рыжики грибы
рыжики грибы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:36

В лес и по грибы на санках: какие грибы можно найти на Урале в ноябре

В Свердловской области можно найти съедобные грибы даже в морозы — Виктор Мухин

Грибной сезон в Свердловской области близится к завершению, однако в лесах региона всё ещё можно найти несколько видов грибов, которые не боятся холода и снега. Об этом URA. RU рассказал профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

Рядовка фиолетовая — редкий и съедобный гриб

Один из грибов, который можно встретить даже при сильных морозах, — рядовка фиолетовая. Этот гриб является съедобным, но остаётся малоизвестным. Его можно найти сразу после первого снега, когда температура падает ниже нуля.

"В большом количестве можно собрать рядовку фиолетовую. Это съедобный и малоизвестный гриб. Он появляется, когда выпадает первый снег, с сильными заморозками", — объяснил Виктор Мухин.

По словам эксперта, рядовка фиолетовая имеет яркую синевато-фиолетовую окраску, что и стало основой для её названия.

Опята и зимний опенок — грибы, не боящиеся мороза

В ноябре также можно встретить два других грибных вида: опята и фламмулину, известную как зимний опенок. Эти грибы имеют отличительные особенности, но оба могут расти даже в холодные осенние и зимние дни.

"Зимний опенок малоизвестен, но в Китае его активно культивируют, а у нас продают в некоторых магазинах", — добавил Мухин.

Эти два вида грибов являются отличными примерами так называемых "поскребышей" — грибов, которые можно собирать в позднюю осень и даже зимой.

