10 зимних трендов маникюра 2025, которые превратят руки в ювелирное украшение

Каждая зима приносит обновление — и не только в гардеробе, но и на ногтях. Сезон 2025 года вдохновляется контрастами: ледяные тона соседствуют с насыщенными винными, классика получает темное переосмысление, а привычные формы обретают неожиданные акценты.

Модный маникюр больше не просто дополнение к образу, а его самостоятельное украшение. Тенденции тяготеют к сложным покрытиям, сиянию и текстурам, напоминающим драгметаллы и морозные узоры.

Замороженный Baby Blue

Холодный пастельный голубой стал символом зимнего спокойствия. Оттенок Baby Blue напоминает прозрачный лёд и зимнее небо. Он выглядит особенно эффектно на коротких овальных ногтях и идеально подходит для повседневного маникюра.

"Baby Blue — это олицетворение лёгкости и утончённости зимы", — отмечает стилист по маникюру Беатрис Зокки.

Эффект "панциря черепахи"

Тренд, перекочевавший из мира очков и аксессуаров, теперь и на ногтях. Комбинация карамельного, шоколадного и чёрного создаёт мраморный узор, напоминающий черепаховую оболочку. Этот маникюр особенно хорошо смотрится на миндалевидной форме ногтей.

Совет: выбирайте полупрозрачную базу и наносите цвета тонкими слоями — так эффект будет глубже и естественнее.

Фиолетовая элегантность

Фиолетовый возвращается как символ мистики и уверенности. Палитра варьируется от баклажана и ежевики до винных и сливовых оттенков. Особенно моден металлизированный фиолетовый, который мерцает при искусственном освещении.

Черный френч — классика в новом прочтении

Французский маникюр никогда не выходит из моды, но в 2025 году он становится темнее. Белая линия уступает место глубокому чёрному, создающему лаконичный и дерзкий контраст. Такой френч отлично смотрится с матовой основой и короткой длиной ногтей.

Синий — цвет силы и глубины

Насыщенный синий стал главным символом зимы 2025. Он заменяет черный в повседневных образах, добавляя в них живость и энергию. Играйте с оттенками — от ультрамарина до сапфира, от матовых до глянцевых покрытий.

Ногти в горошек

Самый игривый тренд сезона — маникюр в горошек, вдохновлённый ретро-мотивами. Белые, чёрные или цветные точки наносятся кистью или с помощью точечной ручки (dotting pen). Такой дизайн можно адаптировать под любой цвет фона — от прозрачного до насыщенного граната.

Возвращение французского маникюра

Белый френч снова в моде — как ответ на избыточность дизайнов прошлых сезонов. Чистота линий, нейтральные тона, лёгкий блеск — всё это придаёт рукам ухоженность и свежесть. Универсальный вариант для офиса и вечерних образов.

Зеленый как символ надежды

После тёплого сезона зелёный неожиданно стал фаворитом зимы. Его выбирают те, кто хочет добавить жизни и позитивной энергии в холодные месяцы. От ярко-травяного до нежного шалфея — каждый найдет свой оттенок.

Стилисты советуют сочетать зелёный с золотыми элементами или глиттером — для праздничного эффекта.

Металлический блеск

Зимой 2025-го металлик правит балом. Серебристые, платиновые и золотистые покрытия идеально сочетаются с минималистичными украшениями. Такой маникюр уместен и на корпоративе, и на новогодней вечеринке.

Совет: добавьте тонкий глиттер поверх прозрачного покрытия — получится эффект инея.

Минимализм с сиянием

Если не хочется ярких цветов, ставку делают на чистый нюд с перламутром. Он визуально удлиняет пальцы и подходит под любой стиль. Особенно эффектно смотрится на коротких квадратных ногтях с зеркальным топом.

Плюсы и минусы трендов зимы 2025

Тренд Плюсы Минусы Baby Blue Освежает, подходит всем Требует аккуратного нанесения Черепаховый эффект Элегантно и необычно Сложен в исполнении дома Черный френч Смело и стильно Не подходит коротким ногтям Синий маникюр Универсален и выразителен Может подчеркнуть сухость кожи Фиолетовый Эффектно в вечернем образе Не всем подходит по тону кожи

FAQ

Какой цвет лучше всего подходит для зимы 2025?

Синий и фиолетовый лидируют по популярности — они универсальны и подходят для разных образов.

Можно ли сочетать разные тренды?

Да, например, черный френч с эффектом металлик или зелёный с глиттером — отличные дуэты.

Какая форма ногтей актуальна?

Миндаль и мягкий квадрат — оптимальные варианты, подчеркивающие женственность.

Мифы и правда

2 интересных факта