Матрас
Матрас
© freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 19:48

Мороз "чистит" матрас лучше химии — 30 минут меняют качество сна

Зимой мы реже открываем окна и стараемся сохранить тепло в квартире. Однако именно морозный и сухой воздух может стать союзником в заботе о спальне. Проветривание матраса в холодное время года — простой способ улучшить гигиену сна без дополнительных затрат.

Почему холод работает лучше бытовой химии

Матрас — один из самых используемых предметов в доме: на нём мы проводим почти треть жизни. Внутри со временем накапливаются влага, частицы кожи и пыль, создавая благоприятную среду для пылевых клещей. Тёплая и слегка влажная структура наполнителя способствует их размножению.

Холодный и сухой зимний воздух действует иначе. Низкие температуры и минимальная влажность неблагоприятны для микроскопических членистоногих. Кратковременное воздействие мороза помогает сократить их количество и одновременно уменьшить уровень влаги внутри матраса, что снижает риск образования плесени.

Достаточно вынести матрас на балкон или крытую террасу примерно на 30 минут при сухой погоде. Такой способ особенно полезен для людей с аллергией и респираторными заболеваниями, поскольку уменьшает концентрацию аллергенов в спальном месте.

Важные правила зимнего проветривания

Несмотря на простоту метода, есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

  1. Выбирайте сухой день. Туман или повышенная влажность сведут эффект к минимуму и могут лишь усилить сырость.
  2. Перед выносом пропылесосьте поверхность. Удаление органических частиц лишает клещей источника питания и повышает эффективность процедуры.
  3. Избегайте длительного воздействия прямого солнца. Даже зимой ультрафиолет способен повредить материалы.
  4. Не оставляйте матрас в вертикальном положении слишком долго, чтобы избежать деформации.

Такая профилактика не требует специальных средств и может стать частью сезонного ухода за домом.

Проветривание — не единственная мера

Важно помнить, что вентиляция не заменяет регулярное переворачивание матраса. Специалисты рекомендуют менять его положение каждые три месяца, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Это помогает предотвратить образование вмятин и продлевает срок службы изделия, особенно если речь идёт о моделях из пеноматериалов.

Если матрас используется много лет, появились стойкие пятна, неприятный запах или заметные изменения формы, стоит задуматься о замене. Для продления срока службы нового изделия полезно использовать съёмный чехол или водонепроницаемую защиту — они уменьшают накопление влаги и загрязнений.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

