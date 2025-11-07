Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ногти
Ногти
© freepik.com by 8photo is licensed under Public domain
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:02

10 зимних трендов маникюра 2025, которые превратят руки в ювелирное украшение

Фиолетовый, синий и металлик стали самыми модными оттенками маникюра зимы 2025

Каждая зима приносит обновление — и не только в гардеробе, но и на ногтях. Сезон 2025 года вдохновляется контрастами: ледяные тона соседствуют с насыщенными винными, классика получает темное переосмысление, а привычные формы обретают неожиданные акценты.
Модный маникюр больше не просто дополнение к образу, а его самостоятельное украшение. Тенденции тяготеют к сложным покрытиям, сиянию и текстурам, напоминающим драгметаллы и морозные узоры.

  1. Замороженный Baby Blue

Холодный пастельный голубой стал символом зимнего спокойствия. Оттенок Baby Blue напоминает прозрачный лёд и зимнее небо. Он выглядит особенно эффектно на коротких овальных ногтях и идеально подходит для повседневного маникюра.

"Baby Blue — это олицетворение лёгкости и утончённости зимы", — отмечает стилист по маникюру Беатрис Зокки.

  1. Эффект "панциря черепахи"

Тренд, перекочевавший из мира очков и аксессуаров, теперь и на ногтях. Комбинация карамельного, шоколадного и чёрного создаёт мраморный узор, напоминающий черепаховую оболочку. Этот маникюр особенно хорошо смотрится на миндалевидной форме ногтей.

Совет: выбирайте полупрозрачную базу и наносите цвета тонкими слоями — так эффект будет глубже и естественнее.

  1. Фиолетовая элегантность

Фиолетовый возвращается как символ мистики и уверенности. Палитра варьируется от баклажана и ежевики до винных и сливовых оттенков. Особенно моден металлизированный фиолетовый, который мерцает при искусственном освещении.

  1. Черный френч — классика в новом прочтении

Французский маникюр никогда не выходит из моды, но в 2025 году он становится темнее. Белая линия уступает место глубокому чёрному, создающему лаконичный и дерзкий контраст. Такой френч отлично смотрится с матовой основой и короткой длиной ногтей.

  1. Синий — цвет силы и глубины

Насыщенный синий стал главным символом зимы 2025. Он заменяет черный в повседневных образах, добавляя в них живость и энергию. Играйте с оттенками — от ультрамарина до сапфира, от матовых до глянцевых покрытий.

  1. Ногти в горошек

Самый игривый тренд сезона — маникюр в горошек, вдохновлённый ретро-мотивами. Белые, чёрные или цветные точки наносятся кистью или с помощью точечной ручки (dotting pen). Такой дизайн можно адаптировать под любой цвет фона — от прозрачного до насыщенного граната.

  1. Возвращение французского маникюра

Белый френч снова в моде — как ответ на избыточность дизайнов прошлых сезонов. Чистота линий, нейтральные тона, лёгкий блеск — всё это придаёт рукам ухоженность и свежесть. Универсальный вариант для офиса и вечерних образов.

  1. Зеленый как символ надежды

После тёплого сезона зелёный неожиданно стал фаворитом зимы. Его выбирают те, кто хочет добавить жизни и позитивной энергии в холодные месяцы. От ярко-травяного до нежного шалфея — каждый найдет свой оттенок.

Стилисты советуют сочетать зелёный с золотыми элементами или глиттером — для праздничного эффекта.

  1. Металлический блеск

Зимой 2025-го металлик правит балом. Серебристые, платиновые и золотистые покрытия идеально сочетаются с минималистичными украшениями. Такой маникюр уместен и на корпоративе, и на новогодней вечеринке.

Совет: добавьте тонкий глиттер поверх прозрачного покрытия — получится эффект инея.

  1. Минимализм с сиянием

Если не хочется ярких цветов, ставку делают на чистый нюд с перламутром. Он визуально удлиняет пальцы и подходит под любой стиль. Особенно эффектно смотрится на коротких квадратных ногтях с зеркальным топом.

Плюсы и минусы трендов зимы 2025

Тренд

Плюсы

Минусы

Baby Blue

Освежает, подходит всем

Требует аккуратного нанесения

Черепаховый эффект

Элегантно и необычно

Сложен в исполнении дома

Черный френч

Смело и стильно

Не подходит коротким ногтям

Синий маникюр

Универсален и выразителен

Может подчеркнуть сухость кожи

Фиолетовый

Эффектно в вечернем образе

Не всем подходит по тону кожи

FAQ

Какой цвет лучше всего подходит для зимы 2025?
Синий и фиолетовый лидируют по популярности — они универсальны и подходят для разных образов.

Можно ли сочетать разные тренды?
Да, например, черный френч с эффектом металлик или зелёный с глиттером — отличные дуэты.

Какая форма ногтей актуальна?
Миндаль и мягкий квадрат — оптимальные варианты, подчеркивающие женственность.

Мифы и правда

  • Миф: Зимой ногти должны быть только тёмными.
    Правда: Светлые оттенки и пастель — не менее актуальны.
  • Миф: Металлик — это только для праздников.
    Правда: В 2025 году его носят и в повседневной жизни.
  • Миф: Чёрный лак выглядит мрачно.
    Правда: В сочетании с глянцем он выглядит элегантно и дорого.

2 интересных факта

  1. В 1960-х красный цвет ногтей уступил место нежным пастельным оттенкам.
  2. В 2025 году фиолетовый признан одним из "терапевтических" оттенков: он символизирует восстановление и спокойствие.

Кожа после 40 требует ретинола, витамина С и ежедневного применения SPF сегодня в 22:00
40, 50, 60: правила ухода за кожей, которые работают в любом возрасте

После 40 кожа начинает меняться — теряет упругость, появляется сухость и пигментные пятна. Узнайте, как адаптировать уход, чтобы сохранить здоровье и сияние.

Читать полностью » Щипцы и утюжок с регулировкой температуры могут помочь снизить ломкость волос при укладке сегодня в 21:12
Собирала волосы с пола: как девушка восстановила густоту после алопеции и ошибок молодости

История Анастасии раскрывает глубинные секреты восстановления волос после алопеции и ковида. Узнайте, как понятие о здоровье связано с внешностью.

Читать полностью » Доктор Томас Холланд: шахматы укрепляют когнитивный резерв и нейропластичность мозга сегодня в 20:46
Начал играть в шахматы ради интереса — а мозг будто "проснулся": врачи объяснили, почему это работает

Регулярные занятия шахматами могут снизить риск деменции на 9%. Узнайте, как эта игра тренирует память, мышление и сохраняет гибкость мозга.

Читать полностью » Исследование: увеличение потребления растительной пищи укрепляет сон уже через сутки сегодня в 19:41
Добавила всего один фрукт в рацион — и сплю как ребёнок: учёные объяснили, почему это работает

Узнайте, как увеличить потребление фруктов и овощей, чтобы улучшить качество сна всего за 24 часа. Следуйте простым советам и забудьте о бессоннице.

Читать полностью » Профессор Сьюзан Чон: снизить риск рака кожи можно даже после лет активного загара сегодня в 18:36
Думала, рак кожи — не про меня. Но одно пятнышко перевернуло жизнь: как солнце мстит за неосторожность

Рак кожи излечим на ранних стадиях! Узнайте, как защитить себя от солнца, правильно выбрать SPF и вовремя заметить тревожные сигналы.

Читать полностью » Диетолог Константину: мёд помогает поддерживать энергию и тонус при умеренном употреблении сегодня в 18:29
Начала утро с ложки мёда — и уже через неделю почувствовала разницу: организм скажет спасибо

Почему ложка мёда по утрам может стать вашим природным источником энергии — и когда сладкий продукт превращается в угрозу для здоровья.

Читать полностью » Доктор Кэти Манро: кофеин может усиливать действие обезболивающих при головной боли сегодня в 17:29
Проснулась с пульсирующей болью — оказалось, всё дело в завтраке: одна привычка спасла от мигреней

Как быстро избавиться от головной боли? Врач назвал 5 простых, но эффективных способов справиться с болью без лекарств и предотвратить ее возвращение.

Читать полностью » Доктор Зогаиб: питание до и после тренировки напрямую влияет на рост мышц и выносливость сегодня в 17:22
После тренировки делаю одну вещь — и мышцы восстанавливаются в два раза быстрее

Что есть до и после тренировки, чтобы не терять силы и быстро восстанавливаться: советы спортивного врача о питании, добавках и ошибках, которых стоит избегать.

Читать полностью »

