Зимние комары напали в квартире — один шаг помог избавиться от них за вечер
Когда холода постепенно вступают в свои права, большинство надеется, что вместе с ними исчезнут и комары — одни из самых раздражающих насекомых тёплого сезона. Укусы зудят, отвлекают и могут испортить любую прогулку. Кажется логичным, что зимой мы наконец сможем передвигаться без постоянного взмахивания руками. Но реальность куда хитрее: комары никуда не исчезают — они просто выбирают другие способы переждать холод.
Из-за мягких зим, ставших привычными во многих регионах России, комаров можно встретить даже в те месяцы, которые раньше считались для них "мертвыми". Если вы живёте в тёплом климате — например, на Юге страны — шансы увидеть этих насекомых даже в январе вполне реальны.
Где прячутся комары зимой и почему они не исчезают
Миф о "зимнем покое"
Расхожее убеждение, что комары умирают с наступлением первых холодов, — лишь часть правды. Они действительно исчезают с улиц, но не погибают массово. Большинство видов просто выбирают укрытие и впадают в состояние, похожее на спячку. Их задача — пережить неблагоприятный период до весны.
Комары прекрасно приспособились к выживанию в умеренном климате: они переносят низкие температуры, замедляют обмен веществ и ждут момента, когда станет теплее.
Где они укрываются
Для зимовки комары ищут влажные, тёмные и тихие места:
- подвалы домов
- канализационные коллекторы
- чердаки
- щели в фундаменте
- старые сараи
- дупла деревьев
Температура ниже +10 °C снижает их активность, но не убивает. Некоторые виды пережидают зиму в виде взрослых самок, другие — в виде яиц и личинок. Особенно устойчивы яйца: они выдерживают даже сильные морозы и спокойно дождутся весны.
Весной же, после первых дождей, комариная популяция как будто "взрывается" — на самом деле она просто резко активизируется.
Холодоустойчивые виды
Некоторые виды способны вырабатывать вещества-криопротекторы — своеобразный "антифриз", который предотвращает разрушение тканей при замерзании. Такие комары могут зимовать практически в любых условиях, если найдут укрытие.
В каких регионах России можно встретить комаров почти весь год
Мягкий климат расширил географию зимующих популяций. Комары круглый год встречаются:
- в Краснодарском крае (включая Сочи и Адлер)
- в Крыму, особенно на побережье
- в Калмыкии
- в южных районах Дагестана
- в крупных городах с развитыми теплотрассами, где образуются тёплые влажные зоны
В городских условиях комары нередко зимуют в подвалах многоквартирных домов, а затем поднимаются вверх по вентиляционным шахтам.
Сравнение: как ведут себя комары в разных климатических условиях России
|Регион
|Вероятность встреч зимой
|Причины
|Южные регионы
|Высокая
|Мягкий климат, влажность
|Центральная Россия
|Средняя
|Тёплые подземные помещения
|Урал, Сибирь
|Низкая
|Длительные морозы
|Крупные города
|Средняя-высокая
|Теплотрассы, подвалы
Как защититься от комаров зимой и в межсезонье
Несмотря на сезон, принципы профилактики остаются прежними — важно исключить условия, при которых комары могут размножаться или находить укрытие.
-
Убирайте воду из поддонов цветочных горшков.
-
Следите за чистотой стоков и дренажей.
-
Проверяйте и ремонтируйте москитные сетки.
-
Используйте репелленты, если живёте в тёплом регионе.
-
Избегайте прогулок у подтопленных подвалов и влажных оврагов.
-
Не храните открытые ёмкости с водой на балконе или в квартире.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: оставлять воду в блюдцах под горшками.
Последствие: идеальная среда для личинок.
Альтернатива: выливать воду каждый раз после полива.
Ошибка: держать окна без сеток даже зимой.
Последствие: проникновение комаров в тёплое жильё.
Альтернатива: сетка + герметичные рамы.
Ошибка: использовать репелленты только летом.
Последствие: укусы в межсезонье и южных регионах.
Альтернатива: лёгкие зимние репелленты или спреи.
А что если комары уже появились дома зимой?
Такое возможно в домах с тёплыми подвалами. В этом случае:
- установите сетки на вентиляцию
- используйте ультразвуковые отпугиватели
- обработайте квартиру безопасными инсектицидами
- проверьте влажные зоны — ванной, кухни, под раковиной
FAQ
Правда ли, что мороз убивает комаров?
Убивает не всех — многие виды зимуют в укрытиях или в виде яиц.
Могут ли комары жить в квартире зимой?
Да, если есть влага, тепло и доступ к воде.
Что безопаснее для детей зимой — спрей или фумигатор?
Фумигатор с детской пластиной, при условии проветривания.
Мифы и правда
Миф: комары зимой исчезают полностью.
Правда: они просто прячутся и становятся неактивными.
Миф: если нет воды на улице, комары не размножаются.
Правда: достаточно крошечной ёмкости дома.
3 интересных факта
- Личинки комаров могут выжить подо льдом в стоячей воде.
- Некоторые виды способны снижать обмен веществ в 10 раз.
- Комары ориентируются по запаху и теплу тела даже зимой.
Исторический контекст
-
Впервые зимовку комаров изучили российские энтомологи в начале XX века.
-
Массовое расширение зимующих популяций началось после 1990-х из-за потепления.
-
На юге России круглогодичные комары фиксируются уже более 15 лет.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru