие масла быстрее распределяются по системе при холодном пуске и уменьшают износ в самые уязвимые минуты после запуска. Также имеет значение температура вспышки: чем она выше, тем ниже расход смазки на угар. В итоге грамотный подбор масла и спокойный стиль езды позволяют пережить зиму без лишних потерь и необоснованных тревог.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen возвращает Tiguan в электромир — обновление ID.4 обещает больше, чем новую табличку 31.01.2026 в 19:54

Volkswagen планирует переименовать ID.4 в Tiguan и провести глубокий рестайлинг: классический силуэт, возврат физических кнопок и опция LFP‑аккумуляторов.

Читать полностью » Эту привычку с моторным маслом тянут из СССР — современные двигатели страдают напрасно 31.01.2026 в 18:01

Нужно ли менять моторное масло с приходом зимы и в каких условиях это действительно оправдано — автомеханики объяснили, какие решения сегодня имеют смысл.

Читать полностью » Телефон даже не включали, но штраф уже выписан: суд сделал опасным сам факт смартфона в руке 31.01.2026 в 17:30

Штраф за телефон в руке признан законным, даже без разговора. Решение суда вызвало споры среди адвокатов и вопросы к устаревшим нормам ПДД.

Читать полностью » Газ в пол кажется спасением, но это ловушка: зимний рефлекс, после которого авто вязнет намертво 31.01.2026 в 17:15

Зимний сугроб может превратить обычную парковку в серьезную проблему. Эксперт объясняет, как выбраться из снега и не повредить автомобиль.

Читать полностью » Мороз за окном — сауна в салоне: методы, после которых холод в машине сдаётся за минуты 31.01.2026 в 17:10

Зимой водители ищут способ быстрее согреться в машине. В материале разобраны рабочие способы прогрева салона и решения, которые не дают эффекта.

Читать полностью » Секунда невнимательности в городе — и поздно тормозить: почему ДТП происходят 31.01.2026 в 15:00

Рутинные городские поездки маскируют реальные угрозы: даже секунда невнимательности или короткий звонок превращают привычный маршрут в опасную ситуацию.

Читать полностью » Ярче для себя — хуже для всех: чем LED-лампы заканчиваются на дороге 30.01.2026 в 20:14

Самовольная замена галогенных ламп на LED в штатной оптике меняет светораспределение: локальная яркость растёт, граница отсечки исчезает, встречные водители оказываются под риском.

Читать полностью » Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака 30.01.2026 в 19:40

Плавающие обороты на холостом ходу могут привести к серьёзным поломкам двигателя. Разбираемся, какие системы чаще всего дают сбой и с чего начинать диагностику.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Желудок болит месяцами, а анализы чистые: природное средство сломало замкнутый круг
Спорт и фитнес
Живот после 55 не уходит — упражнения стоя работают лучше планок
Садоводство
Каланхоэ зацветает само — если поставить горшок в правильное место
Красота и здоровье
Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор
Красота и здоровье
Тревожность мешает жить? Есть простой способ без таблеток — облегчение приходит всего за 24 минуты
Технологии
Память телефона забита, а фото удалять жалко: решение проще, чем кажется
Питомцы
Короткая шерсть у собак создаёт иллюзию безопасности — под ней проблемы копятся месяцами
Красота и здоровье
Лицо отекает, боль нарастает, время уходит: как насморк доводит до экстренной операции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet